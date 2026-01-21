Opinión | Tribuna
Manuel Girón, Enrique Pérez Martínez y Begoña Bevià Febrer
Salut mental: de nou en el camí equivocat
El desenvolupament de recursos de salut mental en la comarca de l’Alacantí publicitat per Marciano Gómez i la Direcció General de Salut Mental de l’antic govern Mazón no és real. Els canvis proposats van en el sentit de fer retrocedir els recursos comunitaris, el model d’atenció, i privatitzar serveis.
Igual que Zaplana publicità Terra Mítica i el model Alzira per a privatitzar l’atenció sanitària, ara toca la salut mental. Es publicita la creació d’un nou parc psiquiàtric (en aquest cas el major de la “Comunitat Valenciana”) al departament de salut de l’hospital de Sant Joan, projectant noves sales d’hospitalització i altres recursos relacionats amb aquestes. Tot en un sentit contrari a les indicacions de l'OMS.
Per a fer això s’usen els recursos de la Diputació, es canvien les direccions dels serveis en els departaments, es trenca la xarxa que coordinava els dispositius dels dos departaments de la comarca de l’Alacantí, es concerta amb empreses privades serveis que ja existien (com els hospitals de dia o l’atenció al suïcidi), i es lleven els recursos i el personal de salut mental del departament de l’hospital general d’Alacant per a passar-los al departament de l’hospital de Sant Joan. Es toquen moltes tecles en un piano desafinat i amb una mala partitura de composició hospitalocèntrica.
Es tracta d’una oposició entre dos models d’atenció de salut mental. Un més efectiu i defensor de drets que l’altre. L’ajuda efectiva per als problemes greus i de llarga durada requereix un conjunt d’ajudes i suports molt diversos i adequats a la situació de cada persona. Suposa estar al costat de la gent, amb les professionals treballant als seus barris, coneixent com és la seua vida, quines són les barreres que enfronten i quines els recursos d’ajuda que necessiten.
Això significa comptar amb una xarxa integrada de recursos. I no tots els serveis poden garantir un mínim d’aquesta complexa xarxa d’ajudes. Només uns serveis d’atenció comunitària, basats en un model biopsicosocial, organitzat en base a equips multidisciplinars, basats en el respecte als drets de les persones i orientades al seu empoderament poden garantir una ajuda efectiva.
El model contrari és el model hospitalocèntric basat en un model biomèdic. En aquest model el centre de l’atenció no són les necessitats i els drets de les persones amb problemes de salut mental i les seues famílies sinó les necessitats d’uns serveis centrats en els seus dispositius més cars, els centres hospitalaris de curta i llarga estada.
Els hospitals de dia poden atendre només una minoria de pacients amb trastorns greus com l’esquizofrènia, amb un disseny que no pren en compte la diversitat dels problemes, no s’orienten a millorar la qualitat de vida i no milloren la continuitat de les cures amb respecte de la continuitat que garanteixen els equips ambulatoris habituals. L’evidència científica sobre l’avaluació dels dos models dona clarament suport a l’efectivitat del model d’atenció comunitària.
Uns serveis comunitaris efectius no es veuen, no tenen murs ni parets. Inclouen llits d’hospital per a una minoria de situacions agudes on hi ha una manca de recursos de suports, vivendes de crisi, habitatges tutelats, i una diversitat de recursos socials i sanitaris integrats en equips que donen atenció a una població de menys de 50.000 habitants. No hi ha inauguracions d’edificis o hospitals. Se senten en el suport que donen en la prevenció, en l’atenció temprana de les crisis i en la vida diària.
A la nostra comarca, durant el període dels governs del Botànic, la direcció de salut mental de sanitat va reforçar (lleugerament) de personal els equips de salut mental dels centres d’atenció primària, així com va posar en funcionament la xarxa de salut mental entre els departaments d'Alacant i Sant Joan (elements que eren una base per al desenvolupament del model comunitari).
La direcció de salut mental de la Conselleria de Benestar Social va augmentar (lleugerament) la concertació de places en vivendes tutelades i, important, posà en marxa els equips comunitaris de salut mental depenents dels serveis socials municipals (SASMM/SASEM). De nou una base que, integrada funcionalment, podria evolucionar en un sentit comunitari. El canvi de govern en la Generalitat al 2023 ha posat de nou un punt i final a aquesta possibilitat.
Què passa en l’actualitat? Durant el 2025 el departament de l’hospital d’Alacant ha vist desmantelar el seu servei d’equips de salut mental per a “vestir” de professionals i caps de servei/de secció el departament del costat, amb l’objectiu d’inaugurar un Parc Psiquiàtric. I, en lloc d’haver tingut un major nivell de desenvolupament comunitari ha perdut 8 facultatius i se li ha negat la contractació d’altres tres, el que suposa una pèrdua del 33 % dels facultatius de la seua plantilla.
Amb una dotació idèntica de professionals de psiquiatria i psicologia (en taxes per habitant al 2022), la taxa per habitant de consultes a salut mental al departament de l'hospital d'Alacant foren, durant el 2023 (no hi ha memòria del 2024), un 35% més que al departament de l'hospital de Sant Joan. Aquest major nombre de consultes depén del major nombre de consultes que té l’Atenció Primària al departament de l'Hospital, de les quals procedeixen les derivacions als equips de salut mental. I, atès que les taxes de professionals mèdics de primària són semblants entre els dos departaments, el major número de consultes a l’atenció primària pot estar en relació amb el major nivell de pobresa als districtes als que dona atenció.
Si les professionals d’aquest departament ja veien més pacientes per dia que les professionals del departament de Sant Joan, ara la seua càrrega i la bretxa de l’atenció augmentaran (malgrat el desviament a un augment de la llista d'espera).
Aquesta desviació de profesionals s’ha acompanyat de negar l’accés dels pacients del departament de l’Hospital General d’Alacant a l’únic Hospital de Dia de trastorns de la personalitat que havia en la comarca, i que fins ara atendia als dos departaments, i aboca als pacients a ser derivats a centres privats. Així mateix, per a posar en marxa el parc psiquiàtric en un departament al departament de l’Hospital General d’Alacant li han llevat tant el personal propi que tenia treballant a l’Hospital de Dia Infanto-Juvenil així com el que tenia a l'Hospital de dia de trastorn de la personalitat, (així com altres professionals de les seues unitats).
Amb aquesta política d’usar els recursos de la Diputació (que són “provincials”), desvestir un departament i privatitzar busquen publicitar una gran novetat que no és més que un servei ineficient centrat a satisfer les necessitats d’una sala hospitalària de psiquiatria i del seu personal directiu. De moment, la principal conseqüència ha sigut la dilatació dels temps per a atendre els usuaris amb el consegüent increment de les queixes de la població, que han augmentat un 250% en els últims sis mesos en comparació amb el primer semestre de 2025. Aquesta situació no té perspectives de millorar.
De nou fracàs i ineficiència que repercuteixen sobre l’atenció de la població i hipotequen un desenvolupament comunitari seriós dels serveis durant els propers anys. Un desastre assistencial que es publicitarà moltes vegades com un model d’excel·lència. Malhauradament ja ho hem viscut.
