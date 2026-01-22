Hace menos de un siglo hubo un Führer que reclamaba para Alemania espacio vital a costa de países vecinos y con base en la superioridad de la raza aria liquidaba judíos, gitanos y otras gentes vulnerables. El precipitado final fue una guerra mundial con decenas de millones de muertos. Ahora, en nuestros días, Donald, el presidente, no el pato, encarcela y deporta de Estados Unidos a miles de inmigrantes latinoamericanos y de otras minorías, y reclama un espacio de seguridad nacional que abarca el continente americano e islas adyacentes, empleando la fuerza o amenazando con ella. El desenlace está por ver.

En América latina, Donald busca gobiernos cipayos, especialmente en lo que llama su tercera frontera, que marca el Caribe. Al norte ha puesto sus ojos en el mismo Canadá, al que le gustaría añadir como estado 51 de la Unión, y también, con malos modales, en Groenlandia, que quiere hacer suya, de grado o por fuerza.

Groenlandia es una isla. Hoy una perogrullada, no lo era en el siglo XIX cuando las aguas heladas del Ártico bloqueaban la navegación de exploradores y aventureros que se jugaban la vida en pos del Polo Norte. Sus dimensiones son tales que en ella cabrían la península ibérica, Francia, el Benelux, Alemania, Austria e Italia. Pero si en el conjunto de estos países viven doscientos cuarenta millones de personas; en la isla no llegan a los sesenta mil, asentados principalmente en la costa (sur)occidental. Con el ochenta por ciento del territorio dentro del círculo polar, no deja de sorprender que se la calificara de «tierra verde» por el vikingo Erik, El Rojo, que en el siglo X trataba de atraer colonos de Islandia, la «tierra del hielo». Puro marketing.

Aquellos asentamientos se perdieron en la niebla de los tiempos, mientras los esquimales (inuit) procedentes de Alaska fueron haciendo suyo, con sus trineos tirados por perros, el territorio habitable, hasta que a mediados del siglo XVII reaparecieron las gentes escandinavas que habían convertido en sagas la historia de sus parientes groenlandeses. Unos y otros convivieron en paz y se mezclaron sembrando una identidad propia bajo la monarquía de una Dinamarca que en 1721 estableció en la isla, a través de las misiones protestantes, las primeras ramificaciones de su soberanía. Por aquel entonces Noruega formaba una unión real con la Corona danesa que terminó cuando en 1814, por el tratado de Kiel, Noruega se vio obligada a cambiar de pareja, para unirse a Suecia en un enlace que duró hasta 1905. Este tratado -el de Kiel- dispuso expresamente que Groenlandia (como Islandia y las islas Feroe) permanecerían con Dinamarca.

Noruega siempre tuvo querencia de la isla, sus pobladores habían cazado y pescado en el este insular y, con la tinta fresca del tratado de Kiel, quiso recuperarla al negociarse las consecuencias fiscales de la separación de Dinamarca. No tuvo éxito. Pero no se arredró y mucho después, en 1931, un decreto real creó una colonia (el Eirik-Raudes-Land) en la periferia oriental de Groenlandia. Su tesis era que la soberanía de Dinamarca abarcaba sólo los espacios controlados por los asentamientos daneses; todo lo demás era terra nullius, tierra sin dueño, susceptible de ser ocupada por cualquier país que se lo propusiera. Dinamarca montó el grito en el cielo: su soberanía se extendía a toda la isla, así había sido reconocido por numerosos estados, incluida Noruega, y las características de la ocupación debían aquilatarse conforme a la naturaleza del medio hostil e inhabitable del ochenta por ciento de la isla. Como eran países civilizados, incluso hermanos, acudieron a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que en La Haya dio en 1933 razón a Dinamarca en una célebre sentencia.

En 1867 el gobierno de los Estados Unidos quiso comprar Groenlandia (e Islandia), pero el Congreso se opuso. Por aquel entonces, imbuido de un destino manifiesto, Estados Unidos proseguía su conquista del Oeste con sus «guerras indias», había despojado a México de más de la mitad de las tierras heredadas del Virreinato de Nueva España, y sus misioneros prosperaban en Hawái. Estados Unidos aceptó, empero, en 1916, la extensión de los intereses políticos y económicos de Dinamarca al conjunto de Groenlandia, y si en 1941 ocupó la isla fue temporalmente, para evitar la ocupación alemana. Al término de la guerra mundial quiso, de nuevo, comprarla. No lo consiguió, pero sí establecer unas relaciones de cooperación que en el plano militar se concretaron en el tratado de 1951, que concedía a Estados Unidos una gran libertad para abrir cuantas bases quisiera -de ahí la base de Pittufik- en el marco de la defensa atlántica de la que ha sido adalid durante ochenta años.

Groenlandia dejó de ser colonia en 1953, pasó fugazmente por la Comunidad Económica Europea, obtuvo un estatuto de autonomía en 1979, que se profundizó en 2008, mantiene una relación comercial privilegiada con la Unión Europea, y se encamina con marcha lenta a la independencia en un proceso de autodeterminación reconocido por la ley de un país que sufraga parte sustancial de su presupuesto.

Donald no puede, conforme a la ley, lograr la cesión de Groenlandia mediante compra, ni mucho menos ocuparla por la fuerza, quebrando la actual soberanía danesa y la libre determinación de la población groenlandesa. Seguramente esta consideración no perturba al inquilino de la Casa Blanca, que le ha hecho una peineta al Derecho Internacional y advierte que sus acciones se rigen sólo por su moral personal, lo que no es nada tranquilizador, dada su habitual destemplanza y vieja amistad con el presunto pederasta Epstein, felizmente auto o hetero-ahorcado en una cárcel de Nueva York. De ser verdad que ha valorado la isla en setecientos mil millones de dólares, lo más aconsejable para él sería estimular la independencia de Groenlandia y atraer a los groenlandeses con buenos negocios. Esto sería legal y relajaría a los miembros de la OTAN que, obnubilados con la amenaza del Oriente rojo, se han encontrado de bruces con la pesadilla de un padre dispuesto a sodomizarlos. Si se hubieran atrevido a crecer la Alianza habría desaparecido hace cuarenta años.