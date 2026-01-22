Miseria moral

Si hace una semana daba cuenta en estas mismas páginas del escándalo de las declaraciones del exCEO (tuvo que dimitir) del Hospital de Torrejón de Ardoz, Pablo Gallart, gestionado por el grupo Ribera Salud, en las que explicaba a jefes de servicio de este hospital las intenciones del grupo Ribera para maximizar beneficios económicos gracias a la concesión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigida por la sultana de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un nuevo escándalo de este grupo empresarial, que tantos beneficios ha conseguido gracias a las concesiones en materia de sanidad del PP de varias comunidades autónomas, se ha descubierto en relación con el hospital público del Vinalopó, un hospital que gracias a la concesión del último Gobierno del Partido Popular anterior al Botanic obtuvo la gestión sanitaria del área de salud de Elche-Crevillent.

Hace cinco meses la jefa de auditoría de Ribera Salud envió un correo electrónico al equipo directivo del Hospital de Torrejón advirtiendo la necesidad de rebajar costes mediante la reutilización de catéteres como ya estaba haciendo el Hospital del Vinalopó, hospital público con gestión privada a cambio de un beneficio económico. El sistema es muy sencillo. En su día, una Generalitat Valenciana dirigida por el Partido Popular construyó un hospital en la ciudad de Elche y entregó su gestión a una empresa privada, mediante el llamado modelo Alzira, a cambio de un canon anual. Como hacen todas las empresas privadas es este un hospital, dirigido por gestores económicos que no tienen la menor idea de medicina, en el que el beneficio económico es la clave del sistema. Cualquier actuación que se realiza en un hospital de estas características está regida por el principio de ahorro de costes lo que incluye hospitalizaciones lo más cortas posible y la reutilización de material sanitario y quirúrgico cuantas más veces sea posible como ahora hemos conocido.

Como sin duda conocerá el lector, un catéter de electrofisiología es una sonda muy fina que se introduce en el cuerpo humano a través de una vena para llegar hasta el corazón en el tratamiento de arritmias. Gracias a ello se realiza el estudio del corazón para conseguir que su ritmo vuelva a ser normal. Cualquier persona sin conocimientos médicos, como soy yo, entiende que este catéter debe ser por razones de higiene y por simple lógica mental un elemento de un solo uso. Un fino tubo de plástico que se mete por una vena no puede ser utilizado por otro paciente ni siquiera en el caso de que se pudiese esterilizar. Sin embargo, la responsable de Ribera Salud que envió el email al equipo directivo del Hospital de Torrejón no dudaba en afirmar la imprescindible necesidad de utilizar cada uno de esos catéteres un número de 10 veces después de ser esterilizados. Eso sí, advertía que en el caso de que se viesen defectos de uso debían ser desechados inmediatamente. Es decir, si después de usarlo cinco o seis veces se observaba que el plástico se empezaba a deteriorar había que tirarlo a la basura. Muchas gracias, señora, por su humanidad.

Un trasplante en el Hospital General de Alicante / INFORMACIÓN

En cualquier caso, la responsable de Ribera Salud no se atreve a explicar cómo hacerlo. Ni siquiera hace una breve descripción del proceso, sin duda porque sabe que lo que está pidiendo está muy cerca de ser considerado delito si se dieran circunstancias añadidas. Comunica que las supervisoras de ambos hospitales se pongan en contacto entre sí para explicar una a la otra el proceso, lo que abre una gran duda. ¿Cómo se hacía este proceso de limpieza de catéteres de un solo uso en el Hospital del Vinalopó? ¿Hirviendo los catéteres en una olla con agua? El hecho de no saber cómo se hacía añade más miseria moral a esta orden de la dirección de Ribera Salud que se emitió para ahorrar, como se indica en el correo electrónico, la cantidad de 160.000 euros.

En algún momento los votantes del Partido Popular tendrán que decir basta a esta ignominia, a este destrozo de la sanidad pública española. Reutilizar material sanitario después de limpiarlo no se sabe cómo es lo último y más grave que se ha conocido acerca del modelo Alzira implantado por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana desde 1999. Y digo que tendrán que ser los votantes del Partido Popular los que paren esta destrucción de la sanidad pública española porque son ellos los que apoyan con su voto este sistema. Tendrán que ser los simpatizantes y afiliados del PP los que adviertan a sus dirigentes que un modelo sanitario basado en el beneficio económico en el que se llega a reutilizar material sanitario hasta 10 veces después de hervirlo o limpiarlo con lejía traspasa todos los límites.

Pido desde aquí al personal sanitario de hospitales públicos con gestión privada tras la concesión de administraciones del Partido Popular que hagan públicas órdenes como la que ahora hemos conocido gracias al medio de comunicación elDiario.es.