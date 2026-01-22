El noruego Rune Bergmann dirige a la orquesta ADDA Simfònica

Programa Alicante, ADDA, 23 de enero 2026. A las 20 h. ADDA Simfònica Alicante Rune Bergmann, director invitado

Wolfgang Amadeus Mozart

(Salzburgo, 1756-Viena, 1791)

La flauta mágica, obertura (KV 620)

El 30 de septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, se estrenó en Viena La flauta mágica, una obra que supone la culminación del singspiel alemán, la opereta alemana emparentada con la opéra-comique francesa. Es una composición cargada de implicaciones masónicas, en unos meses en que el emperador Leopoldo II perseguía a la masonería a la que Mozart se había adherido con entusiasmo el 14 de diciembre de 1784 en la logia vienesa. Esta obra de Mozart significa la victoria de la luz sobre las tinieblas, una afirmación y confianza en los ideales del compositor. La obertura que escucharemos tiene dos movimientos: Adagio y Allegro. Es una composición breve donde brillan todos los instrumentos así como la suntuosidad de la orquestación.

Sinfonía número 38 , «Praga», en re mayor (K. 504)

La cima de la producción sinfónica de Mozart tiene lugar entre 1780 y 1788. En esos ocho años compone siete absolutas obras maestras: desde la Sinfonía número 34 a la 41, la Júpiter. Entre ellas, la 35 Haffner, la 36 Linz y la 38 Praga que hoy escucharemos. Como es sabido, las tres últimas, la 39, la 40 y la 41, que son su testamento sinfónico, las compuso en apenas tres meses. La Sinfonía Praga, finalizada y fechada en Viena el 6 de diciembre de 1786, se estrenó en Praga el 17 de enero de 1787. Su título y estreno son símbolo del amor de Mozart por la ciudad que mejor comprendió su música. En Praga acababa de cosechar un gran éxito con su ópera Bodas de Fígaro.

La sinfonía número 38 se finalizó dos días después que su Concierto para piano número 25 (K 503) por lo que podemos afirmar que son dos obras que marcan una profundización del pensamiento mozartiano, casi una cumbre en su carrera. Es una sinfonía llena de fuerza y de vitalidad, pero sobre todo de lucidez. Los estudiosos de la obra de Mozart todavía se interrogan por qué tiene solamente tres movimientos. Se ignora si la falta del minueto fue deliberado o si Mozart dejó para cuando la obra se ejecutara en Viena la presencia del movimiento de danza. Lo cierto es que en los tres soberbios movimientos con que se ejecuta desde entonces la Sinfonía Praga Mozart dice cuanto tenía que decir. Estamos ante una obra con rigor sinfónico, concentración del pensamiento y madurez expresiva, además de con los los elementos melódicos, el vuelo lírico y la agitación de sentimientos propios de las obras escénicas. En las primeras notas del allegro del primer movimiento podemos reconocer el ritmo sincopado que escuchamos en la obertura de La flauta mágica.

Jean Sibelius

(Tavasteus, Finlandia, 1865-Järvenpää, 1957)

Sinfonía número 1, en mi menor (opus 39)

Emprendida en 1898, esta composición se acabó el año siguiente, poco después de que el Estado de Finlandia hubiera dedicado a Sibelius una renta anual, una pensión vitalicia. El compositor, a los treinta y cuatro años de edad, está todavía influido por las convenciones clásicas, que marcan sobre todos los movimientos primero y tercero de esta sinfonía. La obra, impetuosa, es atravesada por tormentas románticas, con frecuentes cambios de clima y rupturas de tono, características del arte de Sibelius tan presentes en sus seis sinfonías. El estreno se realizó en Helsinki el 26 de abril de 1899 bajo la dirección del propio compositor. El primer movimiento es el más interesante, menos por su aspecto formal que por las investigaciones de la instrumentación. El segundo contiene una de las más bellas melodías, de un lirismo intensamente nostálgico. El tercer movimiento es un scherzo con un firme ritmo sobre un acompañamiento de la cuerda en pizzicato. El cuarto tiene una forma rapsodia, con una coda final que culmina en violentos acordes de la madera y el metal; dos pizzicatti de la cuerda concluyen de repente la pieza, de una manera inesperada.