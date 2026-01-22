Ocasión perdida.

Este próximo fin de semana se va a celebrar “Alicante Pasión Cofrade” en el recinto de la Institución Ferial Alicantina (I.F.A.) donde en principio, se tendrían que dar cita, lo más representativo de la Semana Santa de la provincia de Alicante.

Es la primera ocasión que se convoca este evento que podría haberse convertido en un gran escaparate para las celebraciones pasionales de la provincia de Alicante, pero me da la impresión que se ha pretendido centrar este acontecimiento en el aspecto musical, y más concretamente en la vertiente de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales.

La provincia de Alicante es una de las que mayor número de cofradías pasionales dispone de toda la geografía española, en cada población, por pequeña que sea, se celebran procesiones de Semana Santa, cada una con sus propias peculiaridades o características concretas. Ahí radica lo que, a mi juicio, representa el aspecto más positivo de estas celebraciones que, conmemorando todas lo mismo, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, en cada lugar se desarrolla de forma diferente.

No cabe la menor duda que para cada uno de los cofrades, la Semana Santa de su localidad es la mejor del mundo, por eso considero que es necesario que en cada lugar se mantengan las peculiaridades propias y no se intente imitar la forma de hacer de otras partes. El hecho diferenciador de cada territorio es lo que concede a la Celebración un carácter único y diferenciador.

Los cofrades, en cada ciudad hemos heredado una forma de representar la Semana Santa que hace que nos sintamos obligados a mantener y promocionar con todos nuestros actos. Esto no significa que no se tenga que evolucionar, pero cuidado, evolucionar, para mí, no consiste en “Sevillanizar” la Semana Santa de nuestras localidades. Reitero que se deben mantener las señas de identidad de cada uno de nuestros territorios.

Lo más fácil es adoptar las modas, lo que se lleva en el momento, pero eso significa perder lo característico, lo propio, lo que nos ha hecho singulares a lo largo de los años.

Y por ello, entiendo que en “Alicante Pasión Cofrade” se ha perdido la ocasión de conseguir una promoción de la Celebración Pasional en los municipios de la provincia de Alicante, no sólo en el aspecto musical de Bandas de cornetas o Agrupaciones Musicales, la Semana Santa es mucho más como por ejemplo los Coros, Marchas procesionales de bandas de música, orfebres, bordadores, doradores, imagineros, sin olvidar la gastronomía característica de esta época.

Reitero que cada celebración tiene sus características propias como por ejemplo Orihuela sus Armados, la Diablesa o el canto de la Pasión, Elche su Domingo de Ramos, la “Trencá del guio” o las “Aleluyas”, Guardamar del Segura sus representaciones vivientes, Alcoy con sus “Xiulitets”, Alicante con la llegada del Cristo del Mar o la procesión de la Hermandad de Santa Cruz, o Crevillent con su “Canto coral”, las “dianas”, los “Abrazos” o el pórtico por excelencia que es el “Septenario en honor a la Virgen de los Dolores” Y por supuesto, las “Bandas de Cornetas y Tambores” con sus toques característicos, de toda la vida, sin “sevillanizarse”, lo que las hacen peculiares. Repito que no es estancarse en el pasado, es mantener lo propio, lo que nos ha permitido conseguir el reconocimiento como fiesta de Interés Turístico Internacional justamente por lo que nos distingue.

Si al mantener lo propio y característico nos tenemos que convertir como en el poblado de los “irreductibles galos de Astérix”, podemos decir que también contamos con nuestra “poción mágica” que consiste en la herencia recibida y la que esperamos poder dejar a generaciones venideras.