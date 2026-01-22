Opinión | El teleadicto
Telediario matinal
Hace cuarenta años, el 13 de enero de 1986 se estrenó Buenos días, el primer informativo matinal que se pudo ver en la televisión de nuestro país. Quedaban cuatro años para que llegasen las televisiones privadas y la pública se ponía las pilas por lo que pudiera pasar. El almeriense José Antonio Martínez Soler estuvo viviendo durante un largo periodo en Estados Unidos para familiarizarse con los usos y costumbres de los formatos americanos.
Lo que hizo fue traer a España, efectivamente, muy a la americana. Muy alejado de lo que podemos ver hoy en la pantalla, que no deja de ser un Telediario al uso. En Buenos días había tiempo para la información, que se compaginaba con la tertulia y con otras secciones.
Por aquel entonces faltaban contenidos para llenar las mañanas, por lo que desde que terminaba Buenos días hasta las dos de la tarde se repetían los programas que se habían podido ver la noche anterior, y se emitieron íntegras dos series míticas, Los ricos también lloran y Dinastía. Mientras tanto, Jesús Hermida tuvo tiempo de preparar su magacín Por la mañana.
En la actualidad el informativo matinal está presentado por Álex Barreiro y Lorena Baeza, con realización de Malco Falcó. Para que la maquinaria esté completamente engrasada a las seis de la mañana y cuando se enciende el piloto rojo la escaleta esté a punto buena parte del equipo inicia su trabajo poco después de las doce de la noche. Mientras Moisés Rodríguez ofrece los boletines cada media hora, el equipo de TD matinal comienza a elaborar el primer Telediario de la jornada siguiente. En cierto modo, son los nietos de José Antonio Martínez Soler, quien iniciase hace cuarenta años esta preciosa aventura.
