Telediario matinal

Hace cuarenta años, el 13 de enero de 1986 se estrenó ﻿Buenos días﻿, el primer informativo matinal que se pudo ver en la televisión de nuestro país. Quedaban cuatro años para que llegasen las televisiones privadas y la pública se ponía las pilas por lo que pudiera pasar. El almeriense José Antonio Martínez Soler estuvo viviendo durante un largo periodo en Estados Unidos para familiarizarse con los usos y costumbres de los formatos americanos.

Lo que hizo fue traer a España, efectivamente, muy a la americana. Muy alejado de lo que podemos ver hoy en la pantalla, que no deja de ser un Telediario al uso. En ﻿Buenos días﻿ había tiempo para la información, que se compaginaba con la tertulia y con otras secciones.

Por aquel entonces faltaban contenidos para llenar las mañanas, por lo que desde que terminaba ﻿Buenos días﻿ hasta las dos de la tarde se repetían los programas que se habían podido ver la noche anterior, y se emitieron íntegras dos series míticas, ﻿Los ricos también lloran﻿ y ﻿Dinastía﻿. Mientras tanto, Jesús Hermida tuvo tiempo de preparar su magacín ﻿Por la mañana﻿.

En la actualidad el informativo matinal está presentado por Álex Barreiro y Lorena Baeza, con realización de Malco Falcó. Para que la maquinaria esté completamente engrasada a las seis de la mañana y cuando se enciende el piloto rojo la escaleta esté a punto buena parte del equipo inicia su trabajo poco después de las doce de la noche. Mientras Moisés Rodríguez ofrece los boletines cada media hora, el equipo de ﻿TD matinal﻿ comienza a elaborar el primer Telediario de la jornada siguiente. En cierto modo, son los nietos de José Antonio Martínez Soler, quien iniciase hace cuarenta años esta preciosa aventura.