La Dama del Arniches

Tras un prolongado Vía Crucis alejada de la gestión cultural, después de haber contribuido al desarrollo de la marca cultural de Altea, definida por una consolidada oferta de calidad diferenciada de la frivolidad cultural a la que nos tienen acostumbrados la mayoría de los municipios costeros de la Comunitat, Alicia Garijo llegó al Teatro Arniches. Una sala ubicada en la periferia de las políticas culturales de la Generalitat Valenciana desde hacía décadas. Dirigida desde la distancia por un funcionario de Valencia que se desplazaba ocasionalmente a Alicante. Así se entendía, y se entiende, desgraciadamente, el desarrollo de las políticas culturales de la Generalitat Valenciana en la ciudad de Alicante, ya no les digo nada del resto del territorio. El Arniches era una sala sin personalidad y sin ninguna relación con el lugar en el que estaba ubicado. Tampoco se caracterizaba por una oferta genuina que respondiera a las necesidades de la población y de la provincia de Alicante, ni por supuesto a las necesidades de las industrias culturales alicantinas y valencianas. Hacía muchos años que nadie se planteaba la figura que debía jugar el Teatro Arniches en el tablero cultural alicantino. No sería de extrañar viendo cómo se desarrollan las políticas culturales en nuestra Comunitat que esto vuelva a ocurrir tras la marcha de Alicia.

Nada más aterrizar en el teatro de la Avenida de Aguilera, la gestora cultural, recién nombrada delegada territorial del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), se hizo las preguntas que se haría cualquier buen profesional de la gestión cultural: para quién iba a trabajar y qué papel debería desempeñar el Teatro Arniches no como sala periférica sino centrada en la vida cultural de las alicantinas y alicantinos. Así, el Teatro empezó a ofrecer una programación ausente, que las dos únicas salas de la ciudad no atendían. Y fue más allá, identificando al propio teatro con la población del barrio en el que estaba ubicado, convirtiendo la sala en el teatro del barrio de Benalúa con la conocida campaña "Som Barri".

Algo parecido ocurrió con "Som Menuts" dirigida al público infantil y familiar, nacida de la falta de oferta de artes escénicas de calidad dirigida a la infancia y a las familias. Y así nos convenció de que todos y todas "Som Arniches". Unido todo esto, además, con un proceso de trabajo y colaboración con las artes escénicas profesionales valencianas y con la sociedad civil alicantina. Alicia llegó y se marcha con un exiguo equipo de trabajo, con una plantilla reducida y nunca completada que ha seguido por la misma senda de quien dirigía los destinos del teatro. Tiene su gracia que sea precisamente ahora, cuando se ha marchado, que el Instituto Valenciano de Cultura convoque la plaza de técnico medio que debía haber ayudado a la dirección del Arniches.

Cuesta entender que nadie desde el IVC le haya pedido a Alicia Garijo que continúe en su puesto. Si no me equivoco le queda un año hasta llegar a su jubilación, e incluso podría prorrogar dos años más. Salvo que debajo de la alfombra se tenga guardado el sucursalismo y la dirección teledirigida desde Valencia, salvo que se quieran reproducir sin mayor esfuerzo las programaciones de las salas de la Generalitat en Valencia, Castellón y Alicante. No cabe en la cabeza de nadie que no se haya proyectado siquiera un periodo de transición. ¿Qué va a ocurrir ahora con el festival Fresca? ¿Se programará como una mera copia de la programación del Festival de Sagunto?

El oropel que proporcionan la foto en las redes, el tuit, las historias y los feeds da mucho valor a quién lo hace, en vez de poner el acento en lo que se hace. Alicia Garijo con toda seguridad ha dirigido estas iniciativas en favor de su trabajo y no de su figura, como parece que ahora todo el mundo hace.

Quizás hasta el verano podamos vivir tranquilos porque la programación se ha quedado preparada. Pero mucho me temo que a partir de aquí el Teatro Arniches volverá a la deriva del sucursalismo que tanto gusta en el Instituto Valenciano de Cultura.