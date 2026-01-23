Inyección de optimismo

Mamma mia! El musical ★★★ ½ Adaptación: David Serrano Dirección: Juan Carlos Fisher

Uno de esos musicales que dura y dura vuelve al coliseo alicantino para seguir vendiendo butacas a un público mayoritario. Muchos lo han visto y conocen la película con Meryl Streep. O la segunda parte cinematográfica. La tercera está confirmada. Otros lo ven por vez primera, aunque todo el mundo ha escuchado algunas veces los temas del grupo sueco Abba, que estuvo vivo y coleando desde 1972 hasta 1982 con su música pop y un amplio éxito comercial. Los fieles seguidores de aquel conjunto y de Mamma mia! continúan de enhorabuena con la adaptación actual de David Serrano y la dirección de Juan Carlos Fisher. No pueden resistir la tentación y repiten de nuevo para ver la ligera historia de una madre soltera e independiente (Verónica Ronda), propietaria de un hotel con encanto en una idílica isla griega. La hija (Gina Gonfaus), los tres posibles padres, una boda y casi un funeral. Esta es la exitosa receta. Cójase un puñado de canciones, se aderezan del mejor modo posible y cuézanse a fuego lento o con una mayor intensidad. Se sirven junto a los diálogos, los personajes y las situaciones para hilvanarlas. La garantía de entretenimiento funciona y el reparto disfruta y sale airoso. Desfilan Dancing queen, Honey, honey, Thank you for the music o Gimme! Gimme! Gimme!. Existen pasajes más álgidos y burbujas coreográficas muy bien diseñadas por Iker Karrera. La misión se cumple con los temas pegadizos, melódicos o con fuerza rítmica. Y eso a pesar de los tópicos y del sentimentalismo habitual. El amor, la amistad y la energía que transmiten a los numerosos espectadores que se deleitan con Donna y sus dos colegas, además de Sophie, del novio y de los tres tipos que tuvieron relaciones con la madre. Entre otros, el bailarín de Petrer, Héctor Garijo. Y gran fin de fiesta. La espectacularidad del musical continuará atrapando a una concurrencia con ganas de cantar, bailar, reír y emocionarse. Cinco semanas en el Teatro Principal de Alicante. Pasen y olviden las tristezas.