Opinión | El teleadicto
Un país para leerlo
Página 2 y Un país para leerlo, dos formas de entender la literatura adaptada a la televisión. Ambas válidas y muy enriquecedoras, que por fin se estabilizan en la programación matinal. Los sábados a mediodía, el magacín que presenta Óscar López desde hace 18 años, y al mediodía de los domingos, la sexta temporada de Un país para leerlo, esta vez presentado por Laura Chivite, quien fuera premio Ojo Crítico por su libro de relatos Gente que ríe. El programa sigue recorriendo España para descubrir la trastienda del ecosistema literario de nuestro país, de la mano de autores como Juan Gómez-Jurado, Luz Gabás, Andrés Neuman o Eduardo Mendicutti.
Página 2 goza de un formato ágil, con entrevistas fragmentadas en tres partes, entre las cuales se incorporan las distintas secciones del programa. Todo ello con una edición exquisita y un verdadero recital de realización. Cuesta creer que en un plazo de siete días esté preparada cada entrega.
Un país para leerlo, por el contrario, se graba por temporadas completas que se estrenan una vez producidas. A la manera de Página 2, las entrevistas son breves, y para verlas completas hay que recurrir a RTVE Play. En cada una de la ciudad o comarca que se visita nos presentan las librerías más características. No se pierdan en el dedicado a la comarca de Las Vegas de Madrid el testimonio de José Sacristán desde Chinchón, con el libro de Fernán-Gómez El tiempo amarillo en sus manos (del que ha adaptado la función teatral El hijo de la cómica). El intérprete de El hombre de la Mancha recordó una enseñanza que no ha olvidado en toda su vida. "Me ayudó mucho a no confundir al enemigo. A no confundir a los molinos con gigantes".
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
- El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
- La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo
- Un restaurante de Alicante, elegido el favorito de los españoles por TheFork
- Alerta en las carreteras de la provincia de Alicante: 44 incidencias activas y cortes por obras
- Las universidades y centros educativos pierden matemáticos porque no pueden competir con los salarios del sector privado