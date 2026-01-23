Página 2 y Un país para leerlo, dos formas de entender la literatura adaptada a la televisión. Ambas válidas y muy enriquecedoras, que por fin se estabilizan en la programación matinal. Los sábados a mediodía, el magacín que presenta Óscar López desde hace 18 años, y al mediodía de los domingos, la sexta temporada de Un país para leerlo, esta vez presentado por Laura Chivite, quien fuera premio Ojo Crítico por su libro de relatos Gente que ríe. El programa sigue recorriendo España para descubrir la trastienda del ecosistema literario de nuestro país, de la mano de autores como Juan Gómez-Jurado, Luz Gabás, Andrés Neuman o Eduardo Mendicutti.

Página 2 goza de un formato ágil, con entrevistas fragmentadas en tres partes, entre las cuales se incorporan las distintas secciones del programa. Todo ello con una edición exquisita y un verdadero recital de realización. Cuesta creer que en un plazo de siete días esté preparada cada entrega.

Un país para leerlo, por el contrario, se graba por temporadas completas que se estrenan una vez producidas. A la manera de Página 2, las entrevistas son breves, y para verlas completas hay que recurrir a RTVE Play. En cada una de la ciudad o comarca que se visita nos presentan las librerías más características. No se pierdan en el dedicado a la comarca de Las Vegas de Madrid el testimonio de José Sacristán desde Chinchón, con el libro de Fernán-Gómez El tiempo amarillo en sus manos (del que ha adaptado la función teatral El hijo de la cómica). El intérprete de El hombre de la Mancha recordó una enseñanza que no ha olvidado en toda su vida. "Me ayudó mucho a no confundir al enemigo. A no confundir a los molinos con gigantes".