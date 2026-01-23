Entre la ruptura y el cambio pactado internacional

"Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de la grata ficción y del amanecer de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no tiene freno". Así empezaba el discurso en Davos del primer ministro de Canadá, Mark Carney, denunciando la situación creada por los Estados Unidos de Trump -sin citarlo- en el marco global.

El orden mundial multilateral basado en normas, consensos y legalidad nunca ha existido como solemos describirlo, es parcialmente falso. Desde el juicio de Nuremberg de los vencedores, hasta el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, son el resultado de una relación de fuerzas tras la Guerra. En multitud de ocasiones no se ha respetado ese marco jurídico ni en Ucrania, Gaza, Venezuela, Libia, Sahara, etc. No solo por Estados Unidos, tampoco las potencias europeas lo han respetado. Son situaciones en las que sigue imperando la fuerza. Pero la efectividad del sistema no proviene de que sea verdad, sino de la disposición de todos a actuar como si fuera cierto, es la verdad social; y su fragilidad también proviene de la misma fuente cuando una sola persona o un solo estado -en el ámbito internacional- deja de actuar con arreglo a las normas y la ilusión empieza a resquebrajarse (El poder de los sin poder, de Václav Havel citado por Marc Carney). La ficción internacional, compartir la creencia en esa legalidad sin duda ha ayudado desde la guerra a proveer bienes internacionales desde el sistema financiero hasta regulaciones y organismos múltiples. Todos los estados se han unido a las instituciones internacionales, a sus principios, nos beneficiamos de su previsibilidad y, bajo su tutela, cada uno ha impulsado su forma de concebir el orden internacional. La imprevisibilidad de Donald Trump ha supuesto la ruptura del orden internacional, dejando sin perspectiva, sin normas de referencia, a los medianos y pequeños y creando unas relaciones sujetas únicamente a la fuerza del "emperador". Incluso intenta un consejo de seguridad paralelo, designado por él, al que llama Junta de Paz. Es la transición en la estructura internacional dirigida desde arriba por la fuerza y sin contar con nadie.

Durante el último año Canadá ha hecho silenciosamente lo que pocas democracias se atreven a hacer públicamente: ha avanzado una fuerza de defensa y resistencia civil. Y ahora Carney marca la estrategia a seguir para la transición: "La unión de las potencias intermedias". La Eurocámara congela el pacto comercial con Estados Unidos por los ataques de Trump, los presidentes de los estados de la Unión Europea se han reunido en Consejo estudiando las medidas que podían tomar ante los dictados autoritarios de Donald Trump. Al final, este ha cedido en sus pretensiones en Groenlandia, pero la UE tiene en la recámara lo que han llamado el "bazooka comercial" – el instrumento anticoerción-, e incluso sustituir en las transacciones internacionales el dólar por el euro como moneda de pago. Aunque Estados Unidos es indiscutiblemente una potencia militar infinitamente superior a Europa y al resto del mundo, Europa, sin duda, está siguiendo sigilosamente una estrategia similar a la de Canadá. El último exponente es el acuerdo, después de 20 años, con Mercosur.

Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión Europea "para la transición limpia, justa y competitiva" afirma que estamos en una guerra cultural abierta; por eso, "yo diría que hay dos cosas fundamentales. Una, que para la mayor parte de los ciudadanos del mundo el sueño es ser europeo. Por tanto, eso no podemos dejar que muera, tenemos que seguir favoreciendo esa resistencia europea". "Lo que vivimos es una amenaza real al modelo de bienestar, respeto y libertades de Europa y lo que representan los europeos". Un sistema político, también el internacional, consiste en conciliar las diferencias de intereses y de opinión entre los ciudadanos.

En la transición en España la fuerza -militar y policial- la tenía el jefe del Estado, el Rey. En España no tendríamos democracia sin los auténticos protagonistas de la transición como se relata en "Los orígenes de las comisiones obreras en Asturias", de Jacinto Martín; la huelga de la construcción en Granada -"Historia de amor y lucha", de Pepe Juárez-; o "La huelga de bandas", escrito por los trabajadores de Laminación de Bandas. Y tantos otros desconocidos protagonistas de la transición democrática. Es "El poder de los sin poder" de Havel. Las costumbres, las tradiciones y las posiciones de las comunidades humanas son las raíces de las leyes, las democracias exigen un nivel mínimo de consenso e implicación de las sociedades en el proceso político, aportan la legitimidad de los gobiernos y son los cimientos de las leyes.