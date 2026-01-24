Ciclos económicos y la urgencia de parques empresariales más flexibles

Durante años, el inmologístico ha sido uno de los grandes olvidados del debate urbano en Alicante y su provincia. Tradicionalmente relegado a la periferia y concebido como un uso del suelo estrictamente funcional, su papel en el desarrollo económico y territorial del área metropolitana ha sido subestimado. Sin embargo, el crecimiento reciente de la actividad logística y empresarial demuestra que estos espacios no solo reflejan el ciclo económico, sino que lo anticipan y lo condicionan, especialmente en territorios dinámicos como Alicante.

La provincia se encuentra en una posición estratégica dentro del arco mediterráneo. Su conectividad portuaria, aeroportuaria y viaria, junto con un tejido empresarial cada vez más orientado a la distribución, la industria ligera y los servicios avanzados, ha convertido a los parques empresariales y logísticos en infraestructuras económicas clave. Cada fase de crecimiento económico se traduce aquí en una presión inmediata sobre este tipo de suelo, con una rápida absorción de parcelas y una creciente demanda de espacios bien conectados y versátiles.

En las fases expansivas, el patrón se repite: aumento de la actividad, llegada de nuevas empresas, necesidad de ampliar plataformas y servicios auxiliares. Sin embargo, cuando el planeamiento no ha previsto esta evolución, los parques empresariales se desarrollan de forma fragmentada y monofuncional. El resultado es un modelo rígido, poco adaptado a las nuevas dinámicas productivas y vulnerable a los cambios de ciclo.

En las fases de desaceleración, el inmologístico muestra una mayor resistencia que otros usos, pero también deja al descubierto sus carencias estructurales. La falta de servicios complementarios, la escasa calidad urbana y la dependencia absoluta del vehículo privado reducen la competitividad de estos espacios y dificultan su adaptación a nuevas demandas. En un contexto de ciclos económicos cada vez más cortos e intensos, esta rigidez se convierte en un lastre.

A ello se suma un cambio profundo en la forma de trabajar y producir. La logística actual no es solo almacenamiento; es gestión de flujos, tecnología, empleo especializado y presencia constante de proveedores, clientes y trabajadores desplazados. En este escenario, resulta cada vez menos sostenible mantener parques empresariales, como el que se pretende potenciar en el eje Alicante-Elche, donde no se permiten o se limitan usos complementarios como hoteles, residencias temporales, restauración o espacios de ocio básico. Estas actividades ya no son accesorias: son parte del ecosistema productivo.

En Alicante, muchas áreas empresariales y logísticas siguen sujetos a normativas que separan de forma estricta los usos, impidiendo la implantación de servicios que mejorarían tanto la eficiencia económica como la calidad urbana. La ausencia de hoteles dificulta la atracción de clientes y proveedores. La falta de residencias temporales limita la movilidad laboral y la captación de talento. La inexistencia de restauración y espacios de relación empobrece la vida cotidiana de miles de trabajadores y reduce el atractivo de estos entornos.

Desde una perspectiva cíclica, esta rigidez actúa como un factor amplificador de los desequilibrios económicos. En épocas de crecimiento, genera cuellos de botella y encarece el suelo. En momentos de ajuste, impide la reconversión y reutilización de espacios. La planificación, lejos de amortiguar el ciclo, termina intensificándolo.

Alicante necesita avanzar hacia un modelo de parques empresariales y logísticos más flexibles, mixtos y urbanos, capaces de integrar actividad productiva con servicios complementarios. No se trata de diluir la función económica de estos espacios, sino de reforzarla mediante una mayor diversidad de usos que los haga más resilientes frente a los cambios de ciclo. La experiencia de otros territorios demuestra que los entornos empresariales que incorporan alojamiento, restauración y ocio moderado son más competitivos, retienen mejor el empleo y se adaptan con mayor rapidez a las transformaciones económicas.

El inmologístico debe dejar de entenderse como un uso aislado para convertirse en una pieza central de la estrategia territorial de la provincia. Reconocer su papel como termómetro del ciclo económico y dotarlo de un marco normativo más flexible es una condición imprescindible para que Alicante siga siendo un territorio atractivo, eficiente y preparado para los ciclos económicos que vendrán.