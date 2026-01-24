Opinión | Tribuna
Mario Francisco Ruiz Igual
Evolucionar sin perder el alma
En los últimos años, la Semana Santa de Crevillent vive un debate que no es nuevo, pero sí cada vez más insistente: el de su sonido. Se habla de evolución, de modernización, de nuevas corrientes musicales que llegan desde fuera y que algunos consideran inevitables. Y ante ese ruido —externo y a veces interno— conviene detenerse y reflexionar con calma.
Crevillent posee una Semana Santa singular. No solo por la magnitud de sus desfiles o por la implicación de su pueblo, sino por algo más sutil y profundo: su carácter sonoro. Un sonido antiguo, sobrio, austero, que ha acompañado durante generaciones a nuestras procesiones y que no busca el aplauso fácil ni el espectáculo, sino el recogimiento y la emoción contenida.
Ese sonido no es fruto del atraso ni de la falta de evolución. Es una elección cultural. Una identidad. Y, sobre todo, un patrimonio inmaterial que ha sabido mantenerse firme frente a modas pasajeras que hoy entusiasman y mañana se olvidan.
Evolucionar no puede ser sinónimo de imitar. Andalucianizarse —con todo el respeto que merece la Semana Santa andaluza— no es evolucionar, es homogeneizar. Y cuando todas las Semana Santa suenan igual, dejan de decir quiénes somos y empiezan a repetir lo que ya existe en otros lugares.
La verdadera evolución no rompe, afina. No sustituye, profundiza. Se puede crecer desde dentro: mejorando la formación musical, cuidando tempos y silencios, recuperando marchas antiguas, impulsando nuevas composiciones pensadas para nuestro estilo propio. Eso sí es avanzar. Eso es evolucionar con raíces.
Como sociedad debemos preguntarnos qué queremos legar a las próximas generaciones. ¿Una Semana Santa reconocible, con personalidad propia, o una más dentro de un molde común? La historia demuestra que los pueblos que renuncian a su singularidad rara vez ganan identidad; la pierden.
Defender lo nuestro no es cerrarse al futuro. Es, precisamente, garantizarlo. Porque solo quien sabe de dónde viene puede decidir con criterio hacia dónde va.
Crevillent no necesita parecerse a nadie para emocionar.
Crevillent ya tiene voz propia.
Y merece ser escuchada.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
- El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas
- La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- Las universidades y centros educativos pierden matemáticos porque no pueden competir con los salarios del sector privado
- Investigan la muerte de un hombre apuñalado junto a un colegio en Alicante