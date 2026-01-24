He tenido un sueño

Te lo voy a contar, Pa.

El escenario es una mansión sobre el Mediterráneo. El cielo se tiñe de naranja en un atardecer, con un enorme disco carmesí que se replica infinitamente en pequeños trozos de espejo sobre las olas del mar.

En el espacioso salón, tres hombres se miran con cierto recelo. Los guardaespaldas se han alejado, aunque sin perder el contacto visual con sus protegidos. Los tres, curiosamente, han pedido agua. Y sus miradas se entrecruzan con un atisbo de desconfianza.

─Taiwán es nuestro.

El hombre corpulento, de ojos oblicuos, cabello oscuro y sonrisa casi bonachona rompe el hielo con rotundidad. Su pretensión era esperada por sus otros dos acompañantes.

─Es asumible. Como que las repúblicas bálticas pertenecen a la madre Rusia, y a ella han de volver.

Junto al ventanal, ensimismado con el disco solar que va engullendo el mar, el tercer hombre, vestido de azul, con camisa blanca y corbata roja, se ordena su pelo amarillo con una mano. Mira a sus dos interlocutores con media sonrisa y asiente:

─Tanto China como Rusia tienen derecho a su expansión, a los territorios que históricamente les pertenecen y a aquellos que les pueden garantizar su defensa y su unidad.

El ruso, espoleado por las palabras de su homólogo americano, desata su ambición:

─Las repúblicas antiguamente llamadas soviéticas están indeleblemente unidas a la madre Rusia. Y es nuestra aspiración recuperarlas, para la grandeza de nuestro gran país.

Razonable, razonable, musita, el chino, que se dirige al mapa del mundo y señala unos archipiélagos en el Océano Pacífico occidental.

─Estas islas son fundamentales para la defensa de nuestro país. Tenemos un proyecto a medio plazo para anexionarlas a la República China.

Los otros dos líderes asienten, y es finalmente el rubio el que se decide:

─Estados Unidos necesita imperiosamente incorporar a su territorio la isla de Groenlandia, el canal de Panamá, ejercer protectorado sobre Venezuela, Colombia y México y anexionar el sur de Canadá. Todas estas acciones en nada suponen una vuelta al imperialismo decimonónico, se trata de necesidades estratégicas defensivas, que en el siglo XXI se han hecho imprescindibles, tanto para la defensa como para la estabilidad del mundo.

De repente, como un ruego quedo, el ruso se dirige al americano:

─Rusia necesita anexionarse también Polonia. Comprenderá que para nuestra defensa frente a la vieja Europa es fundamental. Pero la OTAN…

El americano se mesa nuevamente el cabello rubio y sonríe, con uno de esos gestos que se han hecho célebres en el mundo entero:

─No te preocupes por la OTAN, amigo Vladimir. Deja eso en mis manos.

Los tres líderes se miran fijamente durante unos segundos sin gesto. Hasta que el ruso esboza una sonrisa ladina, que se contagia al chino y al americano. Los tres se acercan al centro de la estancia y sus manos derechas se aproximan lentamente hasta estrecharse en una ceremonia de coreografía casi perfecta.

─Ahora sí que merece la pena pedir… iba a decir champán francés, pero prefiero un vino español que me encandiló: Fondillón, se llama… Para brindar por el nuevo orden internacional.

─La doctrina Monroe decía algo así que América para los americanos. Añadamos la doctrina Stalin: Europa para los rusos y la doctrina Mao Tse Tung: Asia para los chinos. Esas van a ser las auténticas guías del Mundo del futuro.

Los leves quejidos de las copas de fondillón al entrechocarse apenas son audibles, sepultados por las carcajadas satisfechas de los tres líderes, cada vez más líderes, del mundo del siglo XXI.