Estamos viviendo unos momentos en que es reiterativo aquel refrán que dice «pisar dos veces en la misma piedra» que, tal vez, pudiera ser por falta de experiencia o de formación. Por el contrario, es posible o casi seguro que en muchas ocasiones sea por la ambición o afán de sojuzgar a otras personas, probablemente por interés económico. Sinceramente, soy de los que no entiende de política y no deseo de entender, y mucho menos de carácter internacional, máxime en este caso cuando veo a algunos que rayan en la demencia, por lo que leo en los medios de comunicación. Así que, podríamos considerar que lo que está sucediendo actualmente en tierras allende del Océano con lo que podríamos interpretar como «intervención», definida dentro de las relaciones internacionales como administrar, dirigir o gobernar temporalmente una nación y los asuntos internos de otra. El título de «La Riá», pone ante nuestros ojos este aspecto que se repite, pues hay casos como México que, desde 1829 hasta 1915 sufrió seis intervenciones, con violación de su soberanía por parte de otras naciones extranjeras, hasta el punto que la historia de las mismas tiene su Museo Nacional, en Churubusco, Coyoacán, Ciudad de México, bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia y dirigido por Susana Avilés Aguirre, que recientemente dictó una conferencia dentro de un ciclo organizado por la Cátedra Loazes-Sede Orihuela de la Universidad de Alicante. Decíamos, que aquellas intervenciones, comienzan después del Acta de Independencia de 28 de septiembre de 1821, rubricada entre otros por el oriolano Juan Orbegozo Maseres, tras el regreso al trono de Fernando VII. A esta intervención siguió en primer lugar Francia con la que se denominó «Guerra de los pasteles». Después Estados Unidos, Francia de nuevo y dos veces más EE.UU. Bueno, no seamos catastrofistas, a pesar de que hay mucho desequilibrado suelto por el mundo. Pues, también la historia se repite en algunos momentos ciudadanos en Orihuela. Para ello, situémonos en enero de 2006.

Un hecho histórico que se ha repetido desde 1566 con la entrada del obispo en la Capital de la Diócesis, se fue repitiendo con sus sucesores, hasta llegar cuatrocientos cuarenta años después con la llegada del prelado Rafael Palmero Ramos, el sábado 21 de enero de aquel año de 2006, como es tradicional a lomos de una mula blanca.

Desde la Ermita de San Antón, procedente de Cox, tras descansar, acompañado de la Comisión de Festividades llegó hasta la Puerta de La Olma, que se encontraba cerrada. Tras golpear por tres veces y preguntar el alcalde quién era y responder, «el obispo de Orihuela», se abrió la puerta de la Ciudad, y una vez descabalgado el obispo se organizó la comitiva que se dirigió por la calle Adolfo Clavarana (del Colegio), Ruiz Capdepón (en la que se detuvo a rezar en un altar presidido por la imagen de la Virgen de Monserrate de la calle de Arriba (Miguel Hernández), Paseo de Calvo Sotelo, Alfonso XIII, Soleres, Plaza del Teniente Linares, Ramón y Cajal (Mayor) y Catedral, entrando por la Puerta del Loreto. La toma de posesión se llevó a cabo ante miles de fieles y de numerosas personas que pudieron seguir la ceremonia a través de dos pantallas gigantes instaladas en la fachada de la Seo y del Palacio Episcopal. Dicha ceremonia duró una hora y cuarto y fue presidida por el nuncio de Su Santidad en España, Monteiro Castro. Asistieron, además del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el anterior obispo Victorio Oliver Domingo, y 42 prelados, entre arzobispos, obispos y obispos auxiliares. Por parte de las autoridades civiles, además del Excmo. Ayuntamiento presidido por su alcalde José Manuel Medina Cañizares, estuvo presente: el conseller de Agricultura, Juan Cotino; el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; la subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu; el delegado del Consell, José Rodríguez Marín; alcaldes de la Vega Baja. Después de la ceremonia de toma de posesión, el obispo estuvo casi una hora recibiendo la felicitación de los fieles, tras lo cual se llevó a cabo una recepción en el Palacio Episcopal.

Días después de la entrada oficial en Orihuela, el obispo Palmero Ramos se reunía con el alcalde de la ciudad y la Corporación Municipal en las Casas Consistoriales, para agradecer la organización de los actos de su entrada. Entre los temas tratados en la entrevista, un aspecto prioritario fue el destino de uso que se debía de dar al Palacio Episcopal como Museo Diocesano.

Otro hecho histórico, de índole festivo que se viene repitiendo desde hace años, es la tradicional romería de San Antón que se celebró en el domingo más próximo a la festividad del Santo (17 de enero). Por esta razón, aquel año, el día 15 de enero el barrio se engalanó con gran cantidad de puestos en los que el turrón de panizo (o de novia), las bolas con esencia de bergamota y el palmito tierno no faltaron. El camino y la explanada de San Antón se vieron rebosantes de gentes de Orihuela y la comarca. Como es tradicional se bendijeron los animales y se verificó la rifa del cerdo. Así mismo, se celebró el XXIV Concurso Nacional de Charlatanes coordinado por Ramón Gabín «Ramonet» y por su hijo Hugo. El Concurso fue ganado por el oriolano Juan Carbonell «El Elegante», vendiendo cuchillos especiales. Contando también con la participaron, entre otros, de Ángel Rodao «El Angelín», José Cano Felipe y El Naci. Hemos recordar, el acto de descubrimiento de la placa que da el nombre de Ramón Gabín «Ramonet» a la Plaza de la Ermita de San Antón.

Por la tarde de dicho día, la Honorífica Orden de San Antón efectuó su acto de investidura de Caballeros, Damas e Instituciones. En esta ocasión se celebró en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate como referente a la celebración del 700 Aniversario del Hallazgo de la imagen. Fueron distinguidos: la profesora e historiadora Gloria Aparicio Valero, el empresario Francisco Sánchez Mateos, gerente de Orisánchez y como Institución, la Cofradía de Nuestra Señora de Monserrate, representada por su capellán Francisco Isidro Hernández Escamilla. El juramento se efectuó ante el Señor de San Antón, José Manuel Ángel Muñoz. En este mismo acto, se llevó a cabo la entrega del nombramiento a Joaquín Ezcurra Alonso, impulsor y creador de la Honorífica Orden de San Antón, como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Orihuela, concedido por el Pleno Municipal de 28 de diciembre 2005. Joaquín Ezcurra Alonso falleció el 22 de junio de 2006, a la edad de 81 años.

Mas, como la historia se repite, veinte años después se celebraba dicho Acto de Investidura de la Real Orden de San Antón, en esta ocasión en la Iglesia del Colegio Santo Domingo, siendo distinguidos como Caballeros de San Antón: Gonzalo Abellán Sáez, Doctor en Nanociencia y Nanotecnología; Francisco Javier García Ferrández, magistrado; Trinitario Abadía Pacheco, abogado. Dama de San Antón: Doctora Maribel Peñalver Vicea, catedrática de Lingüística Francesa de la Universidad de Alicante, Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de la República Francesa, y directora de la Cátedra Loazes-Sede Universitaria de Orihuela de la Universidad de Alicante. Institución de San Antón: Doalco, empresa familiar fundada en 1985.

Efectivamente, la historia se repite, y prefiero más estos últimos hechos festivos que no las intervenciones internacionales. Por otro lado, aunque aún hoy se continua reiterando las gestiones para la devolución por parte de la Generalitat de Catalunya del «Llibre dels Repartiments», propiedad del Ayuntamiento de Orihuela y que fue robado del Archivo Municipal, hace más de un siglo. Esperemos que ésta rapiña no se repita por culpa de «bibliopiratas» como los definía el oriolano, Justo García Soriano. Por último, un hecho que no ocurre muchas veces en nuestra historia, fue el que sucedió en la tarde del 28 de enero de 2006: la nieve hizo su aparición en la Vega Baja, cayendo en la pedanía de Torremendo, en la Sierra de Orihuela (Cruz de la Muela), en La Aparecida y Rincón de Bonanza.