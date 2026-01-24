Lecciones de la DANA para la tragedia de Adamuz

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía). Los trabajos en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado / Guillermo Morales - Europa Press

La Gran Riada que el 29 de octubre de 2024 provocó la muerte de 230 personas, dejó 800.000 damnificados y desató una crisis política y social sin precedentes en la Comunidad Valenciana no tiene nada que ver con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde el descarrilamiento de un tren AVE de la compañía Iryo y su choque con un Alvia de Renfe que se cruzaba en ese instante ha dejado por el momento un balance de 45 fallecidos y una gran conmoción ciudadana. Sin embargo, hay lecciones de la primera tragedia que se deberían aplicar en esta segunda. Algunas, ya se están siguiendo. Otras no.