Una ventana abierta al mundo

La Comunitat Valenciana está presente en Fitur 2026 como una ventana abierta al Mediterráneo, desde la que mirar y dejarse ver. Protagonizamos uno de los estands más impactantes de esta edición, donde todos tienen cabida. Y es que hemos vuelto al certamen internacional más importante del mundo en un momento decisivo para nuestro modelo turístico. Vivimos una etapa de madurez, solidez y ambición que no es fruto de la casualidad, sino del trabajo colectivo de empresas, destinos, profesionales e instituciones que han sabido remar en la misma dirección. Hoy somos uno de los grandes referentes turísticos del Mediterráneo y afrontamos el futuro con confianza, pero también con la responsabilidad que exige gestionar el éxito.

Los datos confirman este momento histórico. El turismo representa ya el 19 % del PIB regional. La industria alcanza una facturación récord de 29.600 millones de euros, un 50 % más que antes de la pandemia, y genera casi 385.000 empleos, uno de cada seis puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana. Además, hemos avanzado en calidad del empleo, reduciendo la temporalidad hasta el 7,3 %, una cifra que refleja un sector cada vez más estable y profesionalizado.

En 2025, hemos vuelto a rozar los 30 millones de visitantes, con cerca de 12,5 millones de turistas internacionales y un crecimiento del gasto turístico extranjero que superará los 15.200 millones de euros. La Comunitat Valenciana ha liderado el crecimiento del empleo turístico en España, con un aumento interanual del 3,4 % y un destacado impulso del empleo juvenil. Son cifras que demuestran que nuestro modelo turístico no solo atrae visitantes, sino que genera oportunidades, estabilidad y futuro.

Las dos primeras jornadas de la feria se cerraron con más de 90.000 visitas al estand y con 7.000 reuniones profesionales, un récord absoluto que demuestra nuestra apuesta por un modelo de feria más ajustado a las necesidades de las empresas.

Ese liderazgo se refleja con claridad en nuestro estand en Fitur 2026, un certamen que, si en algo se está caracterizando este año, es por ser el más profesional, tecnológico e innovador de su historia, donde todos, empresas y municipios tienen su protagonismo. Las dos primeras jornadas de la feria se cerraron con más de 90.000 visitas al estand y con 7.000 reuniones profesionales, un récord absoluto que demuestra nuestra apuesta por un modelo de feria más ajustado a las necesidades de las empresas. Y este éxito no es casual. Es el resultado de una gobernanza colaborativa, de la escucha activa al sector y de una estrategia clara orientada a la competitividad, la sostenibilidad y el equilibrio territorial, con medidas adecuadas para garantizar un turismo ordenado.

En este marco se inscribe también la apuesta del Consell por una oferta de viviendas turísticas legal, sostenible y de calidad. Tras la aprobación en 2024 de la ley autonómica de viviendas de uso turístico, hemos iniciado un proceso riguroso de depuración del registro. Solo en 2025 se han retirado más de 18.300 viviendas que no cumplían con la normativa y en 2026 continúa este trabajo con la tramitación de la baja de otras 14.500. Una actuación firme contra el intrusismo que favorece la legalidad, evita la saturación y protege la calidad y convivencia de nuestros destinos.

Panorámica del lateral del estand de la Comunidad Valenciana en Fitur donde estaban Alicante y Elche. / PILAR CORTES

Esta 46ª edición de Fitur está siendo también el escenario para mirar al futuro y anunciar nuevas iniciativas. Una de las prioridades es la conectividad. Por ello, ponemos en marcha la Mesa de Conectividad Turística de la Comunitat Valenciana, un foro liderado por la Generalitat para identificar y atraer nuevas rutas aéreas, con especial atención a mercados estratégicos como Estados Unidos y Asia. Los récords de pasajeros alcanzados en los aeropuertos de Alicante y Valencia confirman que un destino bien conectado es un destino más competitivo y con mayor capacidad de crecimiento.

Reforzamos asimismo nuestras señas de identidad con un Plan Especial de Mejora y Modernización de Playas, dotado con dos millones de euros, y con un Programa de Marketing Turístico para Municipios de Interior. Porque la Comunitat Valenciana es sol y playa, pero también es montaña, patrimonio, cultura y raíces. El turismo es una herramienta clave para vertebrar el territorio, generar oportunidades y contribuir a fijar población en el interior.

A todo ello se suma una apuesta histórica por la promoción internacional. En 2026, destinaremos 19 millones de euros a promocionar nuestra oferta turística fuera de nuestras fronteras, la mayor inversión realizada hasta ahora. Pero hoy competir no es solo una cuestión de cifras. Los destinos buscan su relato, ese vínculo emocional con el viajero que conecte, enamore y deje huella.

Por eso, la Comunitat Valenciana apuesta en Fitur por un estand tecnológico e inmersivo que combina experiencias sensoriales y datos en tiempo real. Un espacio que refleja nuestra narrativa de marca, la Actitud Mediterránea, y nuestra visión de un turismo inteligente, capaz de conocer mejor al visitante y de ofrecer experiencias personalizadas y de mayor valor añadido.

En esta estrategia ocupa un lugar central la innovación y la inteligencia turística. En Fitur, hemos dado un paso decisivo con la firma de un protocolo entre la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid para crear un eje nacional de inteligencia turística, con el liderazgo técnico del Invat·tur. Apostamos por el uso de la inteligencia artificial para anticipar comportamientos, planificar mejor y tomar decisiones estratégicas que mejoren tanto la experiencia del visitante como la calidad de vida de quienes viven en nuestros destinos.

En este contexto de proyección internacional, The Ocean Race sigue siendo una de nuestras grandes palancas de posicionamiento. La salida desde Alicante se ha consolidado como un símbolo de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos: más de 1,6 millones de visitantes, 467 millones de euros de impacto en el PIB y una audiencia acumulada superior a los 1.000 millones de personas en todo el mundo. Y nuestra ambición es clara: que esta prueba deportiva tenga cada vez más peso en la ciudad y en la Comunitat. En 2027, viviremos un hito histórico: será la primera edición con retransmisión en directo desde los barcos. Queremos una prueba más cercana y auténtica, que muestre el verdadero corazón de esta aventura extraordinaria.

Porque a la Comunitat Valenciana se llega atraído por no sólo por estas experiencias, sino por sus playas, su gastronomía, sus ciudades o su cultura. Pero se vuelve por algo más difícil de medir: una manera mediterránea de acoger, de compartir y de vivir. Este éxito es colectivo. Por eso quiero agradecer a los profesionales del sector, a las empresas, a los municipios y, sobre todo, a los valencianos y valencianas, que hacen de nuestra tierra un lugar donde cualquier visitante se siente en casa en apenas unos minutos. Gracias a todos por formar parte de cada una de las maravillosas ventanas que estos días estamos mostrado al mundo, porque el éxito del turismo es, en definitiva, el éxito de todos.