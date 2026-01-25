De Davos a Fitur, del iglú a la casita en Gaza

Nunca he estado en Davos. Una vez estuve en Sierra Nevada y aún lo recuerdo con horror. Davos debe ser bonito; si no, no se juntaría allí tanta gente importante y bien arreglada. Por eso van los capitalistas a sentirse a gusto y poder demostrar que también saben hablar. Los capitalistas antes eran gente con una miaja de mala conciencia. Después llegaron unos ilustres intelectuales y les dijeron que no, que cuanto más ganaran y más dictaduras patrocinaran sería mejor para el mundo. ¡Es la desigualdad, idiotas! Y los capitalistas se sintieron idiotas y allá que fueron. Por eso se reunían en Davos con algunos políticos de buen ver y hasta invitaban a algún listo famoso, para que les explicara la diferencia entre frío y frivolidad. Posteriormente, la cosa se diversificó porque la globalización es esencialmente paradójica. Y volvió a haber capitalistas con mala conciencia. Pocos, algunos, justos y benéficos, como constituciones antiguas.

También es que aparecieron advenedizos de los algoritmos, más ricos que los ricos y con otros intereses, a lomos de caballos ciegos y desbocados, fuertes y poderosos que se llaman digitales. Davos fue una fiesta. Ya no había mucho sufrimiento que esconder. Y el mundo podía estar en paz. Se habló de Putin, pero poco, porque ya no daba ni tanto así de susto. Mal hecho, que es de cuero viejo. En la mejor serie de TV de todos los tiempos –Big Bang Theory- un ingeniero americano, flacucho, muy cobarde y lleno de tics, es mandado a una estación espacial; el ruso -astronauta con pinta de militar aguerrido, muy bruto- no deja de repetir: «Y que estos nos ganaran la guerra fría». Pues fue por esto: en Davos debe hacer frío, pero hay quien sabe abrigarse bien y los rusos son los que mejor se abrigan, lo suficiente para sobrevivir, aunque los otros estén más preparados. En fin, descontemos a Putin; y a ver con los chinos qué pasa. Lo demás todo en orden, y entonces sucedió la epifanía: Trump se reveló al mundo. Y hasta sus creadores en versión original, estos alegres compadres de Davos, andan ahora despavoridos. Ah, y por ahí también patinan los europeos.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Nunca he estado, tampoco, en Fitur. Ahí sí me han invitado. Varias veces. O sea que no he ido por voluntad propia. A mí ir a Fitur casi me parece una ordinariez, una cosa inmensa donde se va a hacerse selfies y a esperar que los Reyes de España se detengan delante de tu stand, que pobres Reyes. Stands que recrean imágenes, sabores, recuerdos, fiestas o, Dios nos lo perdone, «sensaciones y experiencias». No digo yo que no haya un interés económico en estas ferias… ¿Pero para ayudar tiene que ir todo el Ayuntamiento, los bomberos, el archivero municipal, el peluquero de la reina de las fiestas, el herrero del caballo del capitán, la banda de música al completo y familiares, la suegra del concejal de fiestas y la unidad canina de la guardia municipal? ¿Y qué hacen mientras los demás trabajan? ¿Alguien se ha entretenido en calcular el coste real del festejo, nuestro Davos de andar por casa? Yo creo que hay pueblos que gastan más que lo que el turismo vende en todo el año. Pero esto lo digo porque se acerca la Cuaresma y ando ya con el ánimo nervioso. El caso es que nunca he estado en Fitur.

La vez que estuve más cerca fue un año -1998, si no recuerdo mal-, siendo diputado, en que el fin de semana correspondiente tenía que permanecer en Madrid. Ni por esas. Una pena, porque me perdí la presencia estelar de Julio Iglesias, que fue presentado la noche antes por el mismísimo Eduardo Zaplana como «Embajador» de la Comunidad Valenciana. Amor y premonición se llama eso. Se anunció que en los siguientes meses visitaría por nuestra cuenta Tokyo, Moscú, Orlando, Las Vegas y Shanghái. El Embajador, por supuesto, correspondió con lindas y poéticas palabras: proclamó que se había «asociado» con la Generalitat «en una empresa que va a hacer que los productos valencianos se distribuyan de manera universal. Mi promesa solemne es multiplicar por mil en todo el mundo esos productos». No tengo ni idea que si pasó eso. Pero ya se sabe que a la derecha no hay por qué pedirle cuentas. También calificó a la Comunidad de «mercantilista, inteligente y brava». Si lo sabría él, que sólo cobraba 375 millones de pesetas por el trámite. Julio Iglesias, que otra cosa no, pero es muy agradecido, no perdió ocasión de piropear a Zaplana, llamándole «campeón» y otras cosas. No sé si hubo besos.

Agencia ATLAS / Foto: EP

A mí me parece que la Generalitat debería proponer unificar Davos con Fitur. No son tan diferentes. Las voces buenas se magnificarían, los souvenirs saldrían más baratos en esa extraña economía de escala -lo que tranquilizaría a los chinos- y Trump bramaría con más conocimiento de causa. Podrían agruparse ofertas. Por ejemplo: «Compra tres iglús en Groenlandia y te regalamos un apartamento con vistas a un campo de concentración en Playa Gaza». Julio Iglesias podría anunciarse como alcalde inuit y Zaplana como molt honorable carcelero de palestina. Y Mazón dirigir un seminario sobre «gastronomía ética». Y así todo. Si es que nos falta imaginación. Otra cosa que habrá que ir pensando es qué hacer con las bases americanas. Yo no sé si Trump -sí, él también- la ha cogido con Pedro Sánchez, quiere irse porque somos aleves y cobardes o prefiere conservarlas para que la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda del PSOE, se desgañite pidiendo su cierre. En esto me siento confuso. Yo que hice campaña y hasta apoderado fui contra la permanencia en la OTAN, porque ser amigo de los americanos no me parecía ni medio bien, me encuentro ahora que no sé si es mejor ser aliado del aliado o adversario del adversario. Es en momentos como este cuando echo de menos haber perdido el sólido sistema de seguridades que da la ideología pura por culpa de mi afición a la impura política. Veo a líderes de la izquierda y escucho a Julio Iglesias: la vida sigue igual. Trump y los suyos no cantan mejor, pero sí arancelariamente más alto: no deja que nos distraigamos y ahí nos tiene, entre Davos y Fitur, entre la nieve y la farsa, atentos y a la expectativa. Y Europa pasaba por allí, como un campeón.