Encontrar tu sitio

Tengo un amigo que además de muy buena persona, es un portento. Habla, lee y escribe en no menos de cuatro idiomas con la fluidez de un nativo. Su curiosidad es inagotable. Los años le motivan a conocer más rincones del saber. Peina la prensa internacional con la misma fruición con la que devora las columnas de opinión nacionales. Y aunque yo le digo, medio en broma medio en serio, que lleva Google alojado en su cabeza, él continúa leyendo, investigando con ímpetu inusitado.

A mi amigo le pasó algo parecido al personaje de Novecento de Alessandro Baricco, ese pianista que jamás bajaba del trasatlántico porque, caso de hacerlo, nunca habría sabido elegir con certeza. De todas las ciudades y todas las calles, cómo sabría atinar con la que le había reservado el destino; de todas las personas, cómo adivinar cuál debía ser su compañera de vida.

Conste que mi amigo sí subió y bajó del trasatlántico en numerosas ocasiones, viajando de punta a punta del mundo, conociendo otras culturas y mezclándose con oriundos de todas las nacionalidades. Tras su larga itinerancia llegó a la conclusión proclamada por los viejos filósofos: la felicidad está en el interior y si no te conoces a ti mismo y te aceptas no hay viajes mágicos que te rediman.

Mi amigo podría ocupar un alto cargo allá donde se lo propusiera. Pero ha optado por saborear la letra pequeña de la vida. Si por él fuera, no pararía de aprender, leer su inmensa biblioteca, zambullirse en los máster de literatura que desearía cursar, profundizar en el mundo de la música que tanto le cautiva. Es posible que algún día mi amigo encuentre su sitio, su lugar en el mundo. O no. Importa poco. Lo interesante es el camino, no la meta, y su recorrido está siendo apasionante.