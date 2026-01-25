Renee Nicole, Alex y Liam

En memoria de ‘El Pena’ que primero fue fuente, luego amigo y finalmente referente. En el vigésimo aniversario de su prematura muerte. Te quiero.

El pasado 7 de enero, los paramilitares del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) asesinaron, en pleno corazón de Minneapolis, con tres tiros a bocajarro en la cabeza a Renne Nicole Good: poetisa, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense. El 24 de enero, la ‘Gestapo trumpista’ asesinaba a Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años que trabajaba en la UCI del Sistema de Salud de Minneapolis y había participado en importantes investigaciones científicas. ¿Su delito?, intentar ayudar a una mujer a la que los paramilitares estaban rociando con gas. Unos días antes, daba la vuelta al mundo la ignominiosa imagen de la detención de Liam Conejo Ramos en la barriada de Minneapolis donde residía. Liam tiene 5 años y ha corrido la misma suerte que otros menores nacidos en Estados Unidos que están siendo utilizados como cebos en la brutal represión migratoria indiscriminada que se está llevando a cabo allí. Para muchos de nosotros, esta importante ciudad del estado de Minnesota, con un tamaño similar al de Alicante, partida por el Mississippi más gélido, no tenía otras referencias que Fargo -la obra maestra de los hermanos Cohen- o su equipo de la NBA donde Ricky Rubio jugó y brilló durante siete temporadas. Hoy Minneapolis es la zona cero del fascismo que campa a sus anchas en los Estados Unidos y contamina al resto del mundo. Renne Nicole, Alex y Liam son víctimas de ese fascismo institucionalizado, con profundas raíces en las estructuras de un Estado que ya no es una Democracia.

La Gestapo (Geheime Staatspolizei) era la Policía Secreta del Estado Nazi que como los paramilitares del ICE tenía la misión de represión y vigilancia interna. ¿Cómo actuaba? Perseguían a opositores políticos, a la resistencia al régimen, investigaban, interrogaban, detenían, torturaban y asesinaban, y lo hacían principalmente dentro de Alemania donde no querían que se abrieran grietas en el régimen Nazi. Actuaban fuera de la Ley, sin control judicial, con total impunidad y con una millonaria financiación coordinada por Heinrich Himmler, lugarteniente de Hitler. Las similitudes son terribles, incluso en la manera de llegar al poder de éstos y aquellos, utilizando las ‘urnas’ para acabar posteriormente, y a gran velocidad, con las instituciones del Estado y con la Democracia.

“Tú silencio será estudiado” es uno de los muchos eslóganes que se han podido ver estos días en las multitudinarias manifestaciones en Minneapolis. La mirada hay que dirigirla a víctimas y victimarios, pero también a quienes callan y otorgan e incluso apoyan veladamente a la bestia. Y están por todos lados. Si nos asomamos, por ejemplo, a un sencillo indicativo del debate público como pueden ser los comentarios en redes de las noticias publicadas en medios españoles sobre los asesinatos de Renne Nicole, Alex y la detención del pequeño Liam, la mayoría de la gente muestra empatía e indignación con algo tan cruel, pero se cuelan cada vez más voces que justifican la barbarie: “algo habrán hecho”. La internacional del odio tiene ya recorrido y sus satélites funcionan a pleno rendimiento. Por un lado el algoritmo hace su trabajo, por otro Trump tiene aliados y admiradores estratégicamente instalados por todo el mundo: Argentina, Marruecos, Oriente Medio, con Israel a la cabeza, en la Unión Europea (Hungría es el caso más nítido) y también en España: Vox y Ayuso. Pueden resultar histriónicos y patéticos, como es el propio Trump, pero las grietas que están abriendo son cada vez profundas. Es hora de situar la responsabilidad de los postes repetidores en la propagación de esta lacra. Noelle Neumann desarrolló la Teoría de la Espiral del Silencio a partir de su experiencia vital de haber formado parte del Partido Nazi. Los cordones sanitarios fallaron en aquella ocasión y no pueden volver a fallar.

La respuesta interna de la ciudadanía de los Estados Unidos será fundamental para frenar esta decadencia, el siguiente paso serán las urnas (si diera tiempo). Y aquí, en Europa, de una vez por todas debemos entender que la Administración Trump ya no es un socio o aliado (ojalá en el futuro lo vuelva a ser) que es hora de superar la OTAN y que todo eso lo tenemos que hacer desde una Europa unida y federal que defienda los valores democráticos, las instituciones, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la cohesión y la justicia social. Al fascismo se le combate con aislamiento político, con una ciudadanía bien formada y educada en el pensamiento crítico, con memoria democrática. El fascismo se aísla negándole legitimidad, espacio social, impunidad legal y terreno emocional. Y recordando siempre que Renne Nicole, Alex y Liam forman parte del lado correcto de la historia, el de los que alzan la voz contra la barbarie, ni callan, ni otorgan, ni por supuesto son cómplices o les votan. ¡Fuck ICE!