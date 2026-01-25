Verdades y mentiras

La única comedianta que interviene necesita gamberrear en los escenarios. Descubrirse a sí misma con lo que realiza y difundir sorpresas teatrales. Ser libre en consonancia con el papel que aquí interpreta. El humor y el drama, o el sabor tragicómico en una dilatada trayectoria de más de 35 años. Basándose muy libremente en La serrana de la Vera (1613), de Vélez de Guevara y del Siglo de Oro español, el personaje desafía a su grisáceo destino como víctima del orden social injusto. La honra femenina, el odio y la venganza. Pero con argumento notablemente diezmado. La verdad depende de cómo se cuentan las cosas y de quién las cuenta. La manipulación y la desinformación, actualmente, anidan en pseudomedios y en voces llenas de oscuros intereses. Así, en Serrana: emperadora o alimaña, según la dramaturgia de Quico Cadaval, vemos a esta heroína rebelde contra el poder masculino, en una reinterpretación del texto original al que se le añaden nuevos ingredientes. Se apoya en la figura auténtica de Isabel Carvajal y la obra se ha adaptado en diversas ocasiones de distinta forma. Mito popular y rural. La leyenda de una mujer salvaje de la sierra de Cáceres, que corre entre lobos y atrae y mata a sujetos que se cruzan en su camino. Allí reside tras ser ultrajada. La versatilidad interpretativa, la fuerza y la capacidad de Emma Lobo asumen una cierta renovación de los clásicos bajo la dirección de Magda Labarda. La actriz hizo lo mismo en El perro del hortelano, de Lope de Vega, acogiendo los papeles, masculinos y femeninos, y ejerciendo de narradora. Siempre en la búsqueda de problemas sociales, formas contemporáneas y temáticas universales. Y la necesaria complicidad con los espectadores. El interés, más que situarse exactamente en la palabra, está en la actuación de ella y en la simplicidad escénica con alguna ración de creatividad. Estuvo en el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante y ahora ha ofrecido este estreno absoluto en un T. Arniches feliz.