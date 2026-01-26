Opinión | Tribuna
El bisbe Victorio Oliver
Aquest 2026 que acaben de començar, commemorem el 30è aniversari del nomenament de D. Victorio Oliver com a nou bisbe d’Oriola-Alacant.
Fruit del seu arrelament a aquesta terra i degut a la seua sol·licitud pastoral com a bisbe d’Oriola-Alacant des del 1996 al 2005, el 30 d’octubre de 2012, la capital de l’Alacantí, i com a agraïment al bisbe D. Victorio, li dedicà un carrer de la zona de Vistahermosa.
D. Victorio va nàixer a Mezquita de Jarque, el 23 de desembre de 1929 i fou ordenat prevere el 27 de juny de 1954. Va estudiar al Pontifici Institut Bíblic de Roma, graduant-se en Sagrada Escriptura, va ser formador del Seminari de Terol i canonge de la catedral, així com responsable de l’Acció Catòlica.
El 1972 el papa Pau VI va nomenar Victorio Oliver (juntament amb Alberto Iniesta i Juan Manuel Estepa) bisbe auxiliar de Madrid, per ajudar el cardenal Tarancon en la tasca pastoral d’aquella gran diòcesi. Va ser consagrat bisbe a la catedral de Terol el 12 d’octubre d’aquell mateix any.
En un moment de gran tensió de l’Església amb el franquisme, el cardenal Tarancon li va confiar al bisbe Victorio Oliver, la difícil Vicaria VI, que corresponia a Carabanchel i a més, les Vicaries pastorals d’Apostolat Seglar i Món Obrer.
Enmig del conflicte amb el Règim franquista, on l’Església va tindre un paper importantíssim en la reconciliació, el bisbe Victorio Oliver, un home decidit, audaç i valent, va saber estar sempre al costat de la llibertat i de la Justícia Social, per defensar els obrers.
Pel que fa a la situació difícil de la presó de Zamora (per a capellans antifranquistes empresonats per les homilies que feien), el bisbe Victorio va tindre un paper destacat, ja que va fer d’intermediari de l’assemblea, que protestava per la situació dels sacerdots empresonats. La nota del bisbe Oliver (amb els bisbes Iniesta i Estepa) deia: “Amb els cristians que han fet l’assemblea, compartim la preocupació pels capellans tancats a la presó de Zamora i que estan en vaga de fam”.
Van ser aquests tres bisbes, Iniesta, Estepa i D. Victorio Oliver, els qui demanaren a la Conferència Episcopal Espanyola, que exigira al govern una amnistia, no només per als capellans de la presó de Zamora, sinó per a tots els presos polítics. Per això, D. Victorio no dubtà en firmar la sol·licitud d’una manifestació pacífica a Madrid a favor de l’amnistia i de les altres llibertats prohibides pel Règim franquista, on es reclamava l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Els convocants de la manifestació volien contribuir a la reconciliació dels espanyols i al naixement de la democràcia.
Després de la seua etapa, difícil com a bisbe auxiliar de Tarancon, el 1976 D. Victorio Oliver va ser nomenat bisbe de Tarazona. El 1981 passà al bisbat d’Albacete i el 22 de febrer de 1996, a Oriola-Alacant. Per raons d’edat, va acabar el seu ministeri episcopal a Alacant, el 2005. En declaracions a la premsa, D. Victorio agraïa "els deu anys de la meua vida que he estat amb vosaltres".
Home senzill, humà i espontani, com ha estat definit, D. Victorio ha estat un bisbe afable, amb "olor a ovella", un pastor sense prejudicis ni interessos creats. Un home lliure i amant de la llibertat, que sempre ha estat al costat del Món Obrer i dels més pobres. Per això, en commemorar aquest 2026 el 30è aniversari del seu nomenament com a bisbe d’Oriola-Alacant, volem donar gràcies a Déu pel seu ministeri episcopal en aquesta diòcesi. A més, aquests 30 anys del bisbe Victorio entre nosaltres, és també un motiu per agrair-li la seua vida, sempre al servei de l’Evangeli, de la justícia social i de la convivència pacífica.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- DIRECTO | SD Tarazona - Hércules CF
- Un 2026 lleno de música en Alicante: Chayanne, Viva Suecia y otros conciertos que llegan a la provincia este año
- Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
- El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas
- La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- Tres jóvenes heridos en un accidente de tráfico ocurrido de madrugada en Alicante