Los desastres como estrategia política

No todo es política. Hay vida más allá. Y hay personas detrás de cualquier acontecimiento. La deshumanización de nuestra sociedad es tal que deben encenderse todas las luces de alarma y advertirnos de la pérdida de los valores que cimentaron nuestra civilización.

Y cuando hablo de política, hablo de la mala política. Como el otro día afirmaba el profesor Desantes, la política es hoy necesaria ante el caos en el que el mundo en general está cayendo. Política como forma de organización social, la que pone en el centro el buen gobierno, la que se preside por la cortesía y el buen comportamiento. Ante esta crisis mundial que anuncia el regreso a la ley de la fuerza, solo la buena política y la participación activa de la ciudadanía, son la solución. No el abstencionismo y la sumisión.

Pero tampoco la política partidista cuyos objetivos son tan limitados e inmediatos, como egoístas, inútiles e ineficaces para el común. Unos objetivos que ignoran que ahora parece querer imponerse, de nuevo, la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón. Trump no engaña y es el paradigma de un futuro que conviene evitar y al que hay que hacer frente desde la conciencia de un programa que no se puede compartir, ni por la derecha, ni por la izquierda. Y adoptar medidas eficaces, no lamentos sesgados, ni adhesiones sumisas.

El problema es de todos y cobrar es rendirse a un nuevo esquema mundial deshumanizado. Y ahí no veo a nuestro país en condiciones para hacerlo dada la confrontación irracional que nos distingue y la falta de sintonía en lo más elemental. Sin paz no es viable reivindicar la paz.

Esta conducta se aprecia sin error cuando sucede un desastre; nuestros representantes, cuya obligación es asistir, evitar y remediar, corren prestos a aprovecharse de la desgracia ajena para sacar rédito, un rédito miserable, del sufrimiento que, normalmente, es su responsabilidad, si no evitar, pues las cosas no son siempre previsibles, sí presumir y remediar con diligencia.

De nada vale a las víctimas de cualquier desastre que la culpa sea de unos u otros; nada suple el dolor, solo lo incrementa cuando se persigue sin saña al adversario, sin límites y sin asumir las propias responsabilidades. Y, desde luego, al margen de que los que tienen la obligación paguen sus negligencias, por acción u omisión, lo esencial es colaborar entre todos para apoyar a los damnificados y para poner los medios que eviten el futuro repetido.

Cuando todo se lleva al conflicto, única fuente parece de obtener votos manchados de ignominia, se prescinde de las obligaciones propias que se imputan al otro, lo que conlleva que no se adopten medidas que sienten las bases del cumplimiento de las obligaciones.

Y dentro de todo este caos moral, lo que duele y asombra, ante hechos complejos, es la rapidez con la que unos ven la causa y la lentitud y displicencia con la que los otros observan la suya. O son muy inteligentes o son muy osados.

Puente dice que el carril donde descarriló el tren Iryo es nuevo y presenta su certificado / Agencia EFE / Kiko Huesca

La dana estuvo ahí y hay responsables claros de una mala gestión, pero los críticos jamás han analizado sus propias responsabilidades, ni han aludido a las deficiencias que incidieron gravemente en los hechos. Unas deficiencias que siguen ahí, ignoradas por el ataque que proporciona adhesiones.

El desastre del descarrilamiento ha comenzado con críticas inmediatas, a las pocas horas, sin conocer con una mínima certeza las causas. Estas se han presumido desde la posición previa que parte de la imputación interesada y la defensa cerrada de quien puede tener que asumir negligencias.

Con los muertos aún en el lugar, algunos, se lanzaron a una espiral de señalamientos sin más base que las opiniones subjetivas que, pudiendo mañana comprobarse como ciertas, hoy hablan de la falta de ética de quienes carecen de límites en este nuevo episodio de confrontación irracional en el que se ha convertido España. Y confrontación presidida por la soberbia y la estupidez que se aprovecha de la simpleza de las adhesiones inquebrantables.

Sucedió igual con el 11M o el Prestige. Y sucede con frecuencia ante cualquier situación de la que se puedan obtener beneficios. El poder todo lo justifica y, seguramente, que al frente de la manada no están los mejores. Y que las empresas públicas son ocupadas por ignorantes en la materia, pero piezas esenciales del partidismo más vulgar imaginable. Poco pasa para lo que podría suceder si no hubiera buenos profesionales en todas partes que suplen la ignorancia y el despropósito.

Frente a esto los ciudadanos deberíamos tomar conciencia y negarnos, al menos, a ser cómplices, ignorando o poniendo en duda sus versiones y lanzando el mensaje de que ese no es el camino. Exigiendo, resumidamente, educación y buenas maneras. De nosotros depende castigar lo más grave de esta conducta, sobre todo cuando es la desgracia la que se usa como moneda de compra de partidarios.

Tendríamos que pedir listas abiertas para tener la posibilidad de censurar a los más procaces, excluirlos directamente y expulsarlos de la vida pública y pedir el voto en contra, cualquiera que sea su partido. Una cosa es la libertad de opinión que ejercen nuestros representantes; otra, que esa libertad se confunda con el insulto soez, innecesario y deplorable.

Y que tomen y tomemos conciencia del mundo que nos rodea, de los cambios que se están produciendo, que exigen miras altas, no ambiciones cortas que ponen el sistema en almoneda a cambio de gozar del poder.

En nuestras manos está, con nuestro voto y desarrollando una sociedad civil activa, exigir los cambios desde la libertad y el derecho a vivir en un mundo que no entendemos en su devenir.