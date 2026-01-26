Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

FOTODELDÍA Brzezinka (Polonia), 27/01/2025.- Una vista general del área del antiguo campo de Auschwitz en Oswiecim en el 80 aniversario de la liberación de la concentración nazi alemana y el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, este lunes. Aschwitz-Birkenau fue liberado por el Ejército soviético el 27 de enero de 1945. El mundo conmemora su liberación observando el Día Internacional de la Memoria del Holocausto todos los años, el 27 de enero. EFE/ Leszek Szymanski PROHIBIDO SU USO EN POLONIA. PROHIBIDO SU USO EN POLONIA / LESZEK SZYMANSKI / EFE

El día 27 de enero fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. En ese día del año 1945 tuvo lugar la liberación por las tropas soviéticas de los supervivientes del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.

Generalmente, se asocia los campos de concentración nazis con el holocausto judío. Muy poco se sabe de que también muchos republicanos españoles fueron trasladados a campos de exterminio nazis. Y es que la Transición política española se hizo sobre el silencio y olvido de los que sufrieron la represión franquista y el exilio.

Tras la caída de Cataluña, más de 500.000 republicanos españoles cruzaron la frontera con Francia. Allí fueron confinados en campos de concentración y no de refugiados, en condiciones de vida inhumanas. Meses más tarde, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia por el ejército de la Alemania nazi, comenzaba la Segunda Guerra Mundial. El 22 de junio de 1940, Francia, derrotada, firma su rendición ante la Alemania de Hitler.

El régimen franquista, que ya hacía un seguimiento constante de los dirigentes republicanos que permanecían en Francia refugiados, colabora con la Gestapo para intercambiar información y perseguir a los disidentes políticos republicanos. Miles de españoles antifascistas se integran en la clandestinidad, con los patriotas franceses, en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Los españoles, declarados apátridas por el régimen de Franco, conforme son cogidos prisioneros, comienzan a ser deportados a los campos de exterminio nazis. Los llamados trenes de la muerte con destino a Dachau, Buchenvald, Ravensbruck, Mauthausen, Gusen, Auschwitz-Birkenau… Mano de obra esclava, prisioneros famélicos, hambre, frío, enfermedades, vejaciones, sadismo, torturas inimaginables y, por último, en muchos casos, la muerte.

El total de republicanos españoles que pasaron por los campos de exterminio de los que hay constancia documentada asciende a 9.328. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334. Todavía estos datos siguen corrigiéndose al alza.

Al menos 188 alicantinos fueron deportados y más de un centenar murieron en los campos de concentración del nazismo entre 1941 y 1945. De Alicante capital, de un total de 24 deportados, fallecieron 15 personas y 9 fueron los liberados. Uno de ellos, el alicantino José Jornet Navarro, comentaba: «Fue muy duro ver a tantos valencianos, a tantos paisanos de Castellón, del propio Alicante, entrar en las cámaras y no salir. Aunque más duro era verlos morir en los campos de trabajo, helados por el frío y muertos de hambre y de dolor».

Terminada la Segunda Guerra Mundial, liberados los prisioneros de los campos de concentración, la mayor parte de los supervivientes regresaron a sus países, a sus casas, excepto los republicanos españoles, que sabían que España se había convertido en una enorme cárcel y que tendrían que hacer frente a la brutal represión ejercida por la dictadura. Muchos terminaron reorganizando sus vidas en Francia.

Pese a que por Resolución (39) I de 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión española declaró que: (a) «En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini»; por segunda vez, las democracias occidentales, al igual que hicieron cuando el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República, se mantuvieron al margen de las soluciones que ambas situaciones requerían: apoyo al legítimo gobierno de la República y una vez terminada la guerra de España, a los luchadores antifranquistas en el interior.