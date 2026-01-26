Día Mundial de la Educación Ambiental: sembrar hoy para proteger el mañana

El Día Mundial de la Educación Ambiental es una fecha clave para reflexionar sobre el papel fundamental que desempeña la educación en la protección del planeta. No se trata solo de una celebración simbólica, sino de una oportunidad para poner en valor una tarea imprescindible: formar ciudadanos y ciudadanas conscientes, críticos y comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

La educación ambiental debe ocupar un lugar esencial en el mundo educativo. No puede entenderse como un contenido aislado o puntual, sino como un eje transversal que impregne la vida de los centros educativos. Desde las aulas hasta los patios, desde los proyectos curriculares hasta las pequeñas acciones cotidianas, educar en valores ambientales significa enseñar a respetar, cuidar y convivir de forma responsable con nuestro entorno.

El reto del futuro está, sin duda, en el trabajo que realizamos hoy. Las decisiones, hábitos y aprendizajes que se fomentan actualmente en la escuela tendrán un impacto directo en la sociedad del mañana. Por ello, resulta imprescindible que la educación ambiental forme parte de la esencia de los centros educativos, ayudando al alumnado a comprender que cada gesto cuenta y que el cambio empieza en uno mismo.

En este camino, es justo recordar a grandes referentes de la educación ambiental en nuestro país. Uno de los maestros indiscutibles fue Félix Rodríguez de la Fuente, quien supo despertar la conciencia ecológica de generaciones enteras. A través de su voz, su pasión y su compromiso, nos enseñó a amar la naturaleza, a conocerla y a defenderla como un patrimonio común que debemos proteger.

La educación ambiental no es tarea de otros, no es responsabilidad exclusiva de instituciones o especialistas. La educación ambiental es tarea de todos nosotros: docentes, familias, alumnado y sociedad en general. Solo desde el compromiso colectivo podremos avanzar hacia un modelo de vida más sostenible, justo y respetuoso con el planeta.

Celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental es, en definitiva, reafirmar nuestro compromiso con el presente y con el futuro. Es recordar que educar es sembrar, y que cada semilla de conciencia ambiental que plantamos hoy contribuirá a construir un mundo mejor mañana.