Inevitable: Chile como advertencia

La semana pasada me sorprendí con una novedad musical que no me podía esperar: mi adorado Ismael Serrano, a quien ya nombraba en mi anterior artículo, ha sacado una versión a guitarra y voz de Inevitable, de Shakira, una de mis canciones favoritas en ambas versiones.

Ese nombre, inevitable, creo que representa bien lo que está ocurriendo con el presidente chileno de izquierdas ya saliente Gabriel Boric, que encara su retirada política tras una derrota electoral catastrófica, una derrota que lleva a su país, por primera vez, a la derecha más extrema en el poder. Una derecha cuyo candidato ganador Kash no ha dudado en reconocer su simpatía por el dictador Pinochet.

He leído con mucha atención distintas entrevistas concedidas por Boric tras esta derrota sin paliativos que acaba de sufrir él y, por ende, toda la izquierda. Si no somos capaces de atender a las reflexiones que ha tenido que hacer a posteriori, nos encontraremos ante una realidad que puede resultar desalentadora desde la izquierda, pero que es la que es.

Cada día importa menos —o nada— el bienestar colectivo, y menos aún el de las personas consideradas vulnerables. Sin embargo, este presidente magallánico, en cuya tierra tuve el honor de realizar una estancia académica hace nueve años, ha sabido hacer una reflexión honesta tras los resultados. Recuerdo bien aquella experiencia en Punta Arenas: una sociedad cálida y acogedora que contrastaba con el frío invernal que sufríamos por aquellos lares.

Boric ha puesto el foco en algo esencial: de nada sirven los discursos grandilocuentes de izquierda cuando la gente no percibe cambios reales en su día a día, especialmente cuando las clases medias se van erosionando cada vez más. Esta última reflexión es de mi cosecha, y no se limita únicamente a Chile.

Pero lo que más me ha llamado la atención de sus entrevistas es su insistencia en la necesidad de que la izquierda deje de vivir instalada en la crítica permanente al adversario. La gente necesita notar mejoras concretas en su vida cotidiana. Y es inevitable no pensar en todo ello desde este reposo obligatorio que me obliga a reflexionar más de lo que puedo actuar. Porque, aunque no me guste reconocerlo, los toros se ven mejor desde la barrera, aunque sea antitaurina.

Debemos ponernos en marcha desde la izquierda mundial para evitar que se repita la historia de Chile en otros países. El resultado de estas elecciones hará retroceder grandes logros ya conseguidos, y no podemos permitirnos llegar siempre tarde a las reflexiones.

Gracias, Boric, por alzar la voz en la política internacional como lo has hecho con Venezuela, Palestina y Ucrania. Gracias por mostrar esa calidez que también me demostró tu tierra cuando estuve allí durante tres semanas, en una estancia universitaria internacional única e inolvidable.

Es inevitable estar de acuerdo con lo que dices. La pena es que haya sido a posteriori. Ojalá otros países tomen nota para no tener que reflexionar cuando ya sea inevitable que la derecha más extrema tome el poder.

Tu legado y tu lugar de nacimiento siempre estarán en mi corazón. Eso es inolvidable.

E inevitable, como la canción.