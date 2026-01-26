Invertir en las pedanías = invertir en Elche

El anuncio de la inversión de 2,4 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Elche destinada al asfaltado de las pedanías no es una actuación menor ni coyuntural, sino una decisión política de calado que define un modelo de ciudad más equilibrado, justo y cohesionado territorialmente.

Durante años las pedanías han soportado un déficit estructural en infraestructuras viarias que ha limitado su desarrollo económico, social y demográfico. Corregir esa desigualdad es una obligación de cualquier gobierno municipal que aspire a representar al conjunto de la ciudadanía.

Esta inversión responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de las partidas rurales que han reclamado reiteradamente caminos seguros transitables y dignos. No se trata únicamente de mejorar el firme, sino de garantizar el acceso en condiciones adecuadas a servicios básicos como el transporte escolar, la atención sanitaria, la recogida de residuos o la intervención de los servicios de emergencia.

Desde una perspectiva política clara, el Ayuntamiento de Elche acierta al priorizar esta actuación porque demuestra que gobierna pensando en todo el municipio y no solo en el núcleo urbano. La cohesión territorial no es un eslogan, es una práctica que se materializa en presupuestos y decisiones concretas. Invertir en las pedanías significa reconocer su aportación a la identidad ilicitana a la economía local y al equilibrio social del término municipal.

El esfuerzo presupuestario realizado cobra especial relevancia en un contexto económico exigente donde cada euro público debe justificarse con rigor. Precisamente por ello destinar 2,4 millones de euros a infraestructuras básicas es una decisión responsable y coherente con una política municipal que apuesta por el mantenimiento preventivo frente a la improvisación de gobiernos anteriores. El deterioro de los caminos rurales no aparece de un día para otro y su abandono acaba generando costes mucho mayores a medio y largo plazo.

Desde el punto de vista político esta inversión envía un mensaje claro a la ciudadanía de las pedanías durante demasiado tiempo olvidadas en otros mandatos de izquierdas. El Ayuntamiento reconoce con hechos que no existen vecinos de primera y de segunda y que todos merecen un trato equitativo. La política municipal debe servir para corregir desequilibrios históricos y esta actuación avanza en esa dirección fortaleciendo la confianza de los vecinos en el Ayuntamiento.

No se puede hablar de un proyecto de ciudad sólido sin atender al conjunto del territorio, el desarrollo urbano no debe hacerse a costa del abandono rural sino de forma complementaria y equilibrada. El término municipal de Elche es amplio diverso y complejo y requiere políticas que tengan en cuenta esa realidad. La inversión en asfaltado y rehabilitación de caminos es un paso necesario para avanzar hacia un modelo de ciudad más integrada y cohesionada.

Además, la mejora de los viales rurales contribuye a una imagen más cuidada del municipio. El estado de los caminos también forma parte de la percepción que visitantes y residentes tienen de Elche. Una ciudad que cuida sus pedanías es una ciudad que se respeta a sí misma y proyecta una gestión seria y responsable del espacio público.

La inversión anunciada debe entenderse asimismo como una base sobre la que seguir construyendo futuras actuaciones. No basta con intervenir una sola vez, es necesario establecer planes de mantenimiento continuado que eviten que los problemas se reproduzcan. La política útil es la que piensa en el largo plazo y no en el titular inmediato.

En ese sentido el compromiso con las pedanías debe ser sostenido en el tiempo, de manera que progresivamente se pueda ir llegando a todas, que falta les hace.

Esta inversión tiene un valor altamente relevante al reconocer la dignidad de unos territorios y de unas personas que forman parte esencial de Elche. Apostar por sus caminos es apostar por su futuro, por la igualdad de oportunidades y por una ciudad más justa y cohesionada. La política municipal del gobierno actual encuentra aquí una oportunidad para demostrar que las decisiones bien orientadas mejoran la vida cotidiana de la gente, y lo hace sin duda.

Invertir en las pedanías no es un gesto, es una declaración de principios, es afirmar que Elche se construye desde todos sus rincones y que cada kilómetro de asfalto cuenta porque conecta personas oportunidades y futuro.

Esa es la política que esperan los ciudadanos y la que da sentido a una inversión pública que hoy resulta no solo necesaria sino claramente acertada, al igual que lo fue la implementación del transporte público en ellas, con un extraordinario resultado y que ha supuesto uno de los hitos a resaltar en la gestión municipal de Pablo Ruz.

Este tipo de actuaciones son también una herramienta de vertebración democrática porque acercan la acción del Gobierno municipal a la realidad diaria de los barrios rurales. La política local cobra sentido cuando se traduce en mejoras tangibles y comprensibles para la ciudadanía.

El asfaltado y recuperación de caminos no es ideología abstracta, es gestión concreta que se pisa y se usa cada día. Por ello resulta legítimo defender esta inversión frente a quienes prefieren el ruido a las soluciones. Gobernar implica elegir y el Ayuntamiento ha elegido bien priorizando el interés general.

A la vez la inversión no debe interpretarse como una concesión puntual, sino como una decisión estratégica que marca el rumbo de la política municipal. El Ayuntamiento de Elche asume con ella que gobernar es equilibrar, corregir desigualdades y atender allí donde durante demasiado tiempo no se llegó. Las pedanías no piden privilegios, exigen justicia, y el asfaltado de sus caminos es una forma concreta de ejercerla.

La política útil se mide en resultados tangibles, en mejoras que los vecinos pueden ver y utilizar cada día. Por eso, destinar recursos a infraestructuras básicas no es una opción secundaria, sino una prioridad de cualquier gobierno responsable. Elche avanza cuando no deja a nadie atrás, cuando entiende su territorio como un todo y actúa en consecuencia.

Y es que la política se legitima cuando mejora la vida cotidiana de la gente al traducir el compromiso político en hechos. Ese, y nunca mejor dicho, es el camino acertado, y ese es el Elche que merece su ciudadanía. Hasta pronto.