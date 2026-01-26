Opinión | Peu de foto
Trens: desgràcies colossals, previsibles, inevitables
La construcció de la xarxa ferroviària de l’Estat espanyol a partir del 1845 (a Elx el tren arribà quaranta anys després, el 1884) tingué mala fortuna des del principi, quan el Govern decidí que l’amplària de via fos diferent de la de la resta d’Europa (ample internacional: 1.435 mm, l’ample del primer ferrocarril comercial del món, construït a Anglaterra per Stephenson el 1829; la nostra -com també la d’Argentina, Xile i Índia-, més ampla, de 1.668 mm; la de Rússia, 1.520 mm); segons sembla, per por que fos utilitzada en una invasió semblant a la que havia patit la península Ibèrica unes dècades abans per part de les tropes napoleòniques. A Portugal, com és evident, no li quedà més remei que adoptar el mateix «ample ibèric». També és cert que convivint amb aquella «via ampla» tinguérem altres amples de via durant els anys d’esplendor dels trens, com ara la dels ferrocarrils de «via estreta», una xarxa que ampliada i convertida en ferrocarril metropolità, segueix funcionant a l’àrea metropolitana de València. En tot cas, aquesta decisió provocà l’aïllament de la xarxa de ferrocarrils espanyola de l’europea i l’ús de material mòbil específic en provocà un encariment. La mala fortuna del tren a l’Estat espanyol continuà quan per a decidir el traçat de les línies prevalgueren els interessos de les companyies privades adjudicatàries sobre les necessitats de l’economia, la població i el territori.
Tanmateix, a despit d’aquest inici infortunat, el ferrocarril -tan útil, tan potent, tan formós, tan sorprenent- s’imposà entre nosaltres (com a quasi tot el món) i cap al 1900 ja s’havia completat la xarxa ferroviària de l’Estat, amb línies de via ampla i estreta que unien ciutats i viles, amb un trasllat ràpid i còmode (comparant, és clar, amb el transport amb animals de tir o de càrrega, èquids i bòvids) de persones i mercaderies. Així, deixaren de fer-se servir els canals artificials oberts a través de les planúries europees i moltes grans obres d’enginyeria hidràulica quedaren abandonades a Castella, Anglaterra, Occitània i moltíssims altres llocs.
Però ai las!, arribà l’automòbil familiar (i, amb ell, camions per a mercaderies i autobusos per a viatgers), un invent tan diabòlic, per desmesurat i destructiu, com la informàtica, i tot trontollà. Henry Ford inventà la manera de produir cotxes massivament, en sèrie, d’una manera més i més barata, establí una fàbrica a Detroit (1903) i imposà el producte arreu el món. Després vingueren General Motors, Daimler-Chrysler, Toyota, Fiat, Volks-Wagen, Renault, etc. Juntament amb les empreses automobilístiques van nàixer les companyies petrolieres, i totes dues, conjuminades, es feren amos del món en temps de pau (en temps de guerra els amos són els fabricants d’armes i d’avions i naus de combat). Una de les decisions per a expandir el negoci fou acabar amb el ferrocarril, de manera que a partir del final de la Segona Guerra Mundial el negoci ferroviari anà minvant, la gent comprà milions i milions d’«utilitaris» i els governs de tot el món occidental tancaren estacions de tren i desmuntaren traçats ferroviaris en un procés que podem datar a partir dels anys de 1960 (especialment dramàtica fou la desfeta del ferrocarril a Argentina i als Estats Units).
A Elx, els prohoms dels anys vint, ignorants del que se’ns venia damunt, encara demanaven un ramal de ferrocarril a Novelda per a poder anar a Madrid amb tren sense passar per Alacant. Però ni es feu aquell ramal ni el tren arribà mai a Torrevella ni Santa Pola. Al contrari, Yecla, Alcoi, Villena, Gandia, Oliva i els pobles intermedis, com tantíssimes terres d’arreu l’Estat, van veure com es quedaven sense trens de proximitat. Més inversemblant encara fou quan el 1984 clausuraren i desmantellaren («por su baja rentabilidad») el tram Baza-Lorca de la línia Sevilla-Granada-Múrcia-Alacant-València-Barcelona-França, a major glòria de l’automòbil privat i de les companyies privades d’autobusos. Amb aquesta decisió i amb la potenciació de l’estructura radial de les vies de comunicació des de Madrid (Felip II cometé un error monumental quan no establí a Lisboa la capital de l’Imperi Hispano-Portugués), Elx es quedà en una via morta, vam perdre la connexió directa amb Granada, Sevilla i Madrid i ens quedàrem amb un servei de rodalies pèssim que amb prou feines ens portava a Alacant i a Múrcia, i amb un Talgo i similars que, amb penes i treballs ens portaven a Barcelona i, una temporada, a França.
Però això també s’acabà. Arribà l’Alta Velocitat (AVE de rapinya la batejà Joan Olmos: El País - Comunitat Valenciana, 31-12-1999) i la fal·làcia de l’«encara més difícil» (200, 300, 400 km/h) fou enarborada eufòricament en un joc competitiu, agònic (¿perquè no 1.000, 2.000?), pels successius governs espanyols i autonòmics (i acceptada pels ciutadans) com la panacea de l’aliança entre «política i tècnica» (segons INFORMACIÓN, quan a Xina moriren desenes de persones en un accident d’AVE, els governants comunistes feren una autocrítica en la línia dels principis polítics maoistes, decidiren que allò era conseqüència d’una celeritat i d’una arrogància inadmissibles i limitaren la velocitat a la dels trens convencionals: el que ara fa el Govern espanyol).
Però no quedà aquí la cosa: cap al 1988, amb una decisió personal del president del Govern, en contra de tots els informes tècnics i motivada per les urgències de la malaurada Expo-92 de Sevilla, l’ample de via europeu hagué de conviure amb l’ample de via ibèric. En «Un sapo como un tren» (El País, 03-12-1988), Ferlosio analitzava com, amb aquella decisió, la frontera ferroviària dels Pirineus (ja resolta amb la automatització dels combois ferroviaris que passaven veloçment d’un ample a l’altre) es traslladaria a tots els racons peninsulars. Però l’Alta Velocitat, presentada com a solució per a les terres d’Espanya (i més i més «perfeccionada» amb automatismes electrònics i cibernètics nous de trinca), anà acompanyada de noves estacions AVE allunyades dels pobles (Conca, Villena i la nostra, a Matola: una ofensa al sentit comú), moltes de les quals hagueren de tancar, absurdes i fracassades.
Més endavant es procedí a la privatització i externalització de molts serveis, a la desmotivació dels treballadors, a la manca de manteniment d’aquell guirigall, a la construcció d’autopistes a cabassos i a la proliferació de la fal·làcia d’un país que avançava triomfalment cap al futur. Però ja ho diu García Calvo: no hi ha més futur que la mort, i ara la mort ens arriba de forma tràgica, amb les desgràcies colossals que veiem, ai!, a Galícia, Andalusia o Catalunya. (com ja passà al Regne Unit amb les privatitzacions de la Thatcher). Unes desgràcies previsibles però inevitables perquè venen forjant-se des de fa un segle llarg, perquè son les ordres ineludibles del Capital (es diu així des de Karl Marx: Capital) que cap governant podrà, sabrà ni voldrà desobeir i que, com en una nova tragèdia grega, es cobren ara i adés la sang, les llàgrimes, el dolor i la desesperació de la gent. Malauradament, no s’ha acabat. Pobre del qui lo toque.
Nota bene: Per a aquest article he fet servir escrits de: Joan Olmos, Agustín García Calvo i Rafael Sánchez Ferlosio.
