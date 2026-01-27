¿Por qué le llaman paz cuando quieren decir negocio?

Hay palabras que, cuando se usan con cinismo, dejan de describir la realidad y pasan a ocultarla. "Paz" es una de ellas. Se la invoca con solemnidad mientras se la vacía de contenido, se la exhibe como bandera mientras se negocia con los escombros. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la llamada propuesta de paz para Gaza presentada por Donald Trump en el marco del Foro de Davos y respaldada por un grupo de 19 países. Llamar a esto paz no es solo una mentira, es una obscenidad política y moral.

La idea, en su brutal simplicidad, consiste en transformar Gaza en un gran complejo turístico y de ocio. Un paraíso para el capital, un desierto para su pueblo. Porque en ese proyecto no hay lugar para los legítimos habitantes del territorio, previamente arrasado, bombardeado y despoblado con la ayuda decisiva de Estados Unidos y bajo la estrategia militar de Israel. Primero se destruye, luego se expulsa, finalmente se recalifica. El urbanismo del exterminio convertido en negocio internacional.

La propuesta ya sería indecente por sí misma. Pero lo verdaderamente perturbador es que no se trata de una ocurrencia aislada, sino de un plan arropado por una coalición de gobiernos que se presentan como "mecenas" de la reconstrucción a cambio de una aportación de mil millones de dólares. No para devolver Gaza a los palestinos, no para garantizar su derecho a existir, no para reparar una injusticia histórica, sino para convertir una tragedia humana en una oportunidad de inversión.

No estamos ante un proyecto de paz, sino ante una operación inmobiliaria sobre un cementerio. Y como toda operación de este tipo, necesita borrar primero a quienes estorban. La limpieza étnica se disfraza de desarrollo. La expulsión se maquilla de modernización. La violencia se recicla como oportunidad.

Que 19 países se presten a este juego no es un simple error diplomático, es una perversión política de escala internacional. Y que entre ellos se encuentre el presidente de Hungría, Viktor Orbán, miembro de la Comunidad Europea, convierte el asunto en un problema directo para la credibilidad de la propia Unión. Porque su presencia no es anecdótica, es un síntoma.

La Comunidad Europea asiste a este escándalo con una pasividad tan asombrosa como inquietante. No solo tolera que se mercantilice el sufrimiento de un pueblo, sino que acepta que uno de sus propios miembros participe activamente en esa mercantilización. ¿Qué queda entonces de los principios, de los valores, de las solemnes declaraciones sobre derechos humanos, legalidad internacional y dignidad de los pueblos?

Cada vez resulta más evidente que existe una peligrosa disociación entre lo que la Unión Europea dice ser y lo que permite que ocurra en su seno. Se invoca la diversidad y el respeto a la soberanía nacional para justificar comportamientos que, en realidad, socavan los fundamentos mismos del proyecto europeo. Porque el respeto no puede significar impunidad. Y la soberanía no puede convertirse en coartada para traicionar los valores comunes.

26/07/2025 Niños palestinos esperan para intentar recoger agua en la Franja de Gaza. POLITICA INTERNACIONAL Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / Europa Press

Aceptar que un gobierno miembro participe en una iniciativa que legitima el despojo, la expulsión y el borrado político de un pueblo es aceptar que la Unión renuncie a ser algo más que un mercado. Es admitir que, cuando los principios estorban, se archivan; y cuando el negocio llama, se abren todas las puertas.

El riesgo no es menor. Si se normaliza este tipo de conductas, la Unión Europea no solo pierde autoridad moral hacia fuera, sino cohesión hacia dentro. Porque ¿qué sentido tiene hablar de comunidad política si no existe un mínimo común ético que obligue a todos? ¿Qué credibilidad puede tener un proyecto que no es capaz de reaccionar cuando uno de los suyos participa en una operación que convierte un crimen en oportunidad económica?

Lo que se está planteando con Gaza es, en el fondo, un precedente aterrador. Hoy es Gaza. Mañana puede ser cualquier otro lugar donde el sufrimiento estorbe al negocio.

Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. No estamos ante un grupo de pacificadores, sino ante una alianza de mercaderes. No estamos ante un proyecto humanitario, sino ante un ejercicio de colonialismo financiero en pleno siglo XXI. No estamos ante una solución al conflicto, sino ante su explotación definitiva.

La pregunta es tan simple como incómoda: ¿por qué hablamos de paz cuando queremos decir negocio? ¿Por qué fingimos que se trata de estabilidad cuando lo que se persigue es rentabilidad? ¿En qué momento decidimos que el dolor ajeno podía cotizar en bolsa?

Si la Comunidad Europea quiere seguir siendo algo más que un espacio de transacciones, si quiere conservar un mínimo de coherencia entre lo que proclama y lo que permite, no puede mirar hacia otro lado. Porque hay silencios que no son prudencia, son complicidad. Y hay momentos en los que no elegir es, en realidad, haber elegido ya.