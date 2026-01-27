Tenía mucho interés en asistir al encuentro entre dos figuras tan aparentemente alejadas como David Broncano y Oliver Laxe. Tal como estaba pautada, la entrevista en La revuelta se grabó sólo media hora después de que se supiera que Sirat había conquistado dos nominaciones a los Oscar que se entregarán el 15 de marzo.

La participación de Oliver Laxe no defraudó. Sin abandonar su atuendo negro, su acendrado look en el que sobresalen su melena negra y sus dos metros de estatura, el director nacido en París y residente desde los 6 años en Galicia (antes de convertirse en ciudadano del mundo y viajar por todo el planeta) se mostró muy receptivo a todo lo que estaba sucediendo en el teatro donde se graba el espacio.

Laxe confesó que seguía el programa y felicitó al equipo por su buen hacer. Afirmó que se trataba de un formato necesario, y que merecía ser visto por la frescura y el buen ambiente que emanaba. Sin abandonar la intensidad que le caracteriza, Oliver Laxe supo entrar en el juego que propuso Broncano, que nos regaló momentos de gran altura cuando el invitado pudo ser él mismo. Por ejemplo, cuando habló sobre la mochila que todos arrastramos al venir al mundo, que no es otra que el linaje del que procedemos. Por genética, aseguró, integramos el ADN de nuestros antepasados, y eso condiciona nuestra existencia.

Pero como los de La revuelta están a la que salta, enseguida irrumpió en pantalla el rey Felipe. Rápido como una gacela, Broncano señaló cómo para mochila, la que tenía que sobrellevar el Jefe del Estado con su padre.

Del primer al último minuto, Oliver Laxe se dirigió al presentador como David, lo que confirió al encuentro un carácter cercano y confesional. Suerte en los Oscar.