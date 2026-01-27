Opinión | El teleadicto
Oliver Laxe
Tenía mucho interés en asistir al encuentro entre dos figuras tan aparentemente alejadas como David Broncano y Oliver Laxe. Tal como estaba pautada, la entrevista en La revuelta se grabó sólo media hora después de que se supiera que Sirat había conquistado dos nominaciones a los Oscar que se entregarán el 15 de marzo.
La participación de Oliver Laxe no defraudó. Sin abandonar su atuendo negro, su acendrado look en el que sobresalen su melena negra y sus dos metros de estatura, el director nacido en París y residente desde los 6 años en Galicia (antes de convertirse en ciudadano del mundo y viajar por todo el planeta) se mostró muy receptivo a todo lo que estaba sucediendo en el teatro donde se graba el espacio.
Laxe confesó que seguía el programa y felicitó al equipo por su buen hacer. Afirmó que se trataba de un formato necesario, y que merecía ser visto por la frescura y el buen ambiente que emanaba. Sin abandonar la intensidad que le caracteriza, Oliver Laxe supo entrar en el juego que propuso Broncano, que nos regaló momentos de gran altura cuando el invitado pudo ser él mismo. Por ejemplo, cuando habló sobre la mochila que todos arrastramos al venir al mundo, que no es otra que el linaje del que procedemos. Por genética, aseguró, integramos el ADN de nuestros antepasados, y eso condiciona nuestra existencia.
Pero como los de La revuelta están a la que salta, enseguida irrumpió en pantalla el rey Felipe. Rápido como una gacela, Broncano señaló cómo para mochila, la que tenía que sobrellevar el Jefe del Estado con su padre.
Del primer al último minuto, Oliver Laxe se dirigió al presentador como David, lo que confirió al encuentro un carácter cercano y confesional. Suerte en los Oscar.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
- La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
- Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre