Los sobresaltos nuestros de cada día

Decíamos recientemente que cada día nos encontramos con alguna indeseable sorpresa en el terreno nacional e internacional. Trump no deja de provocar sobresaltos en su país y en el mundo, y aquí tampoco ganamos para sustos. Lo del presidente estadounidense requiere poner coto a sus desmanes autoritarios. El estado de la política española, cargada de crispación, bulos o polarización total, sin embargo, corresponde a una situación alimentada por la tropa de Ayuso, que tiene en Feijóo a uno de los alborotadores. La presidenta de Madrid (o lo que sea esta señora) le da tirones de orejas y también le premia si cumple las indicaciones que a ella le señalan.

La ultraderecha contribuye a sembrar delirios de diversa especie y a recoger la cosecha del fango con permanente dedicación. El único responsable es el «malvado» Pedro Sánchez, ese «comunista amigo de independentistas y proetarras», que llena las calles de «inmigrantes delincuentes» y al que es preciso echar como sea. Las elecciones generales estarán «trucadas». Y el parloteo al más puro estilo trumpista se abre paso.

La toxicidad en las redes sociales y de algunos medios desinformativos aportan sus granos de arena al faltar el respeto a los más elementales principios democráticos y al pluralismo. Es patente la irresponsabilidad de una derecha no equiparable a Europa por sus errores, disparates y mentiras. ¿España y la mayoría social puede digerir esos despropósitos, la ausencia de credibilidad y comulgar con ruedas de molino? «Si os miento, echadme», dijo el supuesto líder del PP. Ahí sigue. Pretendiendo dominar el relato, manejar el liderazgo de la información a toda costa. Este fue el gran propósito. El interés político que propuso a Mazón mientras el hombre estaba en El Ventorro y muchos padecían los estragos de la dana.

¿Algún dirigente europeo puede sobrevivir en estas circunstancias de insensatez? Porque la derecha extrema de Feijóo intoxica al personal. La conocida estrategia consiste en ensuciar, levantar sospechas, hacer un gran ruido y erosionar las instituciones como algo normal. Destruir la confianza democrática, con ansias de poder, y nutrir a la extrema derecha en todo momento. ¿Qué proponen ante cualquier conflicto territorial? El choque identitario y la exaltación del odio y del resentimiento. Estimular fracturas en lugar de coger la aguja y el hilo para coser.

La etiqueta de partido de Estado le duró muy poco al PP. Sigue utilizando la tragedia ferroviaria con la intención de sacar beneficio de donde puede e incluso de donde no hay nada. Las polémicas y las conclusiones precipitadas sobre esta cuestión no han tardado en aparecer. Mal si hay poca transparencia y secretismos, según algunos, y mal si se dan datos. Un «exceso para confundirnos», afirma Feijóo. Ni sabe lo que dice ni lo que quiere. Lo suyo y lo de ellos es generar barro que empuje a sumar puntos a favor y a desgastar al contrario con tal de conseguir lo que tanto anhelan.

Culpar y pedir responsabilidades siempre son sus objetivos. Se frotan las manos y el respeto por las víctimas es nulo. Todo vale. No muestran ningún escrúpulo y la manipulación es la nota habitual. «La corrupción mata». Bien lo saben los mayores expertos en practicarla. Esta clase de discursos vende, y peor aún es que alguien los compre. El cinismo y la desvergüenza pueden triunfar cuando se reiteran y comen el tarro a la parroquia. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Y ahí ponen el énfasis sistemáticamente, sin ningún pudor. Ayuso mezcla el «chantaje» del independentismo catalán y vasco con la desgracia, y cualquier cosa la convierte en propaganda que le favorezca a ella y a su cortejo circense y oportunista.

La falsedad y la ineptitud congénitas campean por parte de esta gente que habla de falta de inversión, habiéndose triplicado, de negligencias y deterioro generalizado de la red ferroviaria. Los protocolos de seguridad, las inspecciones y el más gasto en mantenimiento existen, pero la seguridad absoluta no, lo cual no significa que no haya prevención o que no deba haber una cierta garantía. Un sistema lo más seguro posible en un contexto de mayor utilización. A los frescos del barrio no les interesan las explicaciones, sino manchar y sacar provecho del dolor. El despliegue habido desmonta el criterio de una respuesta improvisada y tardía ante la emergencia, hecho que no todos están capacitados para defender, como sucedió con la dana en nuestra comunidad.

El lema sigue en pie. «Quien pueda hacer, que haga». El país no funciona por culpa del sanchismo, y el descaro resulta gracioso e insoportable. España rebaja la tasa de paro por debajo del 10 %. La primera vez en casi dos décadas. Además, el PP busca culpables en la inmigración para que numerosos españoles no apunten más alto. Las derechas ven la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio, que es enorme. Juzgan hipócritamente a otros sin antes corregirse. Es decir, los mayores insultadores y sectarios del reino lamentan que el vecino o el ministro Puente les ofenda en las redes. ¿No es paradójico? En fin, los sobresaltos de cada día no nos los des hoy. Amén.