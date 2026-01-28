Un ayuntamiento con preocupaciones muy selectivas

El inicio de 2026 ha servido para demostrar, una vez más, la escasa capacidad de gestión que tiene el actual equipo de gobierno PP-Vox en nuestro Ayuntamiento. Exceptuando, claro está, todo lo referente a la ornamentación con motivos florales, farolas decimonónicas, imágenes religiosas y similares, en los que el alcalde Ruz ha puesto un listón tan alto e innecesario que, sin quererlo, permite contrastar su excesiva dedicación a estos menesteres con aquellos otros que, de verdad, le vendrían bien a Elx para mejorar, en todo su municipio, y no sólo en la zona centro. Ahí la despreocupación, cuando no la ineficacia, queda claramente evidenciada.

Aunque el gran fracaso de la legislatura está en comprobar que, a poco más de un año de que acabe, casi todo lo que se nos prometió está tan lejano como cuando se anunció. Casi tres años de gestión no han servido para asegurar promesas tan importantes como el TRAM, Clarisas y Ronda Sur. Tres actuaciones que iban a ser fundamentales para dar un salto hacia adelante para nuestro municipio. Se nos dirá que se han ido haciendo convenios, protocolos, anteproyectos, anuncios, muchos anuncios, pero de inicio de obras, ni hay noticias ni se le espera.

Un fracaso sin paliativos. Y, con ello, un maltrato a esta ciudad. Recordemos que, en las tres promesas, aparecían dos personajes que anunciaban que, si se les votaba, se comprometían a hacerlas realidad. Sacaron los votos y, si te he visto no me acuerdo. Uno, Pablo Ruz confirmó lo que también había dicho: que podría poner un belén en cada esquina (y está en ello) y, el otro, Carlos Mazón, se dedicó a la "dolce vita" que culminó con su "papelón", por decir algo, el día de la Dana.

Las promesas se las llevó el viento. Y lo hizo con tal fuerza que hasta se llevó alguna actuación que estaba en marcha, como la mejora de la Ctra. de Santa Pola. Algo insólito. Obras que, por cierto, siguen paralizadas sin explicación convincente. Que un Ayuntamiento de la importancia del de Elx no haya conseguido, de una Generalitat del PP, que se reanude una actuación que el PP paralizó, es una muestra de la escasa capacidad de reivindicación que tiene el equipo de gobierno PP-Vox. Es un Ayuntamiento demasiado sumiso para los tiempos actuales. Se queja poco y consigue menos. Sorprende la celeridad con la que, en el pleno del pasado lunes, exigen la dimisión de Óscar Puente, por el accidente de Ademuz, cuando callaron miserablemente cuando su querido Mazón seguía, con su comida y postres, durante toda la tarde de la Dana. Preocupaciones tan selectivas que evidencian doble vara de medir.

Ni siquiera se es capaz de conseguir que, desde Diputación, se concreten actuaciones prometidas. Del Palacio de Congresos, prometido hace más de 7 años, sólo se conocen fases tan iniciales y lentas, que ni siquiera un prometedor tan impulsivo como nuestro alcalde es capaz de asegurar una fecha de inicio. Se han dicho tantas que casi agotan el calendario. Y de la actuación en el espacio que tenía, en la Glorieta, la Fundación Mediterráneo que, una vez adquirida por la Diputación, se anunció que allí ésta instalaría servicios propios y en los bajos un espacio cultural permanente abierto a la ciudad, nos quedamos con el reciente anuncio de que, tampoco en 2026, está prevista actuación alguna que permita confirmar dichas promesas. Un edificio bastante deteriorado que seguirá acumulando anuncios mientras sus paredes aguanten. Después de más de dos años aún no sabe Diputación qué ni cuando hará algo allí. Lamentable.

El campus de la UMH en Elche / INFORMACIÓN

Igual ocurre con el célebre antiguo edificio de Correos. Se compró por la Generalitat en 2018 para instalar allí lo que no está escrito. Se le ha prometido de todo. Una muestra de incompetencia absoluta. Y, ahora, que llegó el PP, tampoco parece que sepan qué hacer con el edificio. Llevan casi 3 años y allí está aquello olvidado. No tenemos suerte con los que mandan en València. Y cómo se les exige tan poco, aún podría ser peor.

Otra muestra de ese servilismo podría ser lo que pasa con el Hospital del Vinalopó. Que Elx se haya quedado como la única ciudad que mantiene un hospital público gestionado por la iniciativa privada, en todo el País Valencià, debería ser motivo de preocupación. Defender su privatización desde el propio Ayuntamiento es poco comprensible. Máxime cuando se conoce la opinión, expresada por más de 15.000 firmas, reclamando su reversión al sector público como mejor garantía de un buen servicio. Por no hablar de las últimas noticias aparecidas en hospitales similares en Madrid, con situaciones muy delicadas para la población.

Y, mientras tanto, el Ayuntamiento avanza en su proyecto de reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico, delante de Santa María. ¿Qué hay otros espacios en barrios que están más estropeados y necesitados de reforma?. Pues que esperen. Además, hay que aprovechar la "oportunidad", para colocar otra imagen religiosa en una fuente que allí se instalaría. Al final competiremos con el Vaticano en estas cosas. En contraste, esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento ha devuelto, a la Generalitat, más de 1.100.000 euros de una subvención de Servicios Sociales, destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en Dependencia, por falta de ejecución municipal, a pesar de la falta que hace. Mucha eficacia en poner imágenes religiosas, y bastante menos en atender a los más necesitados. Así es este Ayuntamiento.