Enhorabuena a las Abuelas y Madres de plaza de Mayo por el merecido premio Abogados de Atocha, por su coraje y lucha por la dignidad y contra el olvido.

Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo derrotaron a Videla, un dictador responsable del asesinato de 30.000 personas. En 1974 asumió la presidencia de Argentina Isabel Perón. Con ella y con López Rega, "El Brujo", ministro de Bienestar Social, maestro en artes esotéricas, creador de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), comenzaron las ejecuciones sumarísimas disfrazadas de enfrentamientos armados y las desapariciones de personas que se sucedieron sin solución de continuidad con la autorización explícita de las fuerzas armadas.

Dos años después, el 24 de marzo de 1976, los militares encabezados por el general Jorge Rafael Videla, dan un golpe de Estado, destituyen a Isabel Perón (la encarcelan en un precioso hotel en el sur patagónico) y asumen la política de exterminio en nombre del Estado. Con Videla & Cía se incrementó el terror aplicando la política de la desaparición. La represión tenía como objetivo eliminar toda oposición.

Algunas madres y abuelas que iban a comisarías y cuarteles a reclamar por sus hijos e hijas desaparecidos, unidas por el mismo drama, decidieron organizarse y así todos los jueves, se convocaron en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires, símbolo de la independencia de la República. No eran muchas, el terror imperaba, pocos hombres participaban junto a ellas, algunas fueron secuestradas y desaparecieron. Dos de ellas eran monjas católicas francesas, Videla muy católico, de misa diaria y con hijo cura, no dio ninguna respuesta a las demandas de algunos religiosos, entre ellos Bergoglio que en 1976 desempeñaba el cargo de superior de la Compañía de Jesús en Argentina y en 1983 fue nombrado Cardenal (recientemente el Papa Francisco), fue una de las personalidades que se interesó por la situación.

La intensa labor de madres y abuelas fue fundamental para mantener viva la denuncia jueves a jueves y este hecho trascendió internacionalmente. Cuando en 1983 terminó la dictadura después de la guerra en Malvinas muchos responsables fueron juzgados y condenados por estos delitos de lesa humanidad. El mismo Videla murió en la cárcel y no en una cárcel militar. Murió en una cárcel común. No tuvo la suerte de Pinochet que reventó en su cama, sin ser juzgado, a pesar de la intervención del Juez Garzón. Y aún hoy los genocidas que permanecen en prisión tienen defensores: la actual vicepresidenta, Victoria Eugenia Villarruel, del Gobierno de Milei, pide que sean indultados.

Las Abuelas ya han recuperado más de 135 bebés que fueron robados por la dictadura, se trata de un asunto siniestro: familias de militares los adoptaban ilegalmente después de torturar y matar a sus padres. La dictadura militar argentina aplicó el terrorismo de Estado e instauró la tortura como práctica habitual, el confinamiento en campos de concentración y exterminio y la desaparición como siniestra rutina.