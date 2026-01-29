Ana Peláez dirigirá el nuevo Canal Cultura que TVE promete poner en marcha el próximo mes de junio. La noticia del alumbramiento fue uno de los mejores regalos que nos trajeron los Reyes Magos. Largamente anunciado, se trata de crear un contenedor que se nutra de música, artes escénicas y literatura.

Por lo pronto ya sabemos que se está grabando la adaptación televisiva de la función teatral 1936, que ha sido un verdadero fenómeno sociológico, y que pasará a engrosar uno de los contenidos de este canal. Del mismo modo que se recuperarán algunos de los Estudio 1 más emblemáticos para que puedan ser disfrutados por las nuevas generaciones.

Curtidas en mil batallas culturales, Ana Peláez fue directora de Imprescindibles durante su etapa inicial, y supo consolidar este formato documental hasta lograr que le concediesen el Premio Nacional de Televisión. Empeño, pues, no le va a faltar. Con lo que no podrá contar es con producción propia para nutrir toda su parrilla, por lo que tendrá que echar mano del archivo de la casa. Esperemos que le ponga un poco de orden y concierto a la selección de programas.

En su día funcionó el Canal Nostalgia, dirigido Gloria Berrocal, que también nos presentó joyas muy variopintas del pasado televisivo, aunque en aquel caso no guardaban demasiado coherencia en horarios y estructura.

El reto de poner en marcha el nuevo Canal Cultura, tras un intento fallido hace veinte años, es un caramelo. En cierto modo vendrá a compensar el mal sabor de boca que dejó a la audiencia que El ojo crítico pasara a emitirse de RNE a Radio 5, lo que se ha traducido en una pérdida de oyentes cercana al 90%. Ojalá el Canal Cultura se inaugure de verdad en junio.