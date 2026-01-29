Opinión | El teleadicto
El nuevo Canal Cultura
Ana Peláez dirigirá el nuevo Canal Cultura que TVE promete poner en marcha el próximo mes de junio. La noticia del alumbramiento fue uno de los mejores regalos que nos trajeron los Reyes Magos. Largamente anunciado, se trata de crear un contenedor que se nutra de música, artes escénicas y literatura.
Por lo pronto ya sabemos que se está grabando la adaptación televisiva de la función teatral 1936, que ha sido un verdadero fenómeno sociológico, y que pasará a engrosar uno de los contenidos de este canal. Del mismo modo que se recuperarán algunos de los Estudio 1 más emblemáticos para que puedan ser disfrutados por las nuevas generaciones.
Curtidas en mil batallas culturales, Ana Peláez fue directora de Imprescindibles durante su etapa inicial, y supo consolidar este formato documental hasta lograr que le concediesen el Premio Nacional de Televisión. Empeño, pues, no le va a faltar. Con lo que no podrá contar es con producción propia para nutrir toda su parrilla, por lo que tendrá que echar mano del archivo de la casa. Esperemos que le ponga un poco de orden y concierto a la selección de programas.
En su día funcionó el Canal Nostalgia, dirigido Gloria Berrocal, que también nos presentó joyas muy variopintas del pasado televisivo, aunque en aquel caso no guardaban demasiado coherencia en horarios y estructura.
El reto de poner en marcha el nuevo Canal Cultura, tras un intento fallido hace veinte años, es un caramelo. En cierto modo vendrá a compensar el mal sabor de boca que dejó a la audiencia que El ojo crítico pasara a emitirse de RNE a Radio 5, lo que se ha traducido en una pérdida de oyentes cercana al 90%. Ojalá el Canal Cultura se inaugure de verdad en junio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
- Rompen las ventanillas de 20 coches en San Vicente para llevarse las balizas
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- San Vicente, El Campello, Sant Joan y Mutxamel cierran parques e instalaciones deportivas por el temporal de viento
- El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
- Las fuertes rachas de viento arrancan de cuajo varios árboles en el PAU 1 de Alicante
- Renfe cancela este fin de semana los trenes entre Alicante y Valencia por obras en el Corredor Mediterráneo