La presunción de inocencia ante todo

Uno de los pilares del sistema penal español es la presunción de inocencia reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución Española que se configura como una de las grandes conquistas de nuestra democracia por cuanto durante la dictadura franquista los jueces y magistrados, sobre todo en materia de delitos políticos, no es que no la aplicaran per se, sino que juzgaban en función de los requerimientos del “generalísimo”. A cambio estos jueces y magistrados disfrutaron de puestos vitalicios y prebendas de toda clase como poder vivir en viviendas estatales sin pago alguno.

Con la llegada de la democracia, repito, la presunción de inocencia se convirtió en principio fundamental del Derecho y este principio implica que cualquier persona que presenta una denuncia contra otra debe aportar las pruebas que estime conveniente que acrediten su acusación para que un juez, de acuerdo con la ley, dicte sentencia, que será condenatoria si las pruebas presentadas logran romper el principio de presunción de inocencia.

A mí, Julio Iglesias nunca me gustó. Pertenezco a una generación que se tuvo que tragar su presencia en la televisión, cuando sólo había dos canales, en forma de entrevistas o actuaciones musicales así como reportajes sobre su vida en revistas de actualidad e incluso en algún periódico. También participó como actor en varias películas. Su música y su forma de actuar me parecían, en su época de máximo esplendor, en los años 80 y 90, relamidas y facilonas.

En aquellos años Julio Iglesias era el rey. Podía decir lo que quisiera que todo el mundo le reía las gracias. Las mujeres con las que había mantenido relaciones esporádicas eran una de las preguntas preferidas de periodistas, ya fueran mujeres u hombres. Jamás escuché un sólo comentario negativo sobre lo que decía cuando le ponían un micrófono delante.

No hacía falta ser un gran jurista para intuir que la denuncia presentada por dos mujeres de su confianza contra Julio Iglesias iba a tener poco recorrido. Primero, porque presentarla en Madrid con la esperanza de que la Audiencia Nacional la admitiera a trámite por la nacionalidad española del cantante era jugárselo todo a una carta que ha salido mal a las denunciantes. Y, en segundo lugar, porque las pruebas conocidas eran muy inconsistentes como para quebrar el principio de presunción de inocencia. Ha sido evidente que la ONG Women´s Link buscaba, al presentar la denuncia en España, un clima judicial más favorable para este tipo de acusaciones que el que podría haber tenido su desarrollo judicial en República Dominicana: el motivo de su creencia le corresponde explicarla a esta ONG.

En cualquier caso, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya archivado la denuncia contra Julio Iglesias no supone que las acusaciones de las dos denunciantes sean falsas. Sólo implica que tienen que presentar su denuncia donde corresponda para que se pueda celebrar un proceso penal con todas las garantías que la ley otorga tanto al denunciado como al denunciante.

Julio Iglesias / REDACCIÓN

Se trata, por tanto, de que ante la acusación de un determinado delito la presunción de inocencia rija siempre para cualquier clase de posible delito. Ello se aplica a denuncias por acoso sexual, pero también a delitos de corrupción política o por delitos de tráfico de influencias como es el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, imputada (investigada) por un juez que admitió a trámite una denuncia basada en recortes de periódicos y pantallazos de páginas web.

Desde hace algunos años la presunción de inocencia en España ha sido víctima de una gran erosión por dos circunstancias. En primer lugar, por investigaciones periodísticas que van mucho más allá de proposición de tesis y que desde la primera publicación aseguran la culpabilidad del investigado por ese medio de comunicación. En segundo lugar, por una parte de la opinión pública que sin esperar a la apertura de juicio oral ya tiene decidida su sentencia, ya que, al parecer, España está llena de juristas y abogados que saben de Derecho más que nadie, aunque no hayan abierto el Código Penal en su vida.

Otros casos recientes de presunción de inocencia violentada por la opinión pública fueron los del director de cine Carlos Vermut y el expolítico Íñigo Errejón. Carlos Vermut fue acusado por una investigación periodística llevada a cabo por el diario El País en 2024 de violencia sexual, basada en los testimonios anónimos de seis mujeres. Aquel caso quedó en la nada por cuanto no hubo denuncias presentadas ni investigación policial ni judicial. Íñigo Errejón dimitió de todos sus cargos después de que varias mujeres le denunciaran en Instagram de haber tenido con ellas relaciones afectivas de dominación, relaciones que duraron más de un año y a la que estas mujeres accedieron a participar de forma libre.

Internet, y en concreto las redes sociales, no pueden convertirse en la nueva plaza del pueblo a la que son llevados los acusados con una letra escarlata bordada en su ropa por haber cometido delitos contra la moral imperante en un determinado grupo social.