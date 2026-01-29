Asistentes a la primera tertulia del año de los amigos del pintor Fernando Sánchez y Juan en la antigua tienda de materiales para bellas artes, «Van Gogh». / José García Poveda

La primera tertulia del año 2026 de los amigos del pintor Fernando Sánchez y Juan en la antigua tienda de materiales para bellas artes, «Van Gogh», a espaldas de la iglesia de El Salvador, fue el viernes 16 de enero. Por la mesa de los contertulios corría la noticia de que un Gustav Klimt había alcanzado el precio récord de 236,4 millones de dólares (unos 203 millones de euros) en la última subasta de Sotheby’s en Nueva York… Y a lo mejor el comprador anónimo estaba entre nosotros.

El tema de conversación se refería al cuadro Retrato de Elisabeth Lederer, pintado por Gustav Klimt entre 1914 y 1916. La obra de arte moderno más cara jamás subastada, el 18 de noviembre de 2025.

De las bromas se pasó en seguida a la indignación por lo descabellado del mercado del arte. Un ratito más y ya estábamos enzarzados otra vez con el plátano de Maurizio Cattelan, o la obra conceptual Comedian, un plátano real pegado a una pared con cinta adhesiva, valorado en 6,2 millones de dólares, y otras «tomaduras de pelo» del arte contemporáneo.

Ya aterrizados a nuestra modesta realidad, el dinosaurio de la pintura ilicitana Francisco Sánchez Sanjuán nos comentaba los patrocinadores que había podido conseguir para la edición de su nuevo libro sobre temas de Elche, pero que hacía falta más dinero. Alguien susurró por la mesa que los de Aigües d’Elx estaban siendo bastantes espléndidos con las cosas de la cultura.

A mitad de la tertulia se abrió la puerta de la calle e hizo su aparición como un invitado más el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y dos reporteras con el móvil en modo vídeo que grababan el momento de las salutaciones. Pablo se sentó con nosotros con absoluta familiaridad y se interesó por nuestras reuniones. Preguntó cuál era el nombre que definía al grupo y le dijimos que «Tertulia amigos del pintor Sánchez y Juan». Nos refería que él no pintaba, pero el dibujo se le daba muy bien. Contó historias personales y reconocía que el estrés de la política le estaba poniendo el pelo blanco. En todo momento estuvo muy cercano y muy simpático.

En un ambiente de tanta confianza, un tertuliano que se había educado en los colegios religiosos de Orihuela, como Pablo, apelando a aquellas enseñanzas, relató su experiencia cercana a la muerte por la picadura de una serpiente y donde en el breve «apagón» no vio ni a San Pedro, ni al diablo ni a nadie de los personajes referidos por nuestra cultura, por lo que se mantenía ateo para siempre. La historia estuvo exquisitamente contada, seguida con interés por todos los tertulianos, y el alcalde no pudo menos que estrechar la mano del artista en señal de simpatía y animarle a distinguir si era ateo o agnóstico.

Al estar en un contexto de artistas plásticos, el alcalde quería hacernos un regalo y nos brindaba una visita guiada al Ayuntamiento para ver los fondos artísticos que guarda el edificio. A todos nos pareció estupendo y en seguida comenzaron a relucir nombres tan conocidos y admirados como Lafuente, Sánchez Clement, Albarranch, Albert Agulló, etc. Momentos que aproveché yo para señalar la ausencia en el Ayuntamiento de la obra de dos magníficos pintores de palmeras: Jerónimo Martínez (discípulo de Albarranch) y Tomás Almela. Del primero el Ayuntamiento tendría que hacerse con la obra Las casitas de papel, el paisaje de un caserío de la rambla pegado al Raval que es un documento imprescindible de nuestro pasado. Este cuadro lo guardaba su hijo como intocable, pero finalmente está decidido a desprenderse de él. También, unas Piedras de Tomás Almela dignificarían igualmente el hilo histórico de la pintura local.

Dentro del mismo entorno de las artes plásticas, el alcalde lamentaba la delicada situación de nuestro Museo de Arte Contemporáneo del Raval, así como la difícil viabilidad del edificio según las nuevas normas museísticas. Se baraja la posibilidad de trasladar la colección del Museo a Las Clarisas. Cosa que todos vimos de lo más acertado.

Ni que decir tiene, para no abusar de su visita, nadie quiso sacar a colación el Proyecto Víbora o pinturas murales sobre el lecho del río Vinalopó. Seguiremos esperando la llamada de la Alcaldía para hablar tranquilamente sobre el tema. Todavía hay artistas dispuestos a regalar su arte a la ciudad y una ciudadanía que lo agradece.

En un momento dado, el tertuliano sentado a la derecha del alcalde pide silencio y nos suelta en voz alta: «Ejem, ejem. Bueno, siempre que se ha tenido al alcalde delante se ha aprovechado para pedirle algo, ¿qué os parece si ya que lo tenemos aquí le pedimos una exposición de todos con un buen cartel y el catálogo de todas las obras?» La respuesta de Pablo fue inmediata: «Eso está hecho, contad con ello». Un fuerte aplauso selló el proyecto.

Una exposición tan diversa en edades y estilos, capitaneada por los dinosaurios de la pintura ilicitana, va a dar visibilidad a buena parte de los gustos, las ideas y las prácticas artísticas en nuestra ciudad, en los primeros años de este segundo cuarto de siglo. El catálogo de las obras, auténtica cápsula del tiempo, estaría en las bibliotecas de todos los centros docentes. Y vamos a tener la oportunidad de ver cómo dibuja el alcalde, Pablo Ruz, pues él también expondrá.

El acta de la primera tertulia del año se cierra con la magnífica fotografía (falta el pintor Vicente Belmonte) captada por el dinosaurio José García Poveda, pintor y nuestro fotógrafo documentalista. Continuará…