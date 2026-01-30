Laxe, Oliver. El director de la película más rompedora del año, Sirat, es un tipo que encaja mal en los estándares. Envidiado por su talento y odiado por su esbeltez, lo que de verdad le caracteriza es la exquisitez excesiva en el manejo del discurso, del relato, de la forma de decir las cosas que en algunos casos puede resultar abrumadora. Si usted, por ejemplo, dice «qué buen día hace hoy», el bueno de Oliver lo diría quizá de la siguiente manera: «Me incorporé al alba dejando mi quietud atrás y vislumbré allá a lo lejos la forma de los cielos y los ruidos de las gaviotas. Y no pude sino alegrarme de todo lo que me era dado por la naturaleza». No quiero ni pensar lo que va a ser la promoción de su película –una hipnótica y desasosegante no apta para todos los públicos– donde seguro que dejará frases llenas de elipsis, metáforas y oximorones que no se los salta un torero. Ni dos.

Uclés, David. ¿Es David Uclés un gran escritor? ¿Es David Uclés un genio del marketing? ¿Es las dos cosas a la vez? ¿No es ninguna de las dos? Lo que sí que es cierto es que uno tiene la impresión de que puede acabar abrasado por una compulsión mediática indómita. Creo que dentro de poco nos lo podemos ver haciendo de modelo para la campaña de primavera de El Corte Inglés, o presentando las próximas campanadas en La 1. Entre medias le han dado el premio Nadal, pero seguro que su éxito de La Península… no ha tenido nada que ver, seguro. Y también recientemente ha decidido exhibirse al anunciar a bombo y platillo su no asistencia a las jornadas organizadas sobre la guerra civil por Pérez Reverte en Sevilla, por cuestiones de ideología discrepante con dos de la treintena de invitados ponentes (con quien ni siquiera te ibas a cruzar en los pasillos). Decidir todo (por supuesto el voto, pero también con quien te juntas, qué lees, con quién comer o a quién quieres) en función de la ideología es lícito, pero limita y empobrece. Lo mismo que si a él le compran por lo que piensa, pero no por lo escribe.

Urdangarín, Iñaki. Menuda turné se ha marcado el exmarido de la infanta Cristina: tele, radio, prensa. Solo le falta hacer vídeos en Tiktok. Por supuesto ha acabado como toca: con un extenso y cuidado reportaje en Hola, a todo trapo. Y tiene su mérito, porque en ningún sitio ha dicho nada reseñable. Que sus hijos son magníficos, que su exmujer también, que su actual pareja ni te cuento. También que al minuto de entrar en su celda se dio cuenta que no estaba preparado para la soledad, y que cree que tan solo cometió «algún error administrativo» con el que la justicia se cebó de manera injusta. Lo que parece increíble es que ahora quiera ganarse la vida con una empresa de coaching (es como si Paquirrín quisiera de repente ganarse la vida, qué sé yo, como consultor informático, o funcionario de hacienda), pero allá cada uno. Lo mejor, de largo, es que se le ha ido ese porte como de mirar por encima del hombro que siempre tenía.

Puente, Óscar. En mala hora a este ministro se le ocurrió descubrir Twitter. En esta semana, creo que Puente ha dado más explicaciones y datos que todos los ministros de PP en todas sus crisis, que no han sido pocas (Prestige, 11-M, Yak-42. Lo de la Dana no computa, desbarra cualquier categoría). Puente es capaz de comunicar, de informarse y de explicarse –en unas condiciones emocionales que no son sencillas para nadie que esté en una situación de presión máxima– muy por encima de la media. Lástima que su carácter bronco, excesivo y faltón como tuitero le pase factura, porque no le hace ninguna falta. Los desahogos, si son con gaseosa, mucho mejor.