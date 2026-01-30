El HLA Alicante afronta esta jornada el primer partido de la segunda vuelta tratando de romper la mala racha que le ha acompañado en los tres últimos encuentros. Las derrotas contra Menorca, Coruña y Obradoiro han supuesto un bache en la trayectoria ascendente del equipo, y la visita del temido Súper Agropal Palencia este sábado en el Pedro Ferrándiz constituye una prueba de fuego solo a la altura del reto de desanudar el nudo gordiano de la antigua leyenda frigia.

No hay nada como estar en el momento exacto en el lugar adecuado, y el humilde labrador Gordias apareció por la puerta en el instante en que los frigios aguardaban la llegada de un nuevo rey, hace casi tres mil años. En agradecimiento, el ya coronado monarca ofreció a Zeus su carreta y su yugo, asegurados con una cuerda cuyo nudo nadie era capaz de deshacer. Muchos lo intentaban y ninguno lo conseguía, alentados por la profecía que auguraba que quien lograra desatar el nudo sería capaz de conquistar Asia.

Pasarían unos cuantos siglos hasta que el sin par Alejandro Magno resolviera el problema de un espadazo, por las bravas: «tanto monta cortar como desatar», proclamó tras cortar el nudo y acabar con la leyenda gordiana de un plumazo. Unos cuantos años después, nuestro Fernando de Aragón le cogería prestado el lema al gran conquistador de la Antigüedad, poniendo como divisa de sus flechas esas cuerdas sueltas fruto del corte certero en el nudo de Gordias del gran general del mundo antiguo.

Así que, dadas las circunstancias, el Lucentum ha de enfrentarse al partido contra Palencia con la misma determinación. Podemos darle mil vueltas a los cabos del nudo, rompernos la cabeza intentando averiguar qué tipo de movimientos darán como resultado el éxito en la tarea, o podemos plantarnos en el pabellón y resolver el asunto sin más misterio, dando un golpe en la mesa con una victoria tan contundente que despeje las dudas sobre cuál será el rumbo del equipo en esta segunda vuelta.

Nacho Lezcano llega al Centro de Tecnificación con ganas de resarcirse de la paliza que los alicantinos le dieron a los palentinos en el encuentro de ida, que ganaron por veinte puntos sin que Larsen tuviera que despeinarse excesivamente. El parón por la Copa ha dado a los nuestros más descanso que a los rivales, pero seguro que Wintering, Jakovics y compañía llegan con ganas de enredarnos en su asfixiante baloncesto.

Empatados a victorias y derrotas en este punto de la competición, y dada la ventaja del partido de ida, un triunfo en casa contra Palencia tendría un inmenso valor en las cuentas que llegarán a final de temporada, cuando se mida cada encuentro con la vista puesta en las posiciones del playoff y la posibilidad de pelear por el factor cancha. Así que, querido Rubén, toma nota de Alejandro el Grande, saca tu espada y a por todas, que en este nudo palentino lo mismo da cortar que desatar.