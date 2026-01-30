Orbitando la vida

He cumplido 75 vueltas alrededor del sol, como diría el maestro Manuel Vicent. Aunque desde hace cinco ya no confieso años, sigo dando vueltas al sol, me muevo entre la salud y la enfermedad y huyo de la nada en medio de proyectos como estas columnas, de reflexionar en letra impresa una vez a la semana, preferiblemente sobre el globo que nos lleva alrededor del sol. He de confesar que en este último periplo se me aparece el fantasma del señor Trump a todas horas y resulta pesado. Yo pretendo llegar a los 99 como mi abuelo Kiko: siendo un viejo soleado, que no huela a cerrado, y que no se me obturen los chips, aunque de vez en cuando, como le dije el otro día a mi neuróloga, se me crucen los cables, se me distraigan los nombres, se me solapen las sílabas y palabras, o hable distintos idiomas inescrutables, como en la torre de Babel. Son muchas vueltas al sol y algún precio habrá que pagar. Actualmente ya no corro tras el estrés, sólo practico las caminatas entre los dos castillos y en dirección al mar. Eso sí me fijo y pongo mucha atención en donde pongo los pies que es una orden cuando se aproxima uno a los 80. Sin dejar por ello de pisar callos, llegado el caso.

Llevo dentro, cual muñeca rusa, las edades. Desde cuando luchaba contra el dictador, cuando ambicionábamos ingresar en la Comunidad Económica Europea, o el final de la guerra del Vietnam; cuando vivíamos más la noche que el día, hasta cuando han nacido mis nietos; y siempre amanece, que no es poco, mientras nuestra estación orbital recorre la vida alrededor del sol. La vida y el género humano avanzan, aunque solo sigamos dando vueltas a la órbita solar. Me acuerdo de aquellos que se resignaban con lo que se nos había dado por la gracia de Dios y siempre había sido así. Hoy todavía deambulan sin saber hacia dónde. En el fondo eran unos incrédulos, no tenían fe en lo que nos había dejado Dios para crear nosotros. En estas idas y venidas hemos visto cambiar España de una triste y oscura dictadura a una democracia plena, de un casticismo ficticio a otra España que vive, trabaja y deja vivir; de ignorar a los otros a aceptar a los distintos como unos más; de no existir para los vecinos a jugar un papel discreto pero importante en esta nave orbital.

Aguantar a los milmillonarios del mundo que multiplican la fortuna que se llevarán al hoyo, mientras ensalzan y halagan al aspirante a dictador que asesina a sus conciudadanos, mientras destroza la Tierra, es lo característico de la última rotación. La administración Trump ha intensificado su brutalidad y autoritarismo contra familias e inmigrantes en Minnesota y en todo el país, matando a personas, entre ellas Keith Porter Jr., Renée Good, Alex Pretti y al menos seis personas bajo custodia de ICE -oficialmente la policía fronteriza USA, de hecho los matones de Trump- en lo que va de 2026. El año pasado, 32 personas murieron bajo custodia de ICE, lo que lo convirtió en el año más mortífero para ICE en más de dos décadas. (Datos de Jennifer Rubin en Substack).

Afortunadamente, incluso en los Estados Unidos las ciudades y los ciudadanos se organizan para ayudar a los inmigrantes desde Chicago a Minneapolis y las iglesias cristianas -también las iglesias cristianas-, incluido el papa León XIV denuncian la brutalidad desnuda del emperador. Los ciudadanos tantas veces silenciosos se organizan en "No Kings 2" -Sin Reyes- entre la burla, el humor y el desprecio como principal arma contra el autócrata. La Coalición No Kings ha activado una iniciativa nacional de organización digital inmediata y continua, de cara a su próxima movilización masiva el 28 de marzo, que incluye un evento emblemático en Minneapolis, Minnesota. Cuando la resistencia se convierte en una cruzada moral y religiosa, los amorales, viciosos e idólatras de Trump quedan desconcertados. Después de tantas órbitas todavía el género humano defiende su libertad, la democracia, la igualdad frente a tantos esbirros que solo saben alabar a los poderosos incluso desde este lado del Atlántico. Aún quedan jóvenes despistados por el populismo y atrapados en las redes hoy, por muy digitales que sean. Aun así, podemos contemplar que las etapas de juventud, esas en que todos nos tuteábamos, y nos tuteaban, han servido para algo y el aliento por la libertad sigue impulsando la nave de la vida.