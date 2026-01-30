La orquesta de Cámara del Concertgebouw de Amsterdam

Programa Alicante, ADDA, 31 de enero de 2026. 20:00 horas Compañía Concertgebouw Chamber Orchestra Michael Waterman, director y concertino

Giacomo Puccini

(Lucca,1858-Bruselas,1924)

Crisantemi

En 2024 se celebró en todo el mundo el centenario de la muerte de Puccini, el gran compositor de óperas tan famosas como La Boheme, Tosca, Madame Buterflay, Manon Lescaut, Il Trittico, La Fanciulla del West o su obra póstuma, Turandot, que estrenó Arturo Toscanini en la Scala de Milán dos años después de la muerte del compositor. Puccini no se asocia mucho a la música sinfónica aunque su paleta orquestal es de gran riqueza, como pone de manifiesto el Poema sinfónico de 1876, el Capriccio sinfónico de 1882 o el intermezzo de Manon Lescaut que figura con frecuencia en los programas orquestales. En todas estas obras es evidente su vena melódica. Crisantem (Crisantemos) es el único de los cinco cuartetos de cuerdas que compuso Puccini que sigue figurando en el repertorio. Fue escrito en 1890, en una sola noche, como elegía a la muerte de Amadeo de Saboya, duque de Aosta e hijo del rey Victor Manuel. Es una obra íntima y emotiva que el compositor reutilizaría como melodía en el último acto de Manon Lescaut, en la escena de la muerte de la protagonista. A lo largo del siglo XX se hicieron arreglos para orquesta de cuerdas de esta pieza breve, en un movimiento único de tonos oscuros.

Dimitri Shostakovich

(San Petersburgo,1906-Moscú,1975)

Sinfonía de cámara (opus 110a)

En el verano de 1960, la obra sobre la partitura de una película de la Unión Soviética llevó a Shostakovich a Dresde, la ciudad alemana que había sido destruida en 1945 por un bombardeo aliado que mató a más personas que el bombardeo atómico de Hiroshima. Allí, en un lapso de tres días, Shostakovich compuso un cuarteto con la inscripción «En memoria de las víctimas del fascismo y la guerra». Es el «Cuarteto para cuerdas número 8, en do menor (opus 110)» que, después de la muerte del compositor, fue arreglado para orquesta de cuerdas por Rudolf Barshai como Sinfonía de cámara, opus 110a, que hoy escucharemos. Barshai, violinista y director, fue alumno y amigo de Shostakovich.

La Sinfonía de Cámara, como el Cuarteto, consta de cinco movimientos que se tocan sin pausa. Su punto de referencia más importante, y principal elemento constructivo, es un tema de cuatro nota construido sobre una abreviatura del nombre del compositor, DSCH, que se convierte en Re-Mi bemol-Do-Si en la nomenclatura alemana. Shostakovich lo había usado anteriormente en su Décima Sinfonía, El Cuarteto comienza introduciendo fugazmente ese motivo de cuatro notas. Le sigue un tema (en primer violín y viola) de la introducción de su Primera Sinfonía, la obra que lo llevó por primera vez a la fama en Rusia.

Piotr Ilyich Tchaikovsky

(Votkinsk,1840-San Petersburgo,1893)

Souvenir de Florence, opus 70 (arreglo de Michael Waterman)

La Sociedad Musical Imperial Rusa eligió en 1884 a Tchaikovsky como miembro. Cuatro años después, en una estancia de veraneo en Rusia, Tchaikovsky, que había viajado a Italia para el estreno de su ópera La dama de picas, compuso un sexteto para cuerda, Souvenir de Florence (Recuerdos de Florencia), dedicado a su mecenas Nadejda von Meck, aficionada a la música de cámara. En noviembre de 1890 miembros de la citada Sociedad Musical Imperial Rusa estrenaron la composición en San Petersburgo. La obra fue revisada por el compositor en París y publicada finalmente en 1892. Tchaikovsky la llamó «obra conmovedora» y dejó numerosos testimonios de la dificultad que le supuso la composición del sexteto porque vio en la partitura «la misma ansiedad que era un eco de las últimas sinfonías, pero en tono más suave, reflexivo y lírico», El violinista Michael Waterman, director artístico y gerente de la Concertgebouw Chamber Orchestra ha hecho un arreglo de la composición para orquesta de cámara.