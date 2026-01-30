Opinión | El deure d’actuar
Plàtans de passeig: una mala elecció per a la ciutat d’Elx
En un context de canvi climàtic, sequera estructural i onades de calor cada vegada més freqüents, l’elecció de l’arbrat urbà no és una qüestió estètica ni secundària, sinó una decisió estratègica amb conseqüències ambientals, econòmiques i socials a llarg termini. El cas del plàtan de passeig, una espècie àmpliament utilitzada a les ciutats mediterrànies durant els segles XIX i XX, obliga a preguntar-se si els criteris que el van fer popular continuen sent vàlids per a una ciutat com Elx en ple segle XXI.
El plàtan de passeig europeu, Platanus x hispanica, s’origina en l’Edat Moderna ―probablement a la península Ibèrica o el sud de França― com a resultat de la hibridació entre Platanus occidentalis, d’origen nord-americà, i Platanus orientalis, distribuït per l’Europa sud-oriental, el Pròxim Orient i l’Àsia temperada. Aquesta última espècie ja era molt apreciada a la Grècia clàssica com a arbre d’ombra, frescor, conversa i ensenyament, i apareix citada en textos d’Heròdot, d’Hipòcrates i de Teofrast. El romans en van impulsar l’expansió, plantant-lo a vil·les, camins i jardins públics, i Plini el Vell el descriu com arbre d’ombra noble i símbol de refinament.
En les darreres centúries, el plàtan de passeig modern s’ha introduït massivament en la via pública de moltes ciutats mediterrànies per la quantitat i qualitat de l’ombra que proporciona, capaç de reduir la insolació en carrers i places i de contribuir a mitigar l’efecte d’illa de calor urbana. És un arbre de creixement ràpid, relativament tolerant als contaminants atmosfèrics, a la pols en suspensió i a la compactació del sòl. El seu caràcter caducifoli li permet oferir ombra i frescor a l’estiu i deixar passar el sol a l’hivern.
Tanmateix, presenta inconvenients importants. La pilositat de les fulles i dels fruïts pot provocar irritacions respiratòries, així com picors oculars i cutànies, especialment en la població infantil i en la d’edat avançada. Genera, a més, una elevada càrrega de neteja viària a causa de l’abundant caiguda de fulles i fruits, que resulten molestos a les voreres i poden provocar relliscades.
D’altra banda, és un arbre de gran port, adequat per avingudes amples però clarament inadequat per a molts dels carrers d’Elx, on s’està implantant sense disposar de l’espai necessari i on acabarà interferint amb façanes, finestres, balcons, fanals i cablejat. El seu sistema radicular potent tendeix a alçar voreres i a danyar paviments i conduccions soterrades, i requereix una atenció continuada, amb podes freqüents per reduir el risc de caiguda de branques, amb l’increment corresponent dels costos de manteniment.
A tot això, s’hi afegeix que és una espècie amb altes necessitats hídriques i que respon malament al canvi climàtic, especialment a l’estrés hídric i tèrmic, que li provoca defoliacions parcials, pèrdua de vigor i un debilitament general que afavoreix la proliferació de fons i patògens. Les onades de calor i les nits tropicals ―cada vegada més freqüents a Elx― acceleren l’envelliment i incrementen la mortalitat dels arbres madurs; i si aquests episodis van seguits de pluges torrencials, augmenta també el risc de caiguda de branques i d’arbres debilitats.
Per tots aquests motius, a moltes ciutats d’arreu del món s’ha deixat de plantar aquesta espècie i s’està procedint a la seua retirada progressiva de la via pública. A Barcelona, on els plàtans formen part del paisatge urbà des de fa més de 150 anys, l’Ajuntament disposa d’un pla per substituir-los selectivament per espècies més adequades, amb l’objectiu que representen menys del 15% del total de l’arbrat viari l’any 2027. A Madrid, el pla de plantacions 2025-26 estableix que no se’n plantaran de nous, excepte en reposicions puntuals dins d’alineacions ja consolidades.
En la planificació actual de la infraestructura verda urbana, la selecció de l’arbrat ha de basar-se en criteris d’adaptació climàtica, requeriments hídrics, port, sistema radicular i compatibilitat amb l’espai urbà disponible. Elx necessita arbres d’ombra a la via pública per combatre els efectes del canvi climàtic, però no en substitució de les palmeres ―com desgraciadament està fent el govern municipal― sinó com a complement. Cal prioritzar espècies més xeròfiles i millor adaptades a les sequeres i a les onades de calor que els plàtans, com les del gènere Phillyrea, la Jacaranda mimosifolia o el lledoner (Celtis australis), acompanyades de l’alzina (Quercus ilex) en places i jardins de major superfície.
En una proporció molt menor, i només als espais realment adequats, es podrien introduir alguns exemplars de Platanus x hispànica, Brachychiton populneus o Tipuana tipu amb la finalitat d’aportar diversitat a la vegetació urbana, que és un dels pilars de la planificació verda contemporània per fer front als impactes del canvi climàtic.
Davant d’aquesta realitat àmpliament documentada, costa d’entendre que el govern municipal haja apostat pel plàtan de passeig com arbre urbà, fins i tot en substitució de la palmera datilera tan estimada per la ciutadania; i encara més que ho haja fet sense fer públic cap estudi tècnic que ho justifique.
Després del greu impacte que ha suposat la substitució de tota una alineació de palmeres a la Glorieta per una de plàtans, trencant l’harmonia vegetal i estètica de la plaça, ara es planteja portar aquesta espècie a la plaça del Congrés Eucarístic sense un debat previ sobre la idoneïtat d’introduir-hi arbrat de gran port ni sobre si aquests arbres han de ser, precisament, plàtans.
Les decisions que afecten l’arbrat de la ciutat no poden basar-se en inèrcies del passat ni en criteris estètics o personals a curt termini, i molt menys quan afecten directament a la imatge històrica i identitària d’Elx. La ciutat necessita planificació, criteri, responsabilitat i transparència.
Nota: Aquest article no qüestiona la professionalitat del personal tècnic municipal ni nega la utilitat puntual del plàtan de passeig en determinats espais urbans. El que es reclama és que decisions amb un impacte tan profund i durador sobre el paisatge urbà, la salut i els recursos públics es fonamenten en criteris tècnics actualitzats, adaptats al context climàtic d’Elx i exposats amb transparència a la ciutadania.
Hi ha algú que done explicacions?
