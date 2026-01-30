La privatización de la sanidad: cuando el beneficio entra por la puerta, la seguridad sale por la ventana

La privatización de la sanidad no es un debate teórico. Es una realidad con consecuencias económicas, laborales y, cada vez con mayor evidencia, sanitarias.

Los datos de un Informe de CCOO sobre la privatización de la sanidad son claros: la privatización sale más cara al conjunto de la sociedad y deteriora la calidad del servicio público. Un mismo tratamiento puede costar hasta seis veces más a las arcas públicas cuando se presta a través de centros privados concertados que cuando se realiza en hospitales de gestión directa. No es eficiencia: es desvío de recursos públicos.

Este modelo genera listas de espera más largas, deterioro asistencial y empuja a la ciudadanía hacia la sanidad privada. Hoy, uno de cada cuatro hogares tiene un seguro privado, no por elección libre, sino porque el sistema público se debilita de forma deliberada.

Pero cuando la lógica del beneficio se impone sin límites, el problema deja de ser solo económico y se convierte en un riesgo directo para la salud pública.

Recientemente, elDiario.es ha revelado la existencia de correos internos de Ribera Salud en los que se ordena reutilizar hasta diez veces catéteres de un solo uso en hospitales públicos de gestión privada, entre ellos el Hospital del Vinalopó de Elche. Según la información publicada, esta instrucción respondía exclusivamente a criterios de ahorro de costes, a pesar de que ese material cuenta con marcado CE de un solo uso y no puede reutilizarse mediante simples procesos internos de esterilización.

Este hecho no es una anécdota ni un "caso aislado". Es la consecuencia lógica de un modelo que convierte la sanidad en un negocio. Cuando la rentabilidad manda, la seguridad se convierte en un coste a recortar.

Además del posible riesgo para los pacientes, se ha colocado al personal sanitario en una situación inaceptable, obligándolo a trabajar con material que no cumple las condiciones de seguridad exigibles, exponiéndolo a responsabilidades profesionales y a dilemas éticos intolerables. Por ello, desde CCOO se ha exigido a la Consellería de Sanidad una investigación rigurosa y actuaciones contundentes si se confirman los hechos.

Llegados a este punto, la pregunta ya no es si la privatización funciona mejor o peor. La pregunta es cuántas líneas rojas más estamos dispuestos a permitir que se crucen.

La reversión a la gestión pública directa no es solo una consigna ideológica: es una medida de protección de la salud pública, de los profesionales y del dinero de todos y todas. La experiencia demuestra que la sanidad pública gestionada desde lo público es más transparente, más eficiente y más segura.

Por ello también reclamamos el pasado jueves un pronunciamiento del equipo de gobierno de Elche y sí, lo hemos tenido por parte de su alcalde mostrando su respaldo a la gestión de Ribera Salud. Parece que para Pablo Ruz la empresa que gestiona el hospital no ha cruzado ninguna línea roja.

Desde CCOO seguiremos defendiendo la sanidad pública y de gestión pública y a sus profesionales, porque la sanidad no es un negocio, es un derecho fundamental, como se recoge en nuestra constitución, y que en nuestra ciudad se está jugando con la salud de la mitad de la población que está adscrito a este departamento.

Y cuando se juega con la salud, no puede haber beneficios privados a costa de riesgos colectivos.