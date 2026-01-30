La voz de Vicente Romero es una de las más reconocibles para todos aquellos que tenemos más de cincuenta años. Sus trabajos, tanto en el añejo programa Los reporteros como Informe semanal, siempre marcaron la diferencia. Todas eran piezas de autor. Romero fue enviado especial a cualquier punto del planeta donde hubiese un conflicto. Su personalidad lograba que cada historia, cada testimonio y cada narración estuviesen cargadas de verdad.

Sus reportajes tenían poso. El relato necesitaba su tiempo, y de la misma forma que a Carmen Sarmiento se le permitió rodar Los marginados con un amplio minutado, durante sus primeras décadas de profesión a Vicente Romero tuvo la oportunidad de extenderse en su exposición. Hablamos de décadas porque estuvo en activo desde 1984 hasta 2012.

Como reportero de guerra fue el periodista español que más conflictos cubrió, convirtiéndose en memoria viva de nuestra historia. Aunque su nombre podría haber protagonizado uno de los capítulos del excelente programa En primicia ha sido Imprescindibles el que ha acogido el documental que aborda su vida y obra. Un viaje por su trayectoria desde los inicios en el diario Pueblo y en las revistas Triunfo y La calle hasta su amplia labor en TVE.

Mereció la pena asistir al documental realizado por su hijo Miguel Romero y escuchar la voz de los compañeros que trazaron su perfil: Pedro Piqueras, Carlos Franganillo, Enrique Cerezo, Rosa María Calaf, Julia Otero, Ferrán Monegal, Jorge Sánchez Gallo, Ernesto Sáenz de Buruaga, Evaristo Canete, Fran Llorente, Fermín Rodríguez, Miguel Blanco, Laura de Chiclana, Diego Carcedo y Julio César Iglesias.

Quizá quede pendiente un programa más largo en donde Vicente Romero fuese entrevistado sin prisas, narrando en primera persona los acontecimientos que cubrió. Mientras rebose lucidez no debería perderse esta oportunidad.