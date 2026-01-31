El informe

─¿Qué es eso que tienes ahí, Pa?

─Es un informe psiquiátrico.

─¿Perdón?

─No es mío, JC. Es un encargo que hice a un eminente psiquiatra alicantino, un hombre muy sensato, muy competente y además músico.

─Estoy completamente perdido.

─Vamos a ver. Le encargué a mi amigo Willy Vilaplana un informe orientativo sobre el personaje que está azotando al mundo.

─¿El tal Trump?

─Así es.

─¿Y qué resultado has obtenido?

─Bueno. Mi amigo Willy no es precisamente parco en palabras y su informe consta de 760 páginas. Además, me ha mandado una de sus canciones, una preciosa composición que se llama “Presentimiento”, y aún estoy descifrando su intención oculta.

─Es evidente, Pa. Tu amigo el psiquiatra te está intentando decir que, dada la psicopatología del personaje, tiene un presentimiento, y seguramente no debe ser muy optimista.

─Te leo un pequeño resumen del informe: "La personalidad es una suma del temperamento (que depende de la morfología del propio cuerpo) y del carácter. En cuanto a los valores incorporados por la educación del sujeto desde su infancia, es evidente que el interfecto derrocha entusiasmo por el dinero y el poder. ¿Podríamos hablar de trastorno de la personalidad o psicopatía? No puedo afirmarlo sin examinarlo, pero no hay que olvidar la frase de Sigmund Freud: "La Historia está escrita por neuróticos y psicópatas". En este caso, su personalidad está definida por los hechos que sin duda merecen muchos calificativos, pero no entraría yo –sin haber estudiado al sujeto─ en la línea de lo patológico".

─Sensato, cierto. Y preocupante…

─Sí. Porque de este personaje pueden pender muchas cosas.

─Como el nuevo orden mundial.

─Eso es lo relevante. La aparición de semejante señor, dispuesto a romper los sutiles equilibrios del orden internacional ya de por sí frágiles, obliga a construir un nuevo modelo de relación entre los países, porque el sistema surgido tras la Segunda Guerra Mundial ha sido dinamitado por él. Y ese sistema permitió entre otras cosas, acabar con el colonialismo y evitar episodios como la Segunda Guerra Mundial.

─¿Entonces tenemos que hacer una transición a nivel global, algo así como lo que hizo España en los años 70?

─Algo así, sí. Pero en este caso no hay un modelo a seguir, me temo que no hay un Suárez que, mejor o peor, guíe ese proceso. Trump ha dado una especie de golpe de estado a nivel mundial, contradiciendo los principios básicos de los acuerdos entre naciones, y utilizando la violencia para colonizar países y obtener recursos. Ahora amenaza con lo mismo a Groenlandia. Pretende dominar al mundo, lo dice con claridad y lo hace con la misma desvergüenza.

─Pero el problema es que los demás le dejan.

─Así es. China y Rusia se encogen de hombros. Europa se hace la despistada y Latinoamérica prácticamente no cuenta a nivel mundial. Desde el año 45 Europa pensó que Estados Unidos iba a protegerla y por eso ahora no puede reaccionar cuando percibe a Estados Unidos a punto de invadir uno de sus territorios.

─¿Esto es el final del multilateralismo?

─El problema del multilateralismo es que es muy primario y muy inestable. La carta de Naciones Unidas da poder a las cinco grandes de priorizar sus intereses y vetar lo que no les conviene. Hasta que eso no se reforme no se podrá avanzar. Se ha intentado con la creación de la Corte Penal Internacional en 2003, que es una autoridad global independiente que investiga crímenes en los 125 estados que la han ratificado. Pero muchos países ignoran sus sentencias, porque arrestar a los implicados es función de los estados, y la mayoría no saben cómo hacerlo.

─En resumen, que hay que rediseñar un orden global, porque si se establece la fortaleza y la violencia como prioridades, será volver a la era de las tribus, donde impera únicamente la ley del más fuerte.

─¿Y quién va a ser el líder de ese rediseño?

─Eso es un punto fundamental. Todas las evoluciones políticas han tenido un líder que las apadrinara. Ahora no lo hay en Europa y lamentablemente el americano no lo es. Su ausencia hace que personajes como Putin o Xi Jinping emerjan amenazantes.

─¿Entonces?

─Pues quizá la única opción sea invertir en inteligencia artificial para la paz, diseñar instituciones más grandes que los estados y esperar a que emerja un líder poderoso y carismático de donde hoy solo hay nostálgicos acomplejados.

─Uf… vaya panorama…

─Yo, mientras tanto, voy a sentarme a escuchar "Presentimiento", de W. Vilaplana… aún nos queda la buena música.