Las pesadillas nocturnas son una fuente de terror inagotable para muchos niños y menos niños.

Todas las tradiciones y líneas de pensamiento han paseado por los sueños humanos llegando a la conclusión universal de que la vida es sueño o como un sueño. Se recrearon en ellos los filósofos, como Aristóteles y Platón o los literatos como Shakespeare, Kafka, Calderón de la Barca y Dostoyevsky.

Han sido objeto de estudio para la ciencia o la religión, Freud unió sueño y deseo. La cinematografía ha sabido explorar el mundo de los sueños desde innumerables puntos de vista en películas como Matrix, Los sueños de Kurosava o Más allá de los sueños.

Las pesadillas nocturnas son una fuente de terror inagotable para muchos niños y menos niños, así como los sueños alucinatorios que nos llenan de desasosiego porque nos aproximan demasiado a la locura. Soñar puede convertirse en arte u oficio cuando somos capaces de controlarlo desde las ensoñaciones.

La construcción de los sueños en la noche mientras dormimos es uno de los estadios más satisfactorios para nuestro descanso. Se convierten en la mejor forma de deshacernos de todo el desecho estimular de la vigilia y, sobre todo, de todo aquello que nos angustia o nos obsesiona.

Canalizamos las energías de una forma inconsciente para construir toda una estructura de ficciones que equilibren los problemas que nos ahogan el alma. Podemos aliviar las frustraciones o redimirnos de los pecados sin necesidad de cargar con ninguna penitencia.

Somos capaces de correr hasta la extenuación sin movernos del sitio o caer en un profundo precipicio que nunca acaba y, si lo hace, jamás moriremos porque acabamos despertando de un mal sueño. Dormir y soñar se convierten en nuestros mejores aliados para poder tomar decisiones arriesgadas o problemáticas, o simplemente para aplazarlas.

La composición de los sueños en la vigilia es sustancialmente diferente, porque somos completamente conscientes y capaces de configurarlo a voluntad. En las ensoñaciones no se nos escapan los detalles porque vamos edificándolas con la minuciosidad de un buen relojero, pieza a pieza, sincronizada, encadenada y sin errores.

Salir de un buen sueño o una ensoñación bien puede provocar rabia o desilusión, cuando nos encontramos tan cerca del nirvana, tocando el placer con nuestros dedos y saboreando las mieles del triunfo.

La vida la tenemos que transformar en un sueño si queremos traspasar la barrera de la realidad. No debemos empeñarnos en constreñir nuestros sueños, nuestras fantasías y ensoñaciones, por el contrario, hay que darles rienda suelta para que nos saquen de la monotonía y fluyan las endorfinas alegremente por nuestro cuerpo.

No debemos temer ni al más infame de los sueños, porque el sueño eterno es la viva representación del anhelado descanso. Soñemos en paz.