La Candelaria en Callosa de Segura: devoción, historia y tradición popular

Mañana, lunes 2 de febrero, se celebra en nuestra ciudad la festividad de la Candelaria, una fecha marcada por la tradición religiosa y gastronómica en el calendario de Callosa de Segura. En este día, la Iglesia conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de María, celebración que se materializa en la presentación de los niños ante la Virgen -bien bajo la advocación de la Candelaria o ante otra imagen mariana, como sucede en nuestro caso con la Inmaculada Concepción- portando pequeñas candelas bendecidas que se encienden durante el rito. Este acto es conocido en el Levante español como «la Candeleta».

La jornada se acompaña además de un conocido refrán popular que fusiona castellano y valenciano: «Si la Candelaria plora (llora), el invierno está fora (fuera)», adaptación del original en lengua valenciana «Si la Candelera plora, l’hivern és fora; si la Candelera riu, l’hivern és viu». Y es que el segundo día del segundo mes del año ha sido considerado tradicionalmente como el ecuador del invierno, un punto simbólico de transición en el ciclo anual.

Imagen de la Inmaculada del Convento (1613 1936). / Ramón Salinas (coloreada). Colección Miguel Martínez

La devoción a la Virgen de la Candelaria en nuestra localidad está documenta a comienzos del siglo XVII, con la existencia de una cofradía establecida en la iglesia de San Martín, dedicada al rescate de cautivos cristianos, con capellanía propia y fiesta el día 2 de febrero. Las sucesivas Visitas Pastorales permiten comprobar cómo los altares de la iglesia parroquial fueron cambiando de titular a lo largo del tiempo. En este sentido, el sacerdote callosino don Francisco de Paula Guilabert, en su trabajo sobre la devoción mariana callosina realizada en 1884, menciona la existencia en la iglesia de un «altar para la Candelaria, con hermoso Niño, con ricos pañales, que el 2 de febrero se saca en procesión».

Aunque Guilabert no precisa el lugar exacto de dicho altar, don Antonio Ballester Ruiz sitúa esta imagen -una preciosa talla de vestir- hasta 1936 en el altar que hoy preside la imagen de San Francisco de Paula, tal y como recoge en sus Notas para la Historia Religiosa de Callosa de Segura.

La llegada a la parroquia de don Filiberto Aguirre Calero en 1912 supuso un punto de inflexión. Durante estos años, la imagen de la Candelaria dejó de procesionar, coincidiendo con el auge de la devoción a la Inmaculada Concepción tras la fundación, el 2 de febrero de 1914, de la Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, popularmente conocida como «Los Luises». A esta iniciativa se sumó, en mayo de 1915, la creación de la Congregación de las Hijas de María, vinculada a la hoy desaparecida Fiesta de las Mozas. Mientras estas últimas tenían como imagen titular la Inmaculada del convento, la Congregación Mariana encargó al escultor Venancio Marco Roig una imagen de la Purísima, que desplazó de su altar a San Francisco de Paula —hoy de San José— y recibió culto hasta 1936.

Imagen de la Inmaculada de Venancio Marco (1915 1936). / Ramón Salinas. Colección Miguel Martínez

Desde su fundación, esta Congregación asumió la organización de la celebración de la Candelaria mediante un Solemne Triduo celebrado el fin de semana cercano a su onomástica. Así lo reflejan los programas conservados de la década de 1920. En los años 1927 y 1928, siendo párrocos y directores espirituales don Ricardo Sacho Deusa y don Rafael Mira Barberá, respectivamente, y presidentes don Francisco Amat y don Manuel Serna, los actos se iniciaban con la Salutación, motetes, Salves y la interpretación de la Marcha de los Cruzados. Durante los tres días se sucedían oficios religiosos, el rezo y canto del Trisagio o la Sabatina, a cargo del coro de la congregación dirigido por don Luis Serna Mora, además de solemnes eucaristías con predicaciones de sacerdotes callosinos y oradores invitados.

El Triduo culminaba con una solemne procesión de la Purísima, propiedad de la congregación. En 1928, las fiestas, celebradas del 3 al 5 de febrero, alcanzaron especial esplendor, con una destacada participación de la Schola Cantorum de las Hijas de María. Se interpretaron importantes piezas sacras, como el Ave María de Gounod, el Solemne Oficio del maestro Parvo, el Ave María de P. Roses o la Salve de Calahorra, junto a la Marcha de los Cruzados. Aquel domingo 5 de febrero se celebraron tres misas solemnes desde las siete y media de la mañana; en una de ellas se impusieron las medallas a los nuevos congregantes. Además, se repartieron 300 kilos de pan entre los pobres, se disparó una cuerda de fuegos artificiales a cargo del pirotécnico local don Vicente Navarro y la procesión vespertina contó con la participación de congregaciones de Aspe y Orihuela, bajo la presidencia del Ayuntamiento.

La década de 1930 estuvo marcada por la proclamación de la Segunda República. En 1931, el Triduo se celebró entre el 30 de enero y el 2 de febrero, manteniéndose el esquema de actos religiosos, cánticos y predicaciones, con la participación de párrocos de Cox y Abanilla, así como del coadjutor de San Martín, don Pedro Mora. Se repartieron cien limosnas en metálico a los más necesitados y las celebraciones se prolongaron hasta el lunes 2 de febrero, nuevamente con presencia municipal. Como novedad, se organizó una velada literario-musical en los salones de la Juventud Católica y una rifa de un cuadro de la Inmaculada para sufragar gastos.

Programa de actos de la Virgen de la Candelaria de 1927. / Archivo Miguel Martínez

En 1932 el programa fue más sencillo y, a diferencia de años anteriores, no hubo procesión por las calles, destacando el 2 de febrero como aniversario de la fundación de la congregación. Las fiestas concluyeron con una solemne misa predicada por el canónigo don Antonio Hidalgo Mateo, imponiéndose las medallas a los nuevos miembros.

Las celebraciones de 1935, ya con don Lorenzo Guardiola Yáñez como párroco, se enriquecieron con un Septenario de misión y conferencias en Acción Católica. La crónica publicada en La Verdad de Murcia el 10 de febrero recoge que el domingo 3 de febrero participaron en la misa y procesión más de 3.000 personas, culminando los actos con el canto de la Salve y la Marcha de los Cruzados.

Tras la Guerra Civil y la destrucción de la venerada imagen de la Inmaculada, hubo que esperar hasta mayo de 1942 para la llegada de la nueva talla, obra del escultor Pío Mollar. Entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 1943 se recuperaron las fiestas en honor a la nueva imagen, sufragada por ambas congregaciones y bajo la dirección espiritual de don Hermelando Díaz Juan. El día 2 volvió a procesionar la Purísima por las calles y se celebró un concierto y una gran velada literario-musical en los salones de Acción Católica.

Programas de actos de la Virgen de la Candelaria de 1928. / Archivo Miguel Martínez

Desde entonces, la festividad de la Candelaria continuó celebrándose por la Congregación, mientras que las Hijas de María trasladaron su fiesta al último fin de semana de mayo, manteniendo viva la tradicional Fiesta de las Mozas desde 1944. Ambas celebraciones confluyeron finalmente en mayo de 1967, con motivo del veinticinco aniversario de la llegada de la imagen de la Purísima, siendo aquella la última vez que los Luises callosinos conmemoraron su aniversario en torno a la Candelaria.

Este día es tradicional disfrutar de la costra, un manjar de nuestra gastronomía que, junto con las deliciosas almojábanas, sigue estando presente en muchos hogares callosinos que mantienen viva esta tradición, al igual que la Congregación de María Inmaculada, que organiza la presentación de los niños con las candelas encendidas ante la Purísima, un gesto sencillo y profundamente simbólico que enlaza la fe, la historia y la memoria colectiva de nuestra ciudad.

Así, cada 2 de febrero, la Candelaria vuelve a recordarnos que las tradiciones no son solo vestigios del pasado, sino expresiones vivas de una identidad compartida. Entre la devoción, la música, la mesa y la luz de las candelas, Callosa de Segura renueva un legado que ha sabido transmitirse de generación en generación, manteniendo encendida la llama de su historia y de su memoria colectiva.