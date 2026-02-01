La ciudad donde se cierran bibliotecas públicas

La Biblioteca Pública Azorín de Alicante está afectada desde hace meses por un deterioro de los servicios que presta, derivados de la deficiente gestión de la administración responsable, la Conselleria de Educación y Cultura. Este proceso ha culminado el 9 de diciembre pasado con el cierre total de la biblioteca por las tardes, «hasta nuevo aviso».

Esta alarmante situación ha llevado a la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín a convocar una concentración ciudadana bajo el lema «Salvemos la Biblioteca Pública Azorín», el próximo jueves 5 de febrero a las 18 horas frente a la «Casa de las Brujas». Este artículo pretende informar a los ciudadanos del estado de abandono de un equipamiento tan relevante como es una biblioteca pública como esta, que cumple no solo una función cultural sino también social. Las bibliotecas son espacios públicos libres, abiertos, y gratuitos, imprescindibles para fomentar una ciudadanía más culta, igualitaria y democrática en ciudades donde se impone una creciente privatización, directa o indirecta, de esos espacios, En la actualidad, la Biblioteca Pública Azorín difícilmente puede ofrecer ese papel cultural y social a los ciudadanos de Alicante.

Esta es la sucesión de hechos que ha dado lugar al caos actual:

El 18 de noviembre pasado se cerró la Sala General de la biblioteca, la más usada por estudiantes y opositores, dotada de ordenadores. La sala ya estuvo cerrada por las tardes en el último trimestre de 2023, hasta enero del año siguiente. Y de nuevo en diciembre del 2024. Esta sala, conjuntamente con las de la antigua CAM en la Calle de San Fernando, ahora gestionada por la UA, son las únicas en la ciudad dedicadas a ofrecer un espacio de estudio a los ciudadanos. Pero lo que generó una situación alarmante fue que, sin previo aviso y sin dar ninguna explicación, el 25 de noviembre se suspendieron los ocho «Clubs de Lectura» de la biblioteca, unas actividades que atraen a gran número de lectores, y que están estrechamente enraizadas con el significado cultural y social de una biblioteca. Sin apenas tiempo de sobreponernos, el 9 de diciembre nos encontramos en la puerta de la biblioteca el anuncio de cierre total del centro por las tardes. Lo que ha supuesto la suspensión de otras actividades que se celebran por las tardes, como todas las relacionadas con los niños y niñas. Entre las actividades suspendidas, se encuentra la conferencia programada con motivo de la exposición periódica de los ricos fondos bibliográficos antiguos de la biblioteca, con la que colabora nuestra asociación.

Los escritos que enviamos urgentemente a la conselleria, tras estos hechos lamentables, todavía no han sido contestados.

Desde enero de 2024, la adquisición de libros en la biblioteca está suspendida. Es decir, en los dos últimos años no han entrado libros, con la excepción de una compra extraordinaria, efectuada en diciembre de 2024 con fondos Next Generation. Y se ha quebrado la tradicional relación de la biblioteca con las librerías de la ciudad, ahora porque no se compran y en el futuro porque parece ser que la conselleria trabaja en la idea de sacar a concurso una compra única (a un único proveedor), lo que puede llevar a que los libros ni siquiera se compren en Alicante.

Desgraciadamente, el título de este artículo es oportuno, porque no es la primera vez que una biblioteca pública deja de prestar servicio a los ciudadanos de Alicante, incluso desaparece, como ocurrió con la magnífica Biblioteca Pública Gabriel Miró, gestionada por la CAM, cerrada cuando cayó esta entidad de ahorro. La Fundación Mediterráneo, heredera del patrimonio cultural de esa institución no parece estar muy interesada en la reapertura de esa biblioteca.

Aunque la inquietud actual por la Biblioteca Azorín esta relacionada con su gestión a corto plazo, no se puede olvidar el estado de deterioro del edificio e instalaciones que tienen más de cuarenta años, y que son competencia del Ministerio de Cultura del gobierno central. Desde el ministerio, se redactó un proyecto de rehabilitación integral del edificio de la Biblioteca Azorín, pendiente de licencia municipal desde hace meses. En su vista a Alicante a primeros del pasado diciembre, el ministro Urtasun aseguró a nuestra asociación que se había desbloqueado el proceso de concesión de licencia, facilitando que pueda ser licitada la obra a la mayor brevedad posible…

En una ciudad como Alicante, en la que todo está en venta, hasta la cultura, una biblioteca pública está en peligro, y por eso hay que defenderla, protegerla y cuidarla, como un signo de esa otra ciudad, a la que, como pone Italo Calvino en boca de Marco Polo al final de su maravillosa «Las Ciudades Invisibles»,: «Hay que dejarle espacio, y hacer que dure».