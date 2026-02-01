Comisiones por todas partes

En un entorno caracterizado por tipos de interés a la baja, mayores exigencias regulatorias y una creciente competencia por el ahorro de los hogares, las entidades bancarias han intensificado la búsqueda de ingresos ajenos al tradicional margen de intermediación. En este contexto, las comisiones asociadas a la comercialización de productos financieros —y, en particular, de fondos de inversión— han adquirido un papel central en la estrategia de negocio de la banca minorista. La gestión y distribución de este tipo de productos ofrece un caudal de ingresos recurrentes, relativamente estables y, en muchos casos, asociados a menores exigencias de capital.

Una de las prácticas más habituales consiste en priorizar la colocación de fondos de inversión gestionados por sociedades gestoras pertenecientes al mismo grupo empresarial. Este modelo permite a la entidad capturar una mayor proporción del valor generado a lo largo de toda la cadena financiera: desde la gestión del activo hasta su distribución al cliente final.

Los “fondos de la casa” suelen presentar comisiones de gestión y depósito sensiblemente más elevadas que las de productos equivalentes administrados por gestoras independientes. Sin embargo, su atractivo comercial reside en que, normalmente, no se aplican cargos explícitos por suscripción, reembolso o mantenimiento de las participaciones. Para el cliente, el producto aparece como “gratuito” en cuanto a acceso y custodia, lo que favorece la contratación. El banco concentra sus ingresos en comisiones recurrentes y menos perceptibles, integradas en el valor liquidativo del fondo (se descuentan diariamente del patrimonio gestionado y su impacto es menos evidente, aunque puede ser significativo a largo plazo, ya que se acumula).

Cuando el cliente opta por fondos administrados por sociedades gestoras ajenas al grupo bancario, el panorama cambia de forma sustancial. En este caso, la gama de productos disponibles suele ser mucho más amplia y, en términos generales, las comisiones de gestión y depósito tienden a ser más reducidas, especialmente en el caso de los fondos indexados o de los administrados por las grandes gestoras internacionales, que alcanzan economías de escala significativas.

El banco compensa la ausencia de comisiones de administración cobrando al cliente por el servicio de intermediación. Por tanto, los ingresos no desaparecen, simplemente “se transforman”.

Sin embargo, aquí entra en juego una segunda capa de comisiones: el banco que actúa como distribuidor suele aplicar cargos por la custodia de las participaciones, e incluso comisiones por suscripción y/o reembolso. Es decir, compensa la ausencia de comisiones de administración cobrando al cliente por el servicio de intermediación. Por tanto, los ingresos no desaparecen, simplemente “se transforman”. Lo que no se obtiene a través de la gestora del grupo se recupera mediante comisiones explícitas, que pueden ser periódicas (mantenimiento) o puntuales (operaciones). En algunos casos, el coste total para el inversor puede igualar —o incluso superar— al de un fondo “de la casa” con comisiones más elevadas pero sin cargos adicionales.

Otros ganchos

Una tercera táctica consiste en ofrecer al cliente la posibilidad de eliminar ciertas comisiones asociadas a los fondos mediante la contratación de servicios de asesoramiento financiero o de gestión discrecional de carteras. En principio, la propuesta resulta atractiva: al pactar estos servicios, el cliente puede dejar de pagar comisiones de custodia, suscripción o reembolso, e incluso acceder a clases institucionales o “limpias” de los mismos fondos, que cobran menos por gestión y depósito.

No obstante, esta mejora tiene un precio. Los servicios de asesoramiento o gestión suelen llevar asociadas comisiones anuales sobre el patrimonio gestionado o los rendimientos obtenidos, que, con frecuencia, superan el 0,5%, y hasta el 1%, en función del perfil del cliente y de la dimensión de la cartera. Estas comisiones, recurrentes y acumulativas, pueden llegar a compensar el ahorro obtenido en las comisiones de los fondos. El banco sustituye varias comisiones por una sola, estable y de mayor volumen, que refuerza la previsibilidad de sus ingresos. Para el cliente, la clave está en el coste agregado del servicio y si éste se justifica por el valor añadido que recibe.

La irrupción de los fondos cotizados (ETF) supuso, en principio, una oportunidad para reducir significativamente los costes soportados por los inversores. Cuando son de gestión pasiva y se limitan a replicar índices presentan comisiones de gestión y depósito extremadamente bajas, reflejo de su simplicidad operativa y de la intensa competencia entre los proveedores.

Sin embargo, esta eficiencia en origen se ve, en muchos casos, neutralizada por la estructura de comisiones aplicada en la distribución. A diferencia de los fondos tradicionales, los ETF se negocian en mercados secundarios, lo que permite a las entidades aplicar comisiones de compra y venta similares a las de valores bursátiles, además de costes de custodia. El resultado puede ser paradójico: el coste del intermediario que simplemente ejecuta la operación y mantiene el registro de las participaciones puede superar la propia comisión anual del ETF. Esta ineficiencia es especialmente evidente en productos que replican índices amplios y líquidos, donde el valor añadido de la intermediación es muy exiguo. Desde la perspectiva del cliente, el atractivo teórico de los ETF queda diluido al considerar todos los costes asociados. De nuevo, el problema no es el producto en sí, sino el canal de distribución elegido y la estructura de costes que lo acompaña.

Fondos de inversión

Algunas entidades aún han ido más lejos, creando fondos de inversión —en ocasiones, administrados por gestoras del propio grupo— cuyo patrimonio se limita, fundamentalmente, a una cartera de ETF. Tales fondos no requieren una gestión compleja: se basan en una selección relativamente fácil dentro del enorme universo de ETF disponibles (a veces, simplemente refleja las ponderaciones de algunos de los muchos índices existentes). Sin embargo, se presentan como fondos tradicionales y cargan comisiones de gestión y depósito muy superiores a las de los ETF subyacentes.

El cliente acaba pagando, en la práctica, dos capas de costes: las comisiones implícitas de los ETF y las del fondo que los envuelve, a cambio de una selección que, en muchos casos, se puede replicar fácilmente. La justificación comercial suele apoyarse en la diversificación, la comodidad o la delegación de decisiones, pero el valor añadido real es, en muchos casos, limitado.

Todas estas estrategias revelan un patrón común: las entidades bancarias han desarrollado múltiples estrategias para maximizar los ingresos por comisiones, adaptándose al marco regulatorio y tratando de satisfacer, al menos en apariencia, las preferencias de los clientes. La clave no está tanto en cobrar más, sino en cómo y dónde se cobra.

Para el inversor, el reto principal consiste en mirar más allá de las comisiones visibles y evaluar el coste total de cada decisión: producto, canal, servicio asociado y horizonte temporal. La eficiencia financiera no depende únicamente del tipo de fondo elegido, sino del ecosistema completo de intermediación que lo rodea. La intensidad de la innovación en la actividad bancaria, con la aparición de nuevos agentes que soportan una carga de costes más ligera y se muestran especialmente ágiles a la hora de presentar nuevos productos, con ofertas más simples, transparentes y baratas, amplía la gama de opciones.