Historia de un buscavidas

Marty Supreme ★★★ Director: Josh Safdie

Sobre el papel, cuesta creer que un biopic que dura dos horas y media sobre un campeón de ping pong americano en la época de los años cincuenta del siglo pasado pueda interesarnos. Los resultados son positivos por cuanto su director Joshua Safdie pone la carne en el asador y decide sacar todo el rédito posible a un Timothée Chalamet en estado de gracia.

El actor, que ahora tiene 30 años, triunfador nato y un tanto precoz, que con Call me my your name supo hacerse un hueco en el parnaso de los grandes, ha sabido construir una carrera sólida en relativamente poco tiempo.

Su biopic sobre Marty Reisman, un buscavidas experto en trapicheos y chanchullos con tal de conseguir sus propósitos, está construido a su medida. La película está hecha para él, verdadero dueño de la función. Si lo que narra es o no cierto, si las tramas están demasiado ficcionadas para lograr la eficacia, es asunto secundario. Lo importante es que la acción no decae y el espectáculo deviene en cine con ritmo y con nervio.

En Marty Supreme la música es un elemento esencial. Y no me refiero tanto a la banda sonora específica compuesta por Daniel Lopatin, sino a lo que en el mundo teatral contemporáneo se califica como espacio sonoro. El repertorio de temas y canción acompañan la narración y saben crear un clima propio tanto para las secuencias como para las transiciones entre ellas. Contribuyendo a que Marty Reisman vuele como un alma libre.