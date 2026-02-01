La palabra es de mi madre. La usaba con contundencia para expresar que algún lugar no era presentable: por citar vocablos que no rimen con «osa», un espacio o una actitud infame, reprobable, indecente.

Todo esto se puede aplicar desde hace mucho tiempo a la Biblioteca Azorín. Desde bastante antes de que Pepe Marín Guerrero inaugurase la placa con la que fue bautizada con el nombre del escritor de Monóvar. La Asociación de Amigos de la Biblioteca, creada el año pasado con la intención de remover conciencias de los que tienen mando en plaza, ha convocado para el 5 de febrero una concentración en la puerta de la Casa de las Brujas, en la subdelegación del gobierno autonómico, del que depende la gestión del inmueble. Aunque el propietario del mismo sea el Ministerio de Cultura y quien debe dar el visto bueno a las obras que se acometan en él sea el Ayuntamiento de la ciudad. Ya afirmamos en estas mismas páginas cómo casa con tres puertas es difícil de guardar, y cuando las responsabilidades políticas se reparten es difícil encontrar una solución a un conflicto.

Pero siquiera por vergüenza torera alguien debería reaccionar con rapidez y eficacia. En la situación actual la biblioteca no debe permanecer ni un año más. Ni siquiera unos meses más. Es necesario que se cubran las carencias de personal para evitar que cada dos por tres haya restricciones horarias. La reforma del edificio, más que necesaria, es urgente. No es de recibo que el que debiera ser gran centro cultural ubicado en el centro turístico de la ciudad permanezca cerrado los sábados. Esto no va de cuatro desocupados que se aburren, sino de que Alicante deje de estar a la cola en materia cultural. Es una vergüenza que nuestra biblioteca siga siendo indecorosa.