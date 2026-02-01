Hoy quiero reflexionar sobre los paisajes de Elche. Comenzaré por hacer una afirmación arriesgada: el paisaje es una emoción, es el resultado cultural de una visión, a veces sobre la naturaleza o a veces sobre el arte. El paisaje queda en algo ligado al estupor de contemplar; y supone, por tanto, un estado de ánimo que nos separa de lo cotidiano para sumergirnos en un ambiente atemporal.

Tenemos en Elche varios paisajes naturales de gran belleza. Primero, el Palmeral de Elche, estertor de una economía agrícola decadente; más de una gran belleza y vestigio de una milenaria cultura oriental. En otro lado, el humedal de El Hondo usado como reservorio de riego, aunque deslumbrante Parque Natural; el cual sirve de refugio a miles de aves. En tercer lugar, los tablares encharcados de las Salinas de Santa Pola, explotadas a trancas y barrancas, pero que constituyen un idílico panorama en el litoral levantino, sobre todo después de ser conquistado por flamencos rosados. A estos paisajes relacionados con el agua podemos sumar la pinada de la costa, encargada de fijar aquellas dunas móviles que invadían los campos cultivados.

Todos nuestros paisajes son producto de la acción del hombre sobre la naturaleza, son paisajes transformados por el trabajo. Voy a partir de la idea de que, en nuestro caso, el paisaje es un subproducto, que, sin verdadera intención, crea aquel que explota la tierra. Como ejemplo, en el caso del Palmeral, un proceso productivo agrícola genera un paisaje que puede ser contemplado por un observador. Así, el paisaje es el resultado de la transformación del hombre sobre su medio, pero pronto adquiere significados culturales que son desvelados por literatos y pintores. De esta manera, los ingredientes culturales cualifican al paisaje hasta mezclar rasgos espirituales y rasgos materiales. El paisaje se estructura en una serie de capas que en definitiva no son más que la expresión cultural de cada momento histórico sobre un espacio determinado. El paisaje deviene, por tanto, en un producto social, en la expresión de una cultura y una sociedad.

Además, podemos decir que el paisaje es acumulable, cada paisaje se construye modificando el anterior. El resultado final es el paisaje percibido en un instante. Pero para aproximarnos a la construcción mental del paisaje resulta necesaria una reconstrucción de la historia. Historia que resulta doble: de un lado, historia natural; de otro, historia del trabajo del hombre sobre la naturaleza. En ese sentido, el paisaje es información, podemos así leerlo como signo que nos revela el hacer de determinados grupos humanos. El paisaje es por tanto una ventana abierta a la observación de una cultura. Cultura que ha quedado grabada en la tierra. Y a esa tierra que denota las características de una cultura la denominamos país. El país es entendible por tanto a partir de su paisaje, pero para ello es necesaria una labor de genealogía que nos establezca la auténtica expresión física de un pueblo, de unas costumbres y de una cultura.

La observación del paisaje nos permite por tanto una lectura por capas en la que a través de un análisis formal nos faculta para adentramos en el contenido antropológico de una cultura. Pero es esencial mantener la autenticidad del paisaje, conservar su esencia. Mas, ¿en que reside la esencia del paisaje? Porque el paisaje es dinámico. Se transforma con las horas del día, con los meses, con las estaciones. El paisaje no es por tanto un bien que pueda mantenerse siempre igual a sí mismo y no nos queda más remedio que admitir su variabilidad.

Maurice Halbwachs fue un sociólogo francés que elaboró una teoría social partiendo de dos conceptos que entendía contrapuestos: la historia y la memoria. Al hablar de memoria no lo hacía en el sentido de memoria individual; algo que pertenece a la persona y que venía a estudiar la psicología, sino que se adentraba en el estudio de la memoria social, es decir, en el relato que sobre sí tienen los distintos grupos sociales. Para Halbwachs, «la historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado». O, si se quiere, junto a una historia escrita, se encuentra una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo y donde es posible encontrar un gran número de esas corrientes antiguas que solo aparentemente habían desaparecido. Si no fuera así, ¿tendríamos derecho a hablar de memoria colectiva? Se trata de entender que distintos grupos sociales a los que pertenecemos desde la infancia elaboran un relato con su propia historia, en el que se seleccionan los elementos que configuran el relato que estructura el grupo.

Como conclusión, es importante que reconozcamos la trascendencia de nuestros paisajes, como elementos de una gran belleza, pero también como relato para conformar nuestra propia identidad como ilicitanos.